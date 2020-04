Les meilleures histoires de la semaine: rumeurs iMac 23 pouces, critiques iPhone SE, impressions du clavier magique

Dans les articles phares de cette semaine: Les critiques de l’iPhone SE sont ici, avec le Magic Keyboard pour iPad Pro, les rumeurs de production de l’iPhone 12, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Les premières commandes d’iPhone SE sont arrivées aux clients et aux journalistes, et les premières critiques sont incroyablement positives. Le consensus est que l’iPhone SE est une valeur incroyable, et pour ceux qui ne veulent pas la dernière et la meilleure conception de style iPhone X, il pourrait être le smartphone parfait. Vous pouvez lire notre résumé complet des commentaires ici.

Un nouveau rapport de Bloomberg cette semaine a fourni de nouveaux détails sur la transition prévue d’Apple aux puces ARM dans le Mac. La première puce conçue par Apple sera apparemment basée sur un processus de fabrication de 5 nanomètres et comportera 12 cœurs de processeur: 8 cœurs haute performance et 4 cœurs à efficacité élevée.

Selon le rapport, Apple vise dans le courant de 2021 la sortie de son premier Mac ARM, qui se présentera sous la forme d’un modèle MacBook d’entrée de gamme.

Dans d’autres nouvelles, un utilisateur anonyme sur Twitter dit qu’Apple développe son propre contrôleur de jeu et qu’il sera prêt à être lancé cette année ou l’année prochaine. Cela compléterait la prise en charge existante dans iOS 13 pour les contrôleurs PlayStation et Xbox, ainsi que l’avancement continu d’Apple Arcade.

Le clavier magique pour iPad Pro est désormais largement disponible et nous en avons appris un peu plus sur les détails de l’accessoire. Par exemple, le poids combiné de l’iPad Pro 12,9 pouces et du clavier magique est de 1351 grammes. Un MacBook Air de 13 pouces pèse en fait moins, avec un poids de 1290 grammes. En savoir plus dans notre guide complet ici.

Enfin, un rapport sur la chaîne d’approvisionnement de cette semaine a annoncé un nouvel iMac 23 pouces plus tard cette année. Les détails sont inconnus, mais une possibilité serait que l’iMac 23 pouces soit de la même taille physique que le modèle 21,5 pouces existant, mais avec des tailles de lunette réduites.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

iOS | tvOS |

iPhone |

Apple Watch |

iPad |

Mac |

Meilleures histoires d’Apple, commerce de détail |

Apps |

COVID-19 |

Apple TV, HomeKit et HomePod |

Top des histoires d’Apple, entreprise |

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de . pour plus de vidéos.

Meilleures vidéos de la semaine |

. Daily |

Écoutez un récapitulatif des principales histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Sponsorisé par Intego: Bénéficiez de l’offre . du mois avec 50% de réduction sur le pack Mac Internet Security X9 d’Intego.

. Daily: 24 avril 2020 – Bug de plantage iOS, Samsung + Apple Music

. Daily: 23 avril 2020 – Détails du premier ARM Mac, plus

. Daily: 22 avril 2020 – rumeurs iMac 23 pouces, avis sur iPhone SE

. Daily: 21 avril 2020 – Accélération de la production de l’iPhone, retard de l’iPad 5G

. Daily: 20 avril 2020 – Détails du clavier magique pour iPad Pro, contrôleur de jeu Apple

. Watch Time épisode # 21 |

Tyler Hayes rejoint Zac cette semaine pour parler de la façon dont l’Apple Watch est devenue l’iPod ultime, les meilleures applications pour trouver de la nouvelle musique et lire de l’audio, et bien plus encore.

Sponsorisé par:

Conception monowear: Découvrez les dernières collections de bracelets et accessoires haut de gamme pour l’Apple Watch de Monowear.

Oreiller: Pillow est une solution de suivi du sommeil tout-en-un pour vous aider à mieux dormir. Téléchargez-le sur l’App Store dès aujourd’hui.

. Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont l’Apple Watch affecte leur vie. . Watch Time est disponible sur Apple Podcasts, Overcast et votre lecteur de podcast préféré via RSS.

Podcast de l’happy hour 274 |

Zac a des impressions pratiques avec le Magic Keyboard pour iPad, Benjamin a une mise à jour sur le trackpad Logitech, Apple a une nouvelle fonctionnalité de batterie Mac et il y a une rumeur de mise à jour iMac 23 pouces.

Sponsorisé par:

Oreiller: Pillow est une solution de suivi du sommeil tout-en-un pour vous aider à mieux dormir. Téléchargez-le sur l’App Store dès aujourd’hui.

Intego: Bénéficiez de l’offre . du mois avec 50% de réduction sur le pack Mac Internet Security X9 d’Intego.

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Stacktrace 080 |

John écrit le code de cryptage Javascript et examine le nouveau Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro, Rambo révèle une nouvelle fonctionnalité exclusive AirBuddy à venir dans la version 2.0, et les deux parlent du nouvel iPhone SE, du prochain événement d’accessibilité à distance d’Apple, et bien plus encore.

Stacktrace par . est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Apple @ Work |

Dans cet épisode du podcast Apple @ Work, Bradley est accompagné de Mark Rand de Diamond Assets pour discuter de la façon dont les clients peuvent gérer la revente et le commerce d’anciens ordinateurs Apple et iPad après la fin de leur bail.

Stacktrace par . est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast. .

Apple @ Work et le classement |

Apple @ Work est une série hebdomadaire de Bradley Chambers couvrant Apple dans l’éducation. Bradley gère les appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de centaines de Mac et d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

Abonnez-vous pour recevoir tous les articles de . dans votre boîte de réception quotidiennement. Et à 9to5Toys pour les meilleures offres du Web.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: