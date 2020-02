Les meilleures offres de jeu d’Amazon cette semaine: Épée et bouclier Pokemon, Cyberpunk 2077, et plus

Contrairement à de nombreux magasins en ligne, qui dévoilent de nouvelles offres sur une base hebdomadaire cohérente, les remises Amazon ne suivent pas un calendrier défini. Certaines offres varieront d’un jour à l’autre; d’autres resteront pendant des semaines, et généralement le géant de la vente au détail égalera Best Buy, Walmart ou l’un de ses nombreux autres concurrents. Bien que les offres Amazon soient moins prévisibles que les autres magasins, elles ont tendance à offrir les meilleurs prix sur Internet, nous avons donc rassemblé certaines des meilleures offres sur les jeux, les objets de collection et plus cette semaine comme un aperçu pratique.

Du côté des jeux, vous pouvez trouver une réduction rare sur Pokemon Sword and Shield pour Nintendo Switch – les nouveaux RPG Pokémon sont en vente pour 49 $ chacun. Si vous êtes intéressé par les deux grandes extensions qui sortiront plus tard cette année, c’est une excellente occasion d’acquérir les jeux de base pour moins cher. Vous pouvez également trouver Super Mario Party, Yoshi’s Crafted World, Fire Emblem: Three Houses et Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition pour 10 $ de réduction sur Switch.

Sur PS4 et Xbox One, vous trouverez une belle remise de précommande sur Cyberpunk 2077, qui est un peu plus de 10 $ de réduction. Star Wars Jedi: Fallen Order est en vente pour 50 $, le nouveau Dragon Ball Z: Kakarot est également réduit de 10 $ et Hitman 2 est disponible pour seulement 15 $.

Les meilleures offres d’Amazon cette semaine incluent également une énorme vente sur les films 4K UHD où vous pouvez obtenir deux films pour 30 $, ainsi qu’une grande vente sur divers Funkos, Nendoroids et figurines. Découvrez plus de nos choix pour les meilleures offres Amazon de cette semaine ci-dessous, et gardez à l’esprit que les prix suivants sont sujets à changement sans préavis, car Amazon ne fournit pas de dates de fin pour les remises.

Meilleures offres de jeux sur Amazon

Jeux

Consoles & accessoires

Blu-ray

Jouets et objets de collection

Les meilleures nouveautés de jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-ci – Février 2020 Nintendo publie un commutateur Animal Crossing, mais pas un nouveau modèle – GS News Update11 Plus de décès sanglants dans le jeu. Theme Song TrailerF9 – Official Reveal TrailerApex Legends Season 4 – Assimilation Gameplay TrailerResident Evil Meets Silent Hill? Les 90 premières minutes de Dawn Of FearLes meilleures choses à diffuser pour février 2020 – Netflix, Hulu, Disney +, Amazon Prime Video, ShudderEA Talks Star Wars, Switch et Microtransactions – GS News UpdateDéfiez-nous à Smash Bros Ultimate! | Vendredi de la communauté GameSpot: The Outer Worlds reçoit une date de sortie sur Nintendo Switch – GS News Update

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Pokémon épée et bouclier – Bande-annonce d’annonce du pass d’extension

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.