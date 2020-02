Les meilleures histoires de cette semaine: rumeurs iOS 14, revenus records d’Apple au premier trimestre, tapis de chargement sans fil, plus

Dans les articles phares de cette semaine: Ming-Chi Kuo détaille à quoi s’attendre d’Apple en 2020, AAPL rapporte des revenus record, les nouveaux emoji à venir plus tard cette année, des rumeurs sur iOS 14, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo mercredi a détaillé ce à quoi s’attendre d’Apple au cours du premier semestre 2020. Kuo réitère que nous devrions nous attendre à l’iPhone SE 2, aux nouveaux iPad Pros et aux MacBooks avec des touches de commutation à ciseaux. Plus particulièrement, cependant, Kuo dit s’attendre à un tapis de chargement sans fil plus petit d’Apple, des trackers d’articles ultra large bande et des écouteurs Bluetooth haut de gamme.

Le rapport de Kuo laisse beaucoup à l’imagination. Il ne donne pas de détails sur les spécifications du nouveau «tapis de charge plus petit», pas plus qu’il ne donne un point de référence sur ce que signifie plus petit. Lire le rapport complet ici.

Apple devrait dévoiler iOS 14 et iPadOS 14 à la WWDC en juin. Avant cette sortie, une nouvelle rumeur cette semaine a suggéré que la sortie iOS de cette année prendrait en charge tous les mêmes appareils que iOS 13 l’année dernière, y compris l’iPhone SE ainsi que l’iPhone 6s. Selon les rumeurs, l’iPadOS 14 supprimerait la prise en charge de l’iPad mini 4, initialement introduit en septembre 2015, et de l’iPad Air 2, introduit en octobre 2014.

Cette semaine a également marqué la semaine des bénéfices d’Apple, la société publiant ses chiffres du T1 2020, couvrant la lucrative saison de magasinage des Fêtes. Apple a annoncé un chiffre d’affaires de 91,8 milliards de dollars et un bénéfice de 22,2 milliards de dollars. Il s’agit d’un record absolu à la fois pour le revenu net et les revenus, et se compare à 84,3 milliards de dollars et 20 milliards de dollars au même trimestre l’an dernier.

Voici comment les revenus ont été ventilés par catégorie:

55,96 milliards de dollars: iPhone

12,72 milliards de dollars: services

7,16 milliards de dollars: Mac

10,01 milliards de dollars: articles vestimentaires, maison et accessoires

5,98 milliards de dollars: iPad

En savoir plus dans notre couverture complète de la publication des résultats d’Apple.

Apple a publié mardi iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, tvOS 13.3.1, macOS Catalina 10.15.3 et watchOS 6.1.2 au public. Les mises à jour incluent des corrections de bugs et des améliorations de performances ciblant le temps d’écran, l’iPhone 11 et l’application Mail.

Last but not least, Apple a officiellement confirmé cette semaine avoir achevé le déploiement de son service Apple Maps repensé et reconstruit aux États-Unis. Le prochain sur la liste d’Apple est l’Europe, et il indique que la refonte commencera là-bas plus tard cette année.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

Meilleures vidéos de la semaine |

Écoutez un récapitulatif des principales histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

. Watch Time épisode # 14 |

Cette semaine sur . Watch, Zac est rejoint par Michael Potuck de . pour parler de mouvement et d'élan avec Apple Watch. Michael a plus d'une décennie d'expérience de fitness qui date d'avant l'Apple Watch, a terminé un marathon de dernière minute sur un coup de tête et a récemment utilisé la montre pour suivre le ski sur les pistes.

. Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont l'Apple Watch affecte leur vie.

Podcast Happy Hour # 262 |

Benjamin et Zac discutent des nouveautés d'iOS 13.3.1 et d'autres nouvelles mises à jour logicielles, d'Apple Maps 2.0 en Europe, des nouvelles applications Fantastic et Filmic DoubleTake, de l'état actuel des routeurs HomeKit et des rumeurs sur le matériel Apple, dont un nouveau MacBook Pro 13 pouces , iPad Pro, clavier intelligent iPad Pro rétro-éclairé, et peut-être un spin-off d'AirPower.

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

Podcast Stacktrace 068 |

Stacktrace est de retour! La troisième saison de l'émission démarre avec John et Rambo partageant ce qu'ils ont fait depuis la fin de la dernière saison – des promenades sur la plage et des bureaux debout, aux offres de contenu, aux nouvelles fonctionnalités de l'application et aux éditeurs qui écrivent eux-mêmes le code. En outre, l'architecture des applications, la refactorisation, la structure du contrôleur de vue, et bien plus encore.

Stacktrace par . est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

Apple @ Work est une série hebdomadaire de Bradley Chambers couvrant Apple dans l'éducation. Bradley gère les appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de centaines de Mac et d'iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

