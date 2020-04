Les meilleures offres de la semaine dans un nouveau vendredi rouge

Comme chaque vendredi, nous revenons à la mêlée avec un nouveau sélection d’offres dans notre classique vendredi rouge. Nous conservons le format et la concentration habituels, ce qui signifie que vous trouverez un peu de tout: jeux vidéo, ordinateurs, mobilité, accessoires et périphériques.

J’espère que vous avez un bon week-end et saisissez cette occasion pour vous envoyer beaucoup d’encouragement.

Nous commençons par les offres PCComponentes. Le célèbre détaillant espagnol nous quitte une grande compilation de produits à un bon prix que nous pouvons trouver via ce lien. Il y a un peu de tout, donc comme toujours je vous recommande de jeter un œil et d’utiliser les filtres à gauche.

Voulez-vous égayer les jours d’enfermement? Eh bien, cette Xbox One S avec Gears 5 vous permettra de profiter de nombreuses heures de plaisir. Il est abaissé à 229,95 euros.

Si vous avez besoin d’une manette pour profiter de vos jeux préférés, ne vous inquiétez pas, vous pouvez obtenir la Xbox One (fonctionne sans problème sur PC) réduite à 22,44 euros.

Envisagez-vous de monter un nouveau PC de bureau? Eh bien, l’AMD Athlon 200GE est une excellente option, car il intègre un processeur Zen avec deux cœurs et quatre threads et un GPU Radeon Vega 3 pour seulement 44,90 euros.

DOOM 2016 pour PS4 est rétrogradé à 14,90 euros, un excellent prix pour un jeu avec une qualité graphique de premier ordre qui vous tiendra accroché pendant des heures.

Dans le cas où vous avez déjà joué à ce titre et que vous souhaitez obtenir le nouveau DOOM Eternal, vous l’avez disponible avec un 10 euros de réduction dans la version PC.

Vous avez besoin d’un nouveau smartphone mais avez un budget serré? Ce Realme 5 Pro avec Snapdragon 712 SoC, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage par 178,09 euros C’est un excellent achat.

Si vous cherchez quelque chose de moins cher mais que vous ne voulez pas renoncer à une bonne expérience d’utilisation de cet Alcatel 1S pour 84,90 euros est une bonne option. Il a un processeur 8 cœurs, 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage.

Vous cherchez un casque pour profiter de votre musique et de vos jeux préférés? Eh bien profitez-en, vous avez le Corsair HS70 Wireless réduit à 79,99 euros.

Dans le cas où vous souhaitez changer le clavier, vous pouvez obtenir le Corsair K68 RGB pour seulement 99,99 euros. Il est résistant aux éclaboussures et utilise des commutateurs Cherry MX Red.

Si vous préférez le clavier Corsair haut de gamme, vous avez de la chance, car le K95 Platinum est également déclassé en 159,99 euros.

Allez-vous commencer à vous mettre en forme en profitant du temps libre à la maison? Eh bien, un Xiaomi Mi Band 4 vous aidera à surveiller vos entraînements. Il est abaissé à 28,99 euros.

Dans le cas où vous recherchez une montre intelligente, vous n’avez que la Huawei Watch GT Fashion pour 99 euros.

Ce SSD SanDisk de 480 Go est rétrogradé à 64 euros, un très bon prix pour ce qu’il offre.

Resident Evil 3 Remake est disponible pour 52,24 euros dans sa version pour PS4 (normalement ça coûte 59,99 euros).

Voulez-vous donner une touche légère à votre bureau? Eh bien, parmi les offres Corsair, il y a aussi le MM800 RGB. Il peut être le vôtre pour 62,99 euros.

Si vous avez besoin de renouveler la télévision, ne manquez pas ce Samsung 4K UHD 2019 50RU7405 avec télécommande intelligente abaissée à 439,99 euros, l’une des meilleures offres de sa catégorie.

Voulez-vous profiter votre musique préférée gratuitement? Profitez-en et essayez gratuitement Amazon Music Unlimited pendant trois mois, sans aucun engagement.

