Les meilleures offres de la semaine sont de retour un autre vendredi rouge

Comme chaque semaine nous vous laissons une nouvelle compilation avec les meilleures offres que nous avons trouvé au cours des derniers jours de notre Vendredi rouge, un classique qui, nous l’espérons, vous aidera à trouver le produit que vous cherchiez, et qui vous animera un peu pendant ces jours de quarantaine.

Je saisis cette occasion pour vous souhaiter également bon weekend. Commençons!

PCComponentes revient à la charge avec une compilation d’offres assez intéressantes, dans laquelle nous trouverons beaucoup de produits de différentes catégories à bon prix.

Si vous voulez que les jeux passent mieux ces jours de confinement qui vous attendent, ne manquez pas les offres d’Amazon. Vous pouvez trouver Battlefield V pour PC déclassé en 15,99 eurosStar Wars Jedi: Fallen Order rétrogradé à 39,99 euros et Resident Evil 2 Remake pour PS4 par 28,16 euros.

Vous pouvez également pré-acheter Resident Evil 3 Remake pour PS4 et Xbox One déclassé en 52,24 euros.

Plus d’offres de jeu, The Last of Us Part II disponibles en pré-commande avec un remise de 5 euros et DOOM Eternal pour PC rétrogradés à 49,95 euros.

Le Ryzen 7 3700X est moins cher que jamais. Cette puce haute performance 8 cœurs 16 cœurs peut être la vôtre pour 306,61 euros.

Si vous avez besoin de plus de puissance, vous avez le Ryzen 9 3900X, qui ajoute 12 cœurs et 24 threads, abaissé à 483 euros.

Si vous préférez quelque chose de bon marché mais avec de bonnes performances, vous avez de la chance, vous avez le Ryzen 7 1800X, qui a 8 cœurs et 16 threads, pour 135 euros.

Vous avez besoin d’un ordinateur portable équilibré et économique? Jetez un oeil à ce modèle ASUS, qui est livré avec un Ryzen 5 3500U, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go et cela coûte 429,99 euros.

Vous souhaitez changer de smartphone mais avez un budget très limité? Eh bien, profitez-en maintenant que vous avez le Xiaomi Redmi Note 8 abaissé à 155,69 euros.

Le Xiaomi Mi Note 10 est également rétrogradé à 399 euros.

Si vous voulez vous mettre en forme et que vous recherchez un bracelet d’activités sportives, le Xiaomi Mi Band 4 est le meilleur rapport qualité-prix. Il est abaissé à 29,44 euros.

Le Core i5 9400F est déclassé en 146,90 euros, un bon prix vu les performances qu’il offre.

Vous cherchez un SSD pas cher? Eh bien, ce modèle SanDisk de 480 Go est rétrogradé à 61,99 euros.

Si vous avez besoin de quelque chose de très bon marché pour revitaliser un vieux PC, ne manquez pas ce SSD 60 Go pour 18,99 euros.

Nous continuons à examiner les offres et nous trouvons le Corsair K70 RGB MK.2, l’un des meilleurs claviers mécaniques existants, déclassé en 130 euros.

Si vous cherchez quelque chose de plus économique, vous avez réduit le Corsair K63 à 64,99 euros.

Les écouteurs sans fil Corsair Virtuoso RGB en blanc sont disponibles auprès de 167,45 euros.

Pack Xbox One X avec jeu The Division 2 et moniteur BenQ GL2780 par 424,99 euros.

Si vous recherchez un moniteur 4K bon marché pour faire une transition sans dépenser une fortune, jetez un œil à ce modèle Samsung qui est abaissé à 239,99 euros.

Remarque: Cette sélection contient des liens de nos affiliés, mais aucun des produits inclus n’a été proposé ou recommandé par eux ou leurs fabricants, mais choisi à notre propre discrétion.