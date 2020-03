les meilleures offres de Tim, Vodafone, Wind et Tre

Le réseau de cinquième génération, mieux connu sous le nom de 5G, est prêt à surprendre les utilisateurs avec l’arrivée des innovations technologiques. Bien que de nombreux utilisateurs se demandent comment le nouveau réseau sera étendu à travers le pays, il existe déjà quelques villes italiennes qui ont commencé à profiter du nouveau service.

Ce qui est le plus pressant pour les utilisateurs pendant cette période, c’est de savoir quelles seront les offres mobiles 5G. À cet égard, il faut dire que parmi tous les opérateurs téléphoniques, celui qui a avancé bien à l’avance est Vodafone. L’opérateur rouge confirme une nouvelle fois une garantie. Le seul opérateur avec Vodafone qui a réussi à déplacer quelque chose est Tim, qui a publié quelques offres à ce sujet.

Vodafone RED et Tim Advance: voici les meilleures offres 5G

Voyons ci-dessous les meilleures offres de Vodafone et Tim concernant le nouveau réseau 5G:

Vodafone RED Unlimited Smart: l’offre comprend des minutes illimitées pour tout le monde, des SMS illimités et 20 concerts de trafic de données au coût mensuel de 18,99 euros avec renouvellement de carte de crédit ou au coût de 24,99 euros avec renouvellement de crédit résiduel.

Vodafone RED Unlimited Ultra: l’offre comprend des minutes illimitées pour tout le monde, des SMS illimités et 30 concerts de trafic de données à un coût mensuel de 24,99 euros avec renouvellement de carte de crédit ou à un coût de 34,99 euros avec renouvellement de crédit résiduel.

Vodafone RED Unlimited Black: l’offre comprend des minutes illimitées pour tous, des SMS illimités et Internet illimité au coût mensuel de 39,99 euros avec renouvellement de carte de crédit ou au coût de 59,99 euros avec renouvellement de crédit résiduel.

Advance 5G: l’offre comprend des minutes illimitées pour tout le monde, des SMS illimités et 50 concerts au prix de 29,99 euros par mois.

Advance 5G Top: l’offre comprend des minutes illimitées, des SMS illimités et 100 Go au prix de 49,99 euros par mois.