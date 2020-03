Les meilleures offres de vendredi: HomePod, Mac mini, MacBook Pro, etc.

Les meilleures offres de vendredi comprennent une nouvelle vente Best Buy de 3 jours, jusqu’à 300 $ de réduction sur le Mac mini et la caméra d’action DJI Osmo. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la pause déjeuner 9to5Toys d’aujourd’hui.

Nouvelle vente Best Buy 3 jours

Best Buy a lancé une nouvelle vente de 3 jours ce week-end avec des offres sur toutes les catégories habituelles, notamment Apple, les téléviseurs, la maison intelligente et plus encore. Une sélection de coques officielles pour iPhone Apple fait la une des soldes de ce week-end. Qui comprend 25% de réduction pour les membres My Best Buy (inscription gratuite) et un retour aux plus bas de tous les temps sur divers modèles. Vous pouvez saisir des étuis de batterie intelligents pour iPhone 11 Pro pour 104 $ (Reg. 129 $) ou iPhone 11 à 99 $ si vous passez à Amazon, qui bat actuellement le prix de Best Buy de quelques dollars.

Mes membres Best Buy peuvent également économiser 50 $ sur HomePod, ce qui ramène le prix à 250 $. Ce n’est pas une offre aussi forte que nous l’avons vu ces derniers mois, mais c’est toujours la meilleure sur le marché à l’état neuf.

iPad mini 5 est 50 $ de rabais, ainsi que les accords que nous avons partagés avec vous plus tôt cette semaine sur Amazon. C’est un match des meilleurs que nous ayons jamais vus.

Économisez jusqu’à 300 $ sur Mac mini

Amazon et B&H éliminent aujourd’hui l’inventaire Mac mini 2018 avec jusqu’à 300 $ de rabais divers modèles. Vous pouvez vous procurer la version d’entrée de gamme de 128 Go pour 679 $, ce qui représente une économie de 120 $ par rapport au prix habituel et de 40 $ de mieux que notre mention précédente. Rejoignez B&H pour des offres supplémentaires, y compris le plein 300 $ de rabais modèles haut de gamme. Bien sûr, Apple a actualisé sa gamme Mac mini plus tôt cette semaine, augmentant le stockage sur l’offre d’entrée de gamme à 256 Go à 799 $.

La caméra d’action Osmo 4K de DJI bénéficie d’une remise de 80 $

Amazon propose la DJI Osmo 4K Action Cam pour 289 $. Habituellement vendue pour 369 $, l’offre d’aujourd’hui est bonne pour une remise de 80 $, est la meilleure depuis des mois et la plus basse que nous ayons vue à ce jour. Armé de la possibilité d’enregistrer toutes vos aventures en 4K60, DJI Osmo arbore également un design robuste et étanche. Bien qu’il y ait un écran tactile de 2 pouces à l’arrière, vous trouverez également un écran orienté vers l’avant pour aligner les photos et vous assurer que toute l’action est dans le cadre. Les autres fonctionnalités remarquables ici incluent la capture au ralenti et en accéléré, ainsi que la possibilité de personnaliser les paramètres d’exposition et plus encore.

Économisez sur l’Apple Watch Series 5 d’entrée de gamme

Amazon propose actuellement une réduction du GPS d’entrée de gamme Apple Watch Series 5 dans une variété de couleurs à partir de 360 $ pour la version 40 mm. Passez au style 44 mm pour 390 $. Dans les deux cas, vous empocherez 39 $ d’économies et baisserez le prix au deuxième plus bas que nous ayons vu à ce jour sur Amazon. Le dernier appareil portable d’Apple offre pour la première fois un écran Retina toujours allumé, en plus de l’écran 30% plus grand que la série 3. Il y a également un suivi amélioré de la fréquence cardiaque, une surveillance ECG et une nouvelle application de boussole pour différencier cette version de son prédécesseur. L’ensemble du package est soutenu par un design résistant à la natation, ainsi que les fonctionnalités de notification habituelles, les capacités de suivi de la condition physique, etc. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Économisez 100 $ Bose’s AirPlay 2 Soundbar 700

Amazon propose actuellement le haut-parleur intelligent Bose Soundbar 700 pour 699 $. Réduisant de 100 $ le tarif en vigueur, la remise d’aujourd’hui n’est que la troisième fois que nous voyons cette barre de son en vente et correspond au plus bas record d’Amazon pour la première fois pendant les vacances. En vedette par la prise en charge d’AirPlay 2, cette barre de son vante le contrôle vocal intégré d’Alexa et d’Assistant. L’audio est également bien équipé, avec un codage Dolby Digital, un étalonnage du son ADAPTIQ, etc. Le Wi-Fi et le Bluetooth ouvrent la voie à la compatibilité de la maison intelligente susmentionnée, et il y a également des ports HDMI-ARC et optiques. Vous pouvez voir de plus près notre couverture de lancement.

