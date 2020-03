Les meilleures histoires de la semaine: fonctionnalités iOS et iPadOS 13.4, critiques iPad Pro 2020, et bien plus encore

Dans les articles phares de cette semaine: Apple publie iOS et iPadOS 13.4 au public, aux côtés de tvOS 13.4, watchOS 6.2 et macOS Catalina 10.15.4. Les premiers tests iPad Pro 2020 sont également là, la pandémie COVID-19 continue, et bien plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Après plus d’un mois de tests bêta, Apple a officiellement rendu public iOS 13.4 et le site: ..com 13.4. L’une des fonctionnalités de tentation d’iPadOS 13.4 est la prise en charge du trackpad, tandis qu’il existe également le partage de dossiers iCloud Drive. Il existe de nombreux autres changements mineurs dans iOS 13.4 et iPadOS 13.4. Découvrez notre vidéo pratique complète avec toutes les nouvelles fonctionnalités iPadOS 13.4 et iOS 13.4 ici.

Ailleurs, Apple a également publié cette semaine watchOS 6.2 au public. Cette mise à jour apporte l’application ECG à trois nouveaux pays: le Chili, la Nouvelle-Zélande et la Turquie. Des notifications de rythme cardiaque irrégulier sont également désormais disponibles dans ces trois pays. watchOS 6.2 apporte enfin la prise en charge des achats intégrés aux applications Apple Watch

Et pour le Mac, a publié macOS Catalina 10.15.4. Cette mise à jour inclut également la prise en charge du partage de dossiers sur iCloud Drive. L’application Musique sur macOS Catalina 10.15.4 propose désormais la même fonctionnalité de paroles synchronisées dans le temps qui était arrivée sur iPhone, iPad et Mac l’année dernière.

S’appuyant sur ces versions logicielles, Apple a annoncé qu’il lance officiellement la possibilité pour les développeurs de vendre des applications Mac et iOS en un seul achat. Cela signifie qu’un développeur peut répertorier une application iPad dans l’App Store et une version Mac dans le Mac App Store. Lorsque le client achète l’une ou l’autre version, il déverrouille automatiquement l’application sur toutes les plates-formes.

Les magasins Apple en dehors de la Grande Chine restent fermés en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Une nouvelle note cette semaine du vice-président directeur d’Apple Retail + People Deirdre O’Brien a décrit qu’Apple commencera à rouvrir les magasins au cas par cas dès la mi-avril. Les détails ici sont encore inconnus et les plans pourraient changer en fonction de l’évolution de la situation du COVID-19.

Apple a également publié cette semaine une nouvelle application COVID-19 et un site Web informatifs en partenariat avec le CDC et la FEMA. Télécharger les ici.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

Meilleures vidéos de la semaine |

Écoutez un récapitulatif des principales histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

. Watch Time épisode # 18 |

Shawn Dorsey est un guerrier Apple Watch dans tous les sens du terme. Après que l’ancien collectionneur de montres analogiques ait reçu l’Apple Watch il y a des années, il a trouvé de nouvelles façons d’utiliser l’iPhone et l’Apple Watch pour améliorer systématiquement ses entraînements corporels. La meilleure partie est à quel point Shawn est ouvert à partager ses séances d’entraînement tout au long de la semaine. Il est une source de motivation continue pour moi, et j’espère maintenant que vous aussi.

Épisode Bonus Watch Time: adaptation des routines quotidiennes pendant la pandémie de santé

. Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont l'Apple Watch affecte leur vie.

Podcast Happy Hour # 270 |

Benjamin et Zac déballent les nouvelles versions d’Apple, y compris un MacBook Air moins cher et amélioré, des mises à niveau de stockage Mac mini, le nouveau modèle iPad Pro 2020, iOS 13.4 et le support du trackpad à venir sur iPad, le nouveau Magic Keyboard à venir en mai, les débuts de Beats Powerbeats et plus.

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

Podcast Stacktrace 076 |

La série spéciale de développement d’applications indépendantes se poursuit, cette semaine axée sur les modèles commerciaux et le marketing, et présentant à nouveau des astuces et des conseils d’un groupe d’invités incroyables. De plus, l’ajout de la prise en charge du curseur à une application iPad, de nombreuses recommandations de jeux, nos bugs les plus embarrassants et… Mac ARM confirmé?

Setapp: Essayez Setapp avec plus de 170+ applications Mac entièrement gratuites pendant la première semaine

Stacktrace par . est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

Apple @ Work est une série hebdomadaire de Bradley Chambers couvrant Apple dans l’éducation. Bradley gère les appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de centaines de Mac et d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

