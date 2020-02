Les meilleures histoires de cette semaine: prix de l’iPhone 9 et rumeurs de dénomination, Swift Playgrounds pour Mac, plus

Dans les articles phares de cette semaine: Plus de détails sur l’iPhone 9, les tests bêta publics d’iOS 13.4, Microsoft lance la bêta xCloud pour iOS, et bien plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Nous pourrions être à environ un mois de l’annonce officielle de l’iPhone 9 d’Apple. Cette semaine, un nouveau rapport de Fast Company a confirmé que le prix de l’iPhone 9 commencerait à 399 $.

Bien que nous parlions de cet appareil comme de l’iPhone 9, la dénomination n’est toujours pas confirmée. Certains fabricants de cas, par exemple, parient sur la dénomination de l’iPhone SE 2. Dans un sondage, les lecteurs de . ont voté en faveur du nom de l’iPhone 9, mais vous pouvez voir les résultats et voter pour vous-même ici.

Dans d’autres nouvelles, Apple a publié la première version bêta publique d’iOS 13.4 ainsi que d’iPadOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4 et tvOS 13.4. Vous voulez savoir ce qu’il y a de nouveau dans ces mises à jour? Vous pouvez regarder notre vidéo complète mettant en évidence toutes les modifications et nouvelles fonctionnalités dans iOS 13.4 et iPadOS 13.4 pour plus de détails. Nous prévoyons que les mises à jour seront officiellement publiées en mars.

L’application Swift Playgrounds d’Apple est désormais disponible sur Mac. L’application a été initialement lancée pour l’iPad en 2016, mais maintenant Apple l’a également introduite sur Mac en utilisant sa plate-forme Catalyst.La plate-forme Swift Playgrounds d’Apple permet à quiconque d’apprendre facilement les bases du langage de programmation Swift. L’application est disponible sur le Mac App Store en téléchargement gratuit.

Last but not least, Samsung a officiellement annoncé cette semaine son dernier matériel, y compris la gamme Galaxy S20 et les nouveaux concurrents des AirPods. Vous pouvez trouver notre résumé complet des annonces ici.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

