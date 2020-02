Les meilleures histoires de cette semaine: rumeurs d’événement Apple March, applications par défaut sur iOS, iPhone 9 et plus

Dans les articles phares de cette semaine: Un faux iPhone 9 fait le tour, une nouvelle version bêta d’iOS 13.4, watchOS 6.1.3 est disponible pour tout le monde, des rumeurs de discours d’Apple en mars, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

En commençant cette semaine, le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, a fait les gros titres pour expliquer pourquoi la société n’a pas encore adopté l’iPad. Selon Mosseri, la raison de l’application uniquement pour Instagram d’Instagram est que la société n’a pas les ressources pour développer pour les deux plates-formes. Il a expliqué qu’Instagram a «beaucoup à faire» et que tout cela est apparemment plus lucratif qu’une application iPad.

Apple a publié cette semaine les dernières versions bêta de sa prochaine série de mises à jour, notamment iOS, iPadOS et tvOS 13.4, ainsi que macOS 10.15.4 et watchOS 6.2. La première version bêta d’iOS 13.4 comprenait une poignée de changements notables, mais la version bêta 2 travaille à affiner ces fonctionnalités.

L’une des rares modifications apportées à la deuxième version bêta est que la barre d’outils de l’application Mail a encore été repensée. Dans la première version bêta, Apple a rétabli la barre d’outils à la conception pré-iOS 13, mais avec la mise à jour de cette semaine, Apple a complètement supprimé l’option indicateur et réorganisé les icônes, en ajoutant une nouvelle option de composition à la place.

Pendant ce temps, avec la dernière version bêta de macOS 10.15.4, les utilisateurs peuvent désormais accéder aux paroles en temps réel du contenu Apple Music dans l’application Musique. Pour accéder aux paroles dans l’application Musique, recherchez le petit bouton de citation dans le coin supérieur droit lors de la lecture d’une chanson. Trouvez plus de détails dans notre couverture complète ici.

watchOS 6.1.3 a été rendu public cette semaine. watchOS 6.1.3 inclut des améliorations et des corrections de bugs, y compris un correctif pour un problème qui empêchait la notification de rythme cardiaque irrégulier de fonctionner comme prévu pour les propriétaires d’Apple Watch en Islande.

Dans l’actualité iPhone, une vidéo pratique de l’iPhone 9 a fait le tour de TikTok cette semaine – mais nous l’avons rapidement démystifié comme un faux. En savoir plus sur cette histoire ici.

Apple a été obligée de publier une mise à jour pour les investisseurs cette semaine, précisant qu’elle n’atteindrait pas sa fourchette de bénéfices au T2 en raison de l’épidémie de coronavirus en Chine. Apple cite deux raisons principales à cela: les contraintes mondiales de l’offre et de la demande d’iPhone pour les produits Apple en Chine.

Enfin et surtout, un rapport de Bloomberg jeudi a détaillé qu’Apple envisage d’ajouter la possibilité pour les utilisateurs de définir des applications tierces comme paramètres par défaut sur iOS, remplaçant la préférence intégrée pour Safari et Mail d’Apple. La société envisagerait également d’ajouter un support natif pour les services de streaming tiers tels que Spotify sur HomePod.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

iOS | tvOS |

iPhone |

Apple Watch |

iPad et Mac |

Meilleures histoires d’Apple, commerce de détail |

Apps |

HomeKit |

Top des histoires d’Apple, entreprise |

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de . pour plus de vidéos.

Meilleures vidéos de la semaine |

. Daily |

Écoutez un récapitulatif des principales histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Commandité par MacStadium: Bénéficiez de 50% de réduction sur vos deux premiers mois d’abonnement Mac mini maintenant avec le code ., ou lancez-vous avec le nouveau cloud privé Orka de MacStadium.

. Daily: 21 février 2020 – Rumeurs AirPods Pro Lite, plus

. Daily: 20 février 2020 – Applications tierces par défaut sur iOS, nouveaux bêtas

. Daily: 19 février 2020 – Mise à jour watchOS, rumeurs Apple AirTag

. Daily: 18 février 2020 – Mise à jour des investisseurs d’Apple, rumeurs d’événement de mars

. Daily: 17 février 2020 – Instagram pour iPad, Apple Music Replay 2020

. Watch Time épisode # 15 |

Matt Birchler obtient vraiment l’Apple Watch. Non seulement où il est et où il a été, mais où il pourrait aller ensuite. Depuis watchOS 3, Matt a produit les meilleurs concepts de bonbons pour les yeux sur la façon dont les futures versions logicielles pourraient évoluer.

. Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont l’Apple Watch affecte leur vie. . Watch Time est disponible sur Apple Podcasts, Overcast et votre lecteur de podcast préféré via RSS.

Podcast de l’happy hour # 265 |

Apple Music gagne de nouvelles fonctionnalités, le coronavirus oblige Apple à ajuster à nouveau ses prévisions de bénéfices, les nouvelles rumeurs sur iPhone SE et iPad Pro continuent et Apple pourrait enfin envisager des applications par défaut tierces.

Sponsorisé par:

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Stacktrace 071 |

John et Rambo poursuivent leurs aventures dans la création d’applications avec SwiftUI, parlent de la nouvelle application Swift Playgrounds pour Mac et discutent du dilemme d’Apple faisant la promotion de leurs propres services sur iOS. En outre, des tests unitaires, la monétisation d’une application via des dons, et bien plus encore.

Stacktrace par . est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Apple @ Work et le classement |

Apple @ Work est une série hebdomadaire de Bradley Chambers couvrant Apple dans l’éducation. Bradley gère les appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de centaines de Mac et d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

Abonnez-vous pour recevoir tous les articles de . dans votre boîte de réception quotidiennement. Et à 9to5Toys pour les meilleures offres du Web.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.