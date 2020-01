Les meilleures histoires de la semaine: rumeurs sur l’iPad Pro 2020, récompenses Apple Watch, cryptage iCloud, etc.

Dans les articles phares de cette semaine: Les rumeurs sur l’iPhone 2020 continuent d’émerger, la bataille d’Apple avec le FBI, les meilleures applications de suivi du sommeil d’Apple Watch, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Un nouveau rapport de . cette semaine a déclaré qu’Apple avait abandonné son intention de publier une version chiffrée de bout en bout des sauvegardes iCloud après avoir fait face à des plaintes du FBI qui a déclaré à Apple que cela entraverait leurs enquêtes. Apple aurait également craint que les clients n’autorisent accidentellement des sauvegardes de bout en bout sans en réaliser les conséquences.

Pendant ce temps, un rapport sur la chaîne d’approvisionnement a suggéré qu’Apple prévoyait un clavier intelligent repensé pour accompagner l’actualisation de l’iPad Pro 2020. Le rapport explique que le nouveau clavier intelligent de l’iPad Pro comprendra des touches rétro-éclairées, ce qui suggérerait également une plus grande refonte potentielle du design.

Ce même rapport a également suggéré qu’Apple devrait publier une nouvelle version du MacBook Pro 13 pouces avec le clavier à interrupteur à ciseaux au cours du premier semestre de cette année. Apple devrait également apporter le clavier du commutateur à ciseaux au MacBook Air, mais ce rapport n’a fourni aucun détail sur cette chronologie.

Apple a ajouté une nouvelle option pour les utilisateurs de la carte Apple cette semaine: la possibilité d’exporter des relevés mensuels sous forme de feuille de calcul. Cela signifie que vous pouvez télécharger les données de votre carte Apple, puis les importer dans la configuration budgétaire de votre choix. Découvrez les détails à ce sujet dans notre couverture complète.

Last but not least, Apple a annoncé cette semaine son nouveau programme Apple Watch Connected. Ce programme signifie que les amateurs de gym peuvent recevoir des récompenses, y compris des réductions d’adhésion, des cartes-cadeaux Apple et Nike, et plus encore lorsqu’ils s’entraînent avec Apple Watch. Au lancement, quatre partenaires s’associent à Apple pour le nouveau programme. Il s’agit notamment d’Orangetheory, Basecamp, le YMCA et Crunch Fitness.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

Écoutez un récapitulatif des principales histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

. Watch Time épisode # 13 |

Cette semaine sur . Watch, Zac explore des histoires récentes qui montrent comment l’Apple Watch peut être votre gardien de la santé silencieux avec détection des chutes et alertes de fréquence cardiaque, son expérience testant la durée de vie de la batterie de la série 5 dans différents modes pendant les courses de semi-marathon, à court terme et à long terme objectifs avec Apple Watch en 2020, et plus encore.

. Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont l’Apple Watch affecte leur vie. . Watch Time est disponible sur Apple Podcasts, Overcast et votre lecteur de podcast préféré via RSS.

Podcast Happy Hour # 261 |

L’astronaute invité spécial Garrett Reisman rejoint Zac et Benjamin pour discuter de son expérience avec ‘For All Mankind’ sur Apple TV +. Le Dr Reisman a rejoint la NASA en 1998, a voyagé dans l’espace à bord de la navette spatiale Endeavour en 2008 et de la navette spatiale Atlantis en 2010, et a effectué trois sorties dans l’espace depuis la Station spatiale internationale.

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Musique, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Stacktrace |

Heureux d’annoncer que Stacktrace sera de retour pour sa 3e saison le 29 janvier – mercredi prochain! 🎉

Assurez-vous de vous abonner à l’émission dans le lecteur de podcast de votre choix pour être informé de la fin de l’épisode. Recherchez simplement “Stacktrace” et vous le trouverez 😀

– Stacktrace Podcast (@stacktracepod) 23 janvier 2020

Stacktrace par . est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Apple @ Work et le classement |

Apple @ Work est une série hebdomadaire de Bradley Chambers couvrant Apple dans l’éducation. Bradley gère les appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de centaines de Mac et d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

