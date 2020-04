Les meilleures offres de la semaine dans un nouveau vendredi rouge

Comme chaque vendredi, nous vous laissons une nouvelle sélection avec le meilleures offres de la semaine dans notre classique vendredi rouge. Nous conservons le format habituel, ce qui signifie que pour voir les détails de chaque offre, il vous suffit de saisir les liens que nous accompagnons.

Je saisis également cette occasion pour vous souhaiter bon weekend.

Composants PC a mis à jour sa sélection d’offres et cela nous laisse une énorme quantité de produits intéressants à un bon prix. Vous pouvez tous les trouver sur ce lien, et rappelez-vous qu’il est également possible de filtrer par catégories pour mieux affiner les résultats avec le panneau de gauche.

Red Dead Redemption 2 pour Xbox One est rétrogradé à 26,99 euroset la version PS4 est disponible sur 29,90 euros.

Vous avez également en vente Resident Evil 3 Remake pour Xbox One. Il peut être le vôtre pour 49,49 euros.

Nous continuons à examiner les offres dans les jeux afin que vous profitiez de vos heures de loisirs pendant la durée de l’isolement. DOOM Eternal est rétrogradé à 49,49 euros dans sa version PC.

L’édition exclusive d’Amazon de The Division 2 pour PS4 est rétrogradée à 17,55 euros.

Le Realme 5 Pro reste l’un des meilleurs smartphones du moment. La version avec Snapdragon 712, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est déclassée en 219 euros.

Avec l’arrivée de l’iPhone SE 2020, l’iPhone 8 a baissé de prix. Sur Amazon, vous l’avez reconditionné à partir de 318 euros.

Si vous préférez un iPhone Xr, vous pouvez également l’obtenir à un bon prix si vous utilisez ceux reconditionnés d’Amazon, où il est disponible sur 549,99 euros.

Vous avez besoin d’un clavier mécanique haut de gamme mais avec un budget serré? Eh bien profitez-en, vous avez le Corsair K68 RGB, résistant aux éclaboussures et avec des commutateurs Cherry MX Red, abaissé à seulement 109 euros.

Vous pouvez accompagner ce clavier de souris Corsair M65 PRO RGB, l’un des meilleurs de sa gamme. Il est abaissé à 44,99 euros.

Si vous préférez les RPG et les jeux de stratégie, jetez un œil au Corsair Scimitar Pro RGB, qui est déclassé en 64,99 euros.

Cherchez-vous une télévision? Eh bien, vous avez le Samsung 4K UHD 2019 50RU7405 50 pouces abaissé à 439,99 euros. Comprend une télécommande.

Si vous avez besoin de quelque chose de moins cher, profitez du Samsung 4K UHD 2019 43RU7025 43 pouces abaissé à 299,99 euros.

Voulez-vous profiter du meilleur son de vos jeux et contenus multimédia préférés? Le Corsair HS70 Wireless est tout ce dont vous avez besoin. Ils sont abaissés à 79,99 euros.

La Vengeance LPX RAM de Corsair est l’une des meilleures offres de la semaine. Nous pouvons obtenir un kit 16 Go (2 x 8 Go) 3GHz CL16 pour seulement 77,98 euros.

Le Core i3 9100F est déclassé en 74,33 euros, un prix intéressant pour une puce avec un IPC élevé qui ajoute jusqu’à quatre cœurs.

Ce SSD SanDisk de 480 Go est en vente et peut être le vôtre pour 56 euros.

Si vous avez besoin de quelque chose de moins cher pour mettre à jour un ancien PC, ne vous inquiétez pas, ce SSD de 60 Go par 15,99 euros est une bonne option.

Nous terminons notre sélection d’offres avec l’ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5, qui est déclassé en 849,99 euros.

Remarque: Cette sélection contient des liens de nos affiliés, mais aucun des produits inclus n’a été proposé ou recommandé par eux ou leurs fabricants, mais choisis à notre propre discrétion