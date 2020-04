Les meilleures offres Carphone Warehouse en mars 2020

Carphone Warehouse est le plus grand détaillant de téléphones au Royaume-Uni et un superbe endroit pour parcourir les dernières offres de téléphonie mobile. En effet, non seulement Carphone est le plus grand du Royaume-Uni, mais aussi le plus grand détaillant indépendant de télécommunications en Europe. Il vend la plus large gamme de combinés au Royaume-Uni sur presque tous les principaux réseaux britanniques – Vodafone, EE et O2 ainsi que son propre réseau, iD.

Bien qu’il ait récemment pris la décision de fermer la plupart de ses magasins, Carphone continue de se démarquer en ligne, offrant une vaste gamme d’offres sur un certain nombre de combinés haut de gamme au Royaume-Uni.

Nous vous aiderons à réduire les meilleurs prix du détaillant sur les téléphones phares du marché – y compris les iPhone XR, Samsung Galaxy S20 et Huawei P30 – en utilisant notre comparaison de prix leader de l’industrie ci-dessous.

Après notre widget de comparaison, lisez la suite pour découvrir les meilleures offres Carphone Warehouse sur ces combinés et bien d’autres. De plus, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur l’achat d’un combiné via Carphone Warehouse.

Carphone Warehouse pay as you go téléphones

Comme vous le savez peut-être, les accords de paiement à l’utilisation (PAYG) ne vous attachent à aucun type de contrat. Vous achetez simplement un téléphone chez Carphone Warehouse, puis rechargez vos minutes, vos SMS et vos données quand vous en avez besoin (vous saurez quand vous serez à court). Vous n’avez pas non plus de vérification de crédit, ce que vous faites avec tout type de contrat mensuel de paie. De nombreux combinés sont disponibles auprès de Carphone sur les offres PAYG, y compris les téléphones de Samsung, Sony et Motorola. Consultez toutes les offres de paiement Carphone Warehouse au fur et à mesure.

Mises à niveau de Carphone Warehouse

Carphone Warehouse propose des mises à niveau sur les réseaux qu’il propose sur une base mensuelle et, de plus, vous n’avez pas besoin d’avoir acheté chez le détaillant auparavant. Vous pouvez utiliser le vérificateur de mise à niveau en ligne de Carphone pour voir si vous êtes éligible. Certains réseaux vous permettront même de mettre à niveau tôt, comme O2, qui vous permet de mettre à niveau 30 jours avant la fin de votre offre actuelle.

Notez que vous devrez saisir tous les détails de votre réseau dans le vérificateur de mise à niveau afin que Carphone Warehouse puisse vérifier auprès de votre réseau. Il est donc préférable d’avoir votre facture à portée de main.

Texte à passer avec le téléphone portable

Si vous prévoyez de changer de réseau de téléphonie mobile, Carphone Warehouse (comme tous les autres détaillants) propose désormais un programme de changement de texte. Cela signifie que lorsque vous achetez un nouveau contrat de téléphonie mobile chez Carphone, vous pouvez simplement envoyer un SMS à votre ancien réseau pour obtenir votre code et passer, ce qui en fait un processus beaucoup plus facile qu’auparavant.

Est-ce que Carphone Warehouse me permettra de conserver mon numéro?

En un mot, oui. Vous devez demander à votre réseau actuel votre code PAC (en utilisant le texte pour changer de méthode mentionné ci-dessus).

Une fois que vous avez le PAC, il est valable 30 jours – alors ne vous attardez pas! s’il expire, vous devrez en obtenir un autre.

Ensuite, achetez votre nouveau téléphone à Carphone Warehouse et dites-leur votre PAC et votre numéro sera transféré dans quelques jours. Si votre nouveau téléphone est sur Virgin, vous devrez les appeler directement une fois votre téléphone connecté.

Échanges avec Carphone Warehouse

Nous aimons tous un nouveau téléphone, mais si vous placez simplement vos anciens combinés dans un tiroir, vous passez à côté, car vous pouvez obtenir de l’argent décent pour votre ancien combiné. Carphone Warehouse offre un système d’échange décent, avec de nombreux combinés de deux ans valant toujours £ 200 – à faire! Carphone vous enverra également un paquet à utiliser pour envoyer votre combiné.

Découvrez combien vaut votre combiné.

Mobiles.co.uk et e2save

Si vous avez longuement recherché le Web au meilleur prix sur votre nouveau mobile, vous avez peut-être rencontré Mobiles.co.uk et e2save. Ces deux sites Web font partie de la famille Carphone Warehouse, mais proposent souvent des prix bien meilleurs que Carphone ne le gère lui-même.

Mobiles.co.uk propose des offres géniales sur la majorité des téléphones phares actuels et si vous entrez le code 10OFF à la caisse, vous économiserez un dixième supplémentaire sur le prix initial du combiné. e2save offre généralement une meilleure valeur sur les anciens téléphones à petit budget – donc si dépenser beaucoup sur un nouveau téléphone n’a pas beaucoup d’attrait, cliquez sur le lien ci-dessus pour voir s’ils peuvent vous aider.

Qui est Carphone Warehouse?

Initialement créé dans un appartement de Londres en 1989, Carphone Warehouse a grandi pour avoir 20 magasins en 1994 et a flotté en 2000. En 2014, il a fusionné avec Dixons Retail pour former Dixons Carphone, d’où la raison pour laquelle de nombreux magasins Currys PC World intègrent désormais des concessions Carphone Warehouse. Le géant du commerce de détail possède le réseau iD. C’est un réseau virtuel qui utilise le réseau mobile Three.

À partir de 2020, Carphone Warehouse a fermé la plupart de ses magasins, ce qui signifie que ses activités sont presque entièrement en ligne à ce stade.

Si vous devez contacter Carphone Warehouse, vous pouvez le faire via cette page en fonction de ce que vous devez faire. Si vous avez besoin de conseils d’achat, il existe également une grande partie des questions fréquemment posées pour vous aider.