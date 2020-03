Les meilleures offres de la semaine dans un nouveau vendredi rouge

Nous avons lancé vendredi après-midi avec un nouveau vendredi rouge, un article où vous trouverez le meilleures offres de la semaine en électronique, technologie, mobilité et jeux vidéo.

Comme toujours, nous nous engageons à vous proposer une sélection variée avec des offres sur différents produits et gammes de prix afin que vous ayez tous la possibilité de trouver des choses qui vous plaisent et, surtout, qu’ils vous sont utiles.

PCComponentes continue de célébrer ses Gaming Days. Grâce à ce lien, vous trouverez une large sélection d’offres intéressantes sur de nombreux produits, donc je recommande jetez un oeil calmement.

Si vous cherchez un téléviseur, vous avez de la chance, Amazon propose plusieurs modèles et différentes marques.

Vous trouverez également sur Amazon des remises sur diverses fournitures informatiques et de bureau, ne le manquez pas.

Dans le cas où vous recherchez un ordinateur portable économique mais qui vous permet de profiter d’une expérience acceptable, vous devriez essayer le Chuwi HeroBook, qui est réduit à 175,20 euros.

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable plus puissant, vous avez l’embarras du choix. Lenovo a déclassé plusieurs modèles, ASUS propose également des offres intéressantes et Medion propose également certains équipements à bon prix.

Êtes-vous un fan d’Apple? Eh bien, il y a aussi des offres pour vous, jetez un œil.

Avez-vous besoin de changer votre moniteur? Eh bien ici, vous avez une bonne série d’offres avec divers modèles.

Seagate propose plusieurs solutions de stockage externe prêtes à l’emploi et à bon prix.

Les périphériques ils font partie intégrante de tout PC. Si vous avez besoin de les renouveler, ne manquez pas ces offres Corsair.

Le Ryzen 7 3700X est déclassé en 307 euros, un excellent prix pour un processeur 8 cœurs à 16 threads qui offre de grandes performances.

Si vous avez besoin de quelque chose de moins cher mais que vous ne voulez pas abandonner les 8 cœurs et 16 threads, vous avez le Ryzen 7 2700X réduit à 179,90 euros.

Enfin, le Ryzen 9 3900X, qui a 12 cœurs et 24 threads et coûte 463,22 euros.

Xbox One X avec Star Wars Jedi: Fallen Order et disque dur de 1 To rétrogradé à 279,95 euros, un prix fantastique.

Vous recherchez un smartphone haut de gamme mais vous ne pouvez pas dépenser beaucoup d’argent? Eh bien, vous avez réduit le Realme X2 Pro à 449 euros.

Si vous voulez quelque chose de moins cher, vous avez réduit le Realme 5 Pro à 169 euros.

Le Galaxy S20 + est également rétrogradé à 999 euros.

Vous pouvez pré-acheter DOOM Eternal avec un remise de dix euros à la fois dans la version PC et pour les consoles.

Vous avez également la possibilité de pré-acheter Resident Evil 3 Remake avec un remise de cinq euros.

Les écouteurs Sony MDR-ZX110 sont à un prix avantageux, ils peuvent être à vous 8,99 euros.

Si vous recherchez la qualité et le design, n’oubliez pas le Corsair Virtuoso RGB Wireless SE. Ils peuvent être à vous 199,99 euros.

Remarque: Cette sélection contient des liens de nos affiliés, mais aucun des produits inclus n’a été proposé ou recommandé par eux ou leurs fabricants, mais choisi à notre propre discrétion.