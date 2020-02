Les meilleures offres de la semaine un nouveau vendredi rouge

Comme chaque vendredi, nous revenons à la charge avec une nouvelle collection de meilleures offres Nous avons trouvé ces derniers jours, et nous les laissons tous regroupés dans un nouveau vendredi rouge

Nous espérons que vous l’aimerez, que vous trouverez quelque chose d’utile et que vous bon weekend. Mettez-vous à l’aise, nous commençons.

Nous commençons, comme d’habitude, avec les offres de PCComponentes. Le célèbre détaillant espagnol nous laisse une grande sélection d’offres avec des produits à prix très intéressants. Il y a un peu de tout, donc je vous recommande de jeter un coup d’œil calmement, car vous trouverez sûrement quelque chose que vous aimez.

Corsair propose de nombreux produits intéressants pour célébrer la Saint Valentin. Jetez un oeil Il y a beaucoup de choses intéressantes.

Si vous avez besoin d’une solution de stockage externe, Seagate dispose de certaines unités sur l’offre

Devez-vous renouveler votre moniteur? Ne manquez pas cette sélection d’offres, il y a modèles de toutes sortes, des options économiques pour la bureautique et l’utilisation de base aux modèles de jeux avec G-Sync.

Medion propose plusieurs produits. Des ordinateurs portables aux chaises et les ordinateurs de bureau.

Cherchez-vous un téléviseur? Hisense a baissé le prix de plusieurs modèles avec différentes résolutions et tailles d’écran.

Si vous songez à acheter une tablette, profitez-en. offres intéressantes sur Amazon.

HP est un autre grand qui propose plusieurs ordinateurs portables. Il y a des options assez appétissant, donc je vous recommande de jeter un oeil.

Lenovo ne voulait pas non plus manquer le rendez-vous et a plusieurs ordinateurs portables et moniteurs proposés. Vous pouvez trouver des équipements pour une utilisation standard et pour les jeux.

Voulez-vous une PS4? Vous pouvez en obtenir un pour 232,90 euros.

Si vous achetez cette console, vous aurez besoin de jeux. Horizon – Complete Edition est l’un des meilleurs du catalogue PS4 et peut être le vôtre par 17,09 euros.

The Last of Us est un autre élément essentiel de cette console. Il est abaissé à 17,09 euros.

Nous fermons nos recommandations de jeu pour PS4 avec Death Stranding, réduites à 42,99 euros.

Xbox One X est rétrogradé à 299,90 euros. Comprend The Division 2 et un disque dur de 1 To.

Le Ryzen 7 3700X est l’une des meilleures offres de la semaine. Ce processeur à 8 cœurs et 16 cœurs est rétrogradé à 329 euros.

Nous avons également un excellent prix Ryzen 7 2700X, qui ajoute 8 cœurs et 16 threads. Son prix est de 177,99 euros.

Si vous cherchez un appareil photo avec lequel commencer dans le monde de la photographie et que vous ne voulez pas faire un excellent investissement, vous avez le Sony DSC-HX350 abaissé à 296,65 euros.

Avec l’annonce du Galaxy S20, le Galaxy S10 a commencé à baisser de prix. Vous avez le Galaxy S10e disponible pour 449,90 euros.

Si vous souhaitez donner une seconde vie à votre PC ou ordinateur portable ou configurer un nouvel appareil avec un investissement minimal, les SSD KingDian sont une bonne option. Leurs prix sont très bon marché Et ils ne rencontrent aucun problème.

Remarque: Cette sélection contient des liens de nos affiliés, mais aucun des produits inclus n’a été proposé ou recommandé par eux ou leurs fabricants, mais choisi selon nos propres critères.