Les meilleures histoires de la semaine: rumeurs sur l’iPhone 12, trackpad iPad Pro, ARM Mac en 2021, plus

Dans les articles phares de cette semaine: Des rumeurs sur l’iPhone 12, un clavier intelligent avec pavé tactile, le premier ARM Mac d’Apple et bien plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Selon The Information, Apple prévoit de lancer un clavier iPad avec trackpad intégré cette année. Le clavier intelligent iPro avec trackpad devrait être «fait de matériaux similaires» aux claviers intelligents actuels. Cela implique qu’il comportera un design en tissu, probablement toujours avec des touches recouvertes de tissu et des repose-mains en tissu.

Selon les rumeurs, Apple aurait un rafraîchissement iPad Pro en préparation pour ce printemps, et vous pouvez lire toutes les rumeurs dans notre résumé complet ici.

La prise en charge du routeur HomeKit a fait son chemin vers la marque Eero d’Amazon cette semaine, marquant le premier déploiement de la fonctionnalité. Apple décrit la prise en charge du routeur HomeKit comme ajoutant «plus de protection à vos accessoires domestiques en contrôlant les services et les appareils avec lesquels ils communiquent sur votre réseau Wi-Fi domestique et sur Internet».

Ailleurs, Apple a publié la troisième version bêta du développeur d’iOS 13.4 cette semaine. La mise à jour révèle l’existence d’une nouvelle fonctionnalité appelée «OS Recovery. Cela semble être une nouvelle façon de restaurer un iPhone, un iPad et d’autres appareils Apple sans avoir à les connecter à un ordinateur. Retrouvez tous les détails dans notre couverture ici.

Apple et Johnson & Johnson s’associent pour mener une nouvelle étude sur la santé afin de déterminer si l’iPhone et l’Apple Watch peuvent réduire le risque d’AVC. L’étude se déroulera sur trois ans, dont deux ans d’engagement et un an de collecte de données. Il s’agit du dernier exemple d’utilisation de l’Apple Watch pour effectuer des recherches.

Un nouveau rapport cette semaine a suggéré que l’iPhone 12 pourrait prendre en charge la norme 802.11ay. 802.11ay utilise un spectre de 60 GHz pour offrir un transfert de données de périphérique à périphérique à large bande passante. Cela pourrait améliorer les transferts de données iPhone à iPhone, comme via AirDrop, mais cela pourrait également avoir d’autres implications.

Enfin et surtout, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a publié une nouvelle note d’investisseur cette semaine dans laquelle il prévoyait que le premier Mac d’Apple avec un processeur conçu en interne devrait être publié au cours du premier semestre 2021. Cela signifie que le premier ARM d’Apple Mac pourrait arriver dès l’année prochaine, mais d’autres détails restent inconnus pour le moment.

