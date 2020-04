Les meilleures histoires de la semaine: iPhone SE est officiel, Magic Keyboard pour iPad Pro est maintenant disponible, plus

Dans les articles phares de cette semaine: Le nouvel iPhone SE est officiel, Apple commence à expédier le Magic Keyboard pour iPad Pro, de nouveaux détails sur l’iPhone 12 et bien plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Après une série de rumeurs sans fin, Apple a officiellement annoncé cette semaine le nouvel iPhone SE. Le nouvel appareil est disponible en trois couleurs, (PRODUCT) RED, noir et blanc, et trois capacités de stockage, 64 Go, 128 Go et 256 Go. Il dispose d’un processeur A13 Bionic associé à 3 Go de RAM.

Les précommandes pour le nouvel iPhone SE ont été ouvertes vendredi, et les premières commandes devraient arriver dès le 24 avril. Les délais de livraison ont commencé à glisser jusqu’en mai pour les nouvelles commandes. Le prix commence à 399 $. En savoir plus dans notre couverture complète des annonces ici.

Cette semaine, Apple a également mis à disposition le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro. C’est en avance sur le calendrier, Apple ayant initialement annoncé que les commandes ouvriraient en mai. Certains clients chanceux ont déjà reçu leurs commandes de clavier magique, et nous avons rassemblé les premières vidéos pratiques ici.

Ailleurs, un nouveau rapport de Bloomberg cette semaine a déclaré que la gamme iPhone 12 adoptera un design similaire à l’iPad Pro. Cela inclut un châssis redessiné avec des bords plats en acier inoxydable, avec des côtés plats et des coins plus nettement arrondis.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de cette refonte, mais ce qui est intéressant, c’est que Bloomberg précise que deux modèles d’iPhone 12 recevront le nouveau design. Cela pourrait signifier que les appareils iPhone 12 Pro sont conçus, tandis que les deux iPhones bas de gamme conservent le même design que l’iPhone 11.

Le même rapport a également indiqué qu’Apple travaille sur un HomePod moins cher qui serait environ la moitié de la taille du produit actuel. Lisez notre couverture complète ici.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

