Les meilleures offres de la semaine un autre vendredi rouge

Le vendredi arrive et, comme chaque semaine, nous embarquons pour un nouveau vendredi rouge à partager avec vous les meilleures offres que nous avons trouvées dans la technologie et l’électronique grand public.

Nous conservons le format habituel et espérons, comme toujours, que vous l’aimez et qu’il vous sera utile. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez le laisser dans les commentaires et nous vous aiderons à le résoudre. Bon weekend!

PCComponents revient à la charge avec une importante sélection d’offres qui regroupe un grand nombre de produits. Vous pouvez tous les trouver via ce lien, et je vous rappelle que vous pouvez utiliser les filtres à gauche pour afficher des produits spécifiques.

Cherchez-vous un nouveau téléviseur? Hisense propose plusieurs modèlesjetez un oeil.

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable, vous avez de la chance, Les principaux fabricants proposent des offres très interessants. Vous trouverez ici les offres de Lenovo, dans cet autre lien celles de HP, ici celles d’ASUS et enfin celles d’Acer dans ce dernier lien.

Nous n’oublions pas ceux qui veulent un nouveau moniteur. Amazon a plusieurs modèles avec un remise jusqu’à 20%.

TP-Link propose plusieurs solutions réseau et appareils intelligents sur l’offre

Cecotec a également lancé une offre intéressante en électrohogar qui comprend des robots de nettoyage aux cafetières et scooters. Je vous recommande de jeter un œil à la traquilité.

Si vous songez à acheter un robot de cuisine mais que vous avez un budget serré, ne vous inquiétez pas, ce modèle Taurus est une bonne option, surtout maintenant qu’il est abaissé à 319 euros.

Ne manquez pas les offres de jeux EA sur Amazon, il y a beaucoup de choix. Par exemple, Athem peut être le vôtre en 8,99 euroset Battlefield V par 15,99 euros.

Vous pouvez également trouver diverses offres jeux et accessoires Pour Xbox One, ne le manquez pas.

Voulez-vous une PS4 Pro? Il peut être le vôtre par 300,88 euros. Si vous préférez une Xbox One X, vous pouvez également en obtenir une pour 297,20 euros.

Le Realme 5 est abaissé à 144,90 euros, un excellent prix pour un modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage.

Si vous avez besoin de quelque chose de plus puissant, vous avez le Realme 5 Pro avec 8 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage réduits à 221,74 euros.

Vous recherchez un smartphone haut de gamme mais vous avez un budget serré? Eh bien ne vous inquiétez pas, vous avez le Xiaomi Mi 9 équipé d’un SoC Snapdragon 855 abaissé à 349,99 euros.

Si vous préférez Apple, l’iPhone 8 reconditionné est réduit à 292 euros.

Le Ryzen 7 3700X est moins cher que jamais. Un processeur hautes performances 8 cœurs, 16 cœurs abaissé à 319 euros.

Si vous avez besoin de plus de puissance, le Ryzen 9 3900X est abaissé à 474 euros. Il s’agit d’un processeur haute performance avec 12 cœurs et 24 threads.

Le Corsair HS70 Wireless 7.1 est abaissé à 79,99 euros. Ils sont un excellent achat à ce prix.

Sont également proposés le Corsair Virtuoso RGB Wireless SE, de fantastiques écouteurs premium qui peuvent être les vôtres pour 199,99 euros.

Nous disons au revoir avec le clavier Corsair K68 RGB, qui est abaissé à 109,99 euros. Un très bon prix.

Remarque: Cette sélection contient des liens de nos affiliés, mais aucun des produits inclus n’a été proposé ou recommandé par eux ou leurs fabricants, mais choisi selon nos propres critères.