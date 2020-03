Les meilleures nouvelles de la semaine: rumeurs sur le MacBook Pro 14 pouces, Apple règle le procès de limitation, plus

Dans les articles phares de cette semaine: Ming-Chi Kuo détaille les plans matériels d’Apple pour 2020, Apple règle le procès de limitation de l’iPhone, les nouvelles rumeurs Mac mini et iMac, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Ming-Chi Kuo, un analyste fiable d’Apple, a publié cette semaine une nouvelle note d’investisseur monstre détaillant ce qu’il faut attendre d’Apple en 2020. Selon l’analyste, nous pouvons nous attendre à un MacBook Pro de 14,1 pouces cette année avec un mini-panneau LED, ainsi que un iPad Pro 12,9 pouces, un iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 16 pouces, un iPad 10,2 pouces et un iPad mini 7,9 pouces.

Vous pouvez trouver notre couverture complète de la note aux investisseurs de Kuo ici.

Mais les rumeurs sur les nouvelles mises à jour Mac ne s’arrêtent pas là. Un utilisateur anonyme de Twitter qui a déjà divulgué des détails précis sur les produits Apple suggère qu’Apple a bientôt une mise à jour pour l’iMac et le Mac mini. Les détails ici sont inconnus, mais nous devrions en savoir plus bientôt.

Ailleurs, Apple a accepté de régler un recours collectif aux États-Unis concernant la débâcle de limitation des performances de la batterie de l’iPhone de 2018. Apple a accepté un règlement préliminaire qui lui permettra de payer jusqu’à 500 millions de dollars; cela équivaut à 25 $ par iPhone impacté. Apple n’a admis aucun acte répréhensible, mais il a réglé le procès pour éviter les coûts continus du litige.

L’épidémie de coronavirus en cours continue d’affecter Apple. Cette semaine, la société s’est officiellement retirée de SXSW en raison de préoccupations liées au virus. Apple avait trois événements Apple TV + prévus pour le festival, mais tous ont été annulés.

Pendant ce temps, Apple continue de soutenir ses employés qui sont bloqués en Chine en raison d’un coronavirus. Apple a envoyé des packages de soins à ces employés, conçus pour inclure des «articles de confort» comme les bonbons et les biscuits au beurre de Hershey. Le kit comprend également du thé, un désinfectant pour les mains et des masques pour le visage. Cependant, le plus notable est un iPad de 10,2 pouces. Apple dit que l’iPad peut être utilisé pour l’apprentissage en ligne des enfants, ou simplement pour «passer le temps».

Dans d’autres nouvelles, Apple a annoncé les gagnants de sa compétition Shot on iPhone Night Mode. Vous pouvez trouver toutes les images gagnantes dans notre couverture complète ici.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

Meilleures vidéos de la semaine |

