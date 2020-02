Les meilleures histoires de cette semaine: changements d’iOS 13.4, CarKey, nouvelles rumeurs Apple TV, plus

Dans les articles phares de cette semaine: Apple lance des tests bêta sur iOS 13.4, des rumeurs sur la taille de l’iPhone 12, une nouvelle API CarKey pour iPhone et Apple Watch, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Apple News passe par un remaniement moins d’un an après l’introduction d’Apple News +. Liz Schimel, chef d’entreprise d’Apple News, a démissionné moins d’un an après le lancement d’Apple News +. Schimel était chargée de superviser les relations avec les éditeurs et les annonceurs pendant son temps avec Apple News.

Apple a également publié cette semaine sa dernière série de versions bêta pour les développeurs: macOS Catalina 10.15.4, iOS 13.4. iPadOS 13.4, watchOS 6.2 et tvOS 13.4.

L’un des plus grands changements dans ces mises à jour est que les développeurs peuvent désormais vendre les versions macOS et iOS de leurs applications en un seul achat. Cela signifie qu’un développeur peut répertorier une application iPad dans l’App Store et une version Mac dans le Mac App Store. Lorsque le client achète l’une ou l’autre version, il se déverrouille automatiquement pour toutes les plateformes.

Les mises à jour apportent également une prise en charge du partage de dossiers iCloud Drive, ainsi que des limites de communication de la durée d’écran sur le Mac, des ajustements à l’application TV, etc. Lisez notre résumé complet de toutes les modifications ici.

Sous le capot, . a découvert que iOS 13.4 contient des références à une API «CarKey», qui permettra d’utiliser l’iPhone et également l’Apple Watch pour déverrouiller, verrouiller et démarrer une voiture. Les utilisateurs pourront utiliser CarKey dans les voitures compatibles NFC, car ils n’ont qu’à tenir l’appareil près du véhicule pour l’utiliser comme clé.

Enfin et surtout, il existe également des preuves d’un nouvel Apple TV. Les détails ici restent inconnus, mais les résultats du code suggèrent qu’il comporterait au moins le processeur A12 ou A13, ainsi qu’une résolution 4K.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

