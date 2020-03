Les meilleures offres d’ordinateurs portables bon marché en mars 2020: les prix commencent à seulement 62 $

Ces offres d’ordinateurs portables bon marché sont en feu en ce moment. Non seulement nous avons vu des coupures de prix supplémentaires chez certains détaillants sur un certain nombre de ces modèles, mais il existe actuellement des spécifications très puissantes à 499 $. Avec de gros SSD, de puissantes configurations de mémoire Intel Optane et les derniers processeurs proposés, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour acheter des offres d’ordinateurs portables bon marché. Notre offre phare est toujours ce fantastique HP Pavilion de 529 $ offrant un processeur i7 de 10e génération avec un SSD de 256 Go et 12 Go de RAM, mais nous devons également vous parler de ce Lenovo IdeaPad de 489 $ avec un superbe SSD de 1 To et 16 Go de RAM.

Nous avons repéré une quantité de ventes d’ordinateurs portables à travers un large éventail de spécifications et de facteurs de forme cette semaine, ce qui signifie qu’il y a une économie pour vous, que vous recherchiez une navigation quotidienne bon marché ou une informatique plus gourmande en énergie. Nous recherchons les ordinateurs portables depuis un certain temps maintenant, donc nous ne vous montrerons que les configurations qui valent leurs prix de vente. Des grands noms comme Dell, Asus, Acer et Lenovo aux marques moins connues, nous avons quelque chose pour tout le monde.

Non seulement nous avons trouvé les meilleures offres d’ordinateurs portables, mais nous sommes également là pour vous éviter la tâche ardue de comparer les spécifications des ordinateurs portables. Nous avons rassemblé toutes les informations dont vous avez besoin sur chaque modèle et les avons présentées pour votre lecture. Découvrez les processeurs, les solutions de stockage et les configurations de mémoire proposés pour prendre une décision éclairée.

Si vous êtes un joueur, vous seriez mieux placé pour consulter notre sélection d’offres de portables de jeu, car les modèles sur cette page ne sont généralement pas conçus pour le jeu. Nous avons également rassemblé une belle collection d’ordinateurs portables bon marché en vente au Royaume-Uni également.

Offre ordinateur portable bon marché de la semaine

Ordinateur portable HP Pavilion 15,6 pouces | 979,99 $ 529,99 $ chez HP

Il s’agit d’une offre d’ordinateur portable vraiment incroyable de HP. Un processeur i7 de 10e génération? Dans un prix de 529 $? Avec 12 Go de RAM et un SSD de 256 Go, et 16 Go de mémoire Intel Optane? Dans un prix de 529 $? Vous devrez sauter sur cet accord rapidement – c’est un aveugle.

Plus d’offres pour ordinateurs portables bon marché

Ordinateur portable bon marché à moins de 200 $

Chromebook Acer C720 de 11,6 pouces (remis à neuf) | 199 $ 62,99 $ chez Walmart

Avec seulement un SSD de 16 Go et 4 Go de RAM, vous allez utiliser le cloud pour la plupart de votre stockage, mais c’est exactement pour cela que ce Chromebook a été conçu. À moins de 65 $, c’est une excellente économie de plus de 100 $ pour rendre cette offre d’ordinateur portable bon marché encore plus attrayante.

Lenovo Chromebook 11,6 pouces remis à neuf | 83,99 $ chez Best Buy

Si vous recherchez un ordinateur portable bon marché et joyeux pour couvrir les bases de l’informatique dans les budgets les plus serrés, alors ce Chromebook est un match parfait. Ce modèle ne dispose que de 16 Go de stockage, mais vous pouvez toujours l’étendre via une clé USB. Il est livré avec 4 Go de RAM, ce qui est toujours bas mais acceptable à ce prix.

Chromebook Lenovo 100e 11,6 pouces | 169 $ 119 $ chez Best Buy

Économisez 50 $ sur cette offre d’ordinateur portable super bon marché de Best Buy. Le Chromebook Lenogo 100e est conçu comme un navigateur Web léger capable d’exécuter les tâches quotidiennes avec une facilité sublime et le prix à associer. Vous obtenez 4 Go de RAM – une bonne quantité pour un Chromebook à ce prix – ainsi que 32 Go de mémoire flash, mais vous utiliserez principalement le stockage en nuage pour les gros travaux.

Chromebook Acer 14 Chromebook 14 pouces | 299 $ 149 $ chez Walmart

Il y a un processeur quadricœur dans ce Chromebook modeste de 14 pouces, ce qui en fait l’une des offres d’ordinateurs portables les plus intrigantes de la semaine. En plus de cela, vous obtenez les 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage standard pour exécuter votre Chrome OS, et Walmart ajoute également une pochette de protection Acer.

Acer Chromebook 11 N7 | 199,99 $ 149,99 $ chez Amazon

Économisez 50 $ sur le Chromebook Acer de 14,6 pouces avec Amazon cette semaine. Un petit ordinateur astucieux, vous obtiendrez jusqu’à 12 heures d’autonomie de batterie de cet ordinateur portable durable avec 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Si vous êtes préoccupé par les futures mises à jour, Chrome OS signifie que vous n’avez pas à vous soucier de la réduction de la taille du stockage.

Chromebook Lenovo S330 14 pouces | 299 $ 169 $ chez Walmart

Ce Lenovo brise quelque peu le moule des Chromebooks – offrant un plus grand écran HD de 14 pouces sur un ordinateur portable bon marché. Vous n’obtenez toujours que 32 Go de stockage SSD, mais avec Chrome OS, vous n’avez pas à vous soucier d’être exclu des futures mises à jour. C’est également 10 $ de moins que ce que nous avons vu au cours des dernières semaines, ce qui en fait une fantastique offre d’ordinateur portable en ce moment.

Ordinateur portable 14 pouces Lenovo Ideapad 130s | 239 $ 169 $ chez Walmart

Pour moins de 170 $, vous pouvez acheter un ordinateur portable Lenovo de 14 pouces avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage dans ces superbes offres d’ordinateurs portables Walmart. Ces spécifications sont parfaites pour l’informatique quotidienne en déplacement, surtout si vous utilisez le stockage cloud pour vos articles plus lourds.

Chromebook C423NA d’Asus | 269,99 $ 179 $ chez Walmart

Ce Chromebook de 14 pouces coûte un peu moins de 180 $ – quel vol! Vous bénéficiez également du double de l’espace de stockage habituel à l’intérieur, avec un disque dur de 64 Go à votre disposition. 4 Go de RAM est assez standard à ce prix, mais vous garantira un fonctionnement régulier.

Offres d’ordinateur portable bon marché à moins de 400 $

Ordinateur portable 15,6 pouces Lenovo S145 | 279 $ 219,99 $ chez Best Buy

Si vous ne vous souciez pas de la grande puissance, mais que vous recherchez plutôt la machine la moins chère avec le plus grand stockage possible, cette offre de 219 $ pour ordinateur portable de Best Buy pourrait avoir la réponse. Il y a un disque dur de 1 To qui se cache dans ce petit prix, avec 4 Go de RAM et un processeur AMD A6 pour que tout fonctionne bien.

Ordinateur portable HP 14 slim 14 pouces | 379 $ 239 $ chez Walmart

Vous payez moins de 240 $ pour cette offre d’ordinateur portable bon marché de Walmart, mais cet ordinateur portable HP offre les spécifications d’une machine beaucoup plus chère. Bien que vous n’obteniez pas de processeur Intel, l’offre Ryzen vous permettra de gérer facilement les tâches quotidiennes aux côtés de 4 Go de RAM. Pendant ce temps, un SSD de 128 Go apporte un stockage et une vitesse puissants à la table aux côtés d’une carte graphique Vega 3 qui vous guidera à travers certains jeux à faible demande.

Ordinateur portable HP 14 pouces | 469 $ 279 $ chez Walmart

Combler l’écart entre le HP Slim ci-dessus et le Lenovo ci-dessous est cette offre d’ordinateur portable HP de 14 pouces. Vous conservez les 4 Go de RAM et 128 Go de SSD de l’offre légèrement moins chère ci-dessus, mais mettez à niveau votre processeur vers un processeur Intel i3 de 10e génération – battant même le Lenovo le plus cher ci-dessous.

Ordinateur portable 15,6 pouces Lenovo S145 | 589 $ 295 $ chez Amazon

Ce Lenovo offre un compromis entre le stockage et le traitement qui maintient le prix en dessous de 300 $. Ce compromis fonctionnera pour vous si vous recherchez un disque dur plus grand que la moyenne à ce prix (vous obtenez 500 Go ici), mais cela ne vous dérange pas d’échanger un processeur ultra-rapide pour un Intel Pentium Gold 5405U. Ce processeur, ainsi que 4 Go de RAM, vous guidera certainement à travers les tâches quotidiennes et le streaming, mais c’est quelque chose à retenir si vous magasinez en dessous de 300 $.

Ordinateur portable Acer Aspire 5 de 15,6 pouces | 349,99 $ 313,48 $ chez Amazon

Alors que vous doublerez votre RAM pour seulement 16 $ de plus dans le contrat pour ordinateur portable ci-dessous, cet Acer Aspire 5 a quelques astuces dans son sac pour que ce prix de 313 $ en vaille la peine. Vous obtenez un processeur Ryzen 3 ici, avec 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go – jusqu’à présent tous standard. Mais le kicker ici se présente sous la forme de ces graphiques Vega 3 et du magnifique clavier rétroéclairé intégré à ce modèle.

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad S340 i3 | 449 $ 329 $ chez Walmart

Il y a des spécifications sérieuses ici dans cette offre d’ordinateur portable Walmart pour un peu plus de 300 $ grâce à la remise de 120 $. 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go constituent une spécification fantastique à ce prix, mais si vous recherchez plus de stockage, jetez un œil aux 330 ci-dessous.

Ordinateur portable 15,6 pouces Lenovo IdeaPad 330s | 499 $ 359 $ chez Walmart

Avec 8 Go de RAM et un processeur quadricœur Ryzen 5 2500U, vous partez du bon pied avec cet IdeaPad 330, mais nous voyons rarement des offres d’ordinateurs portables IdeaPad à ce prix, y compris un SSD de 256 Go, ce qui en fait une affaire incontournable.

Ordinateur portable HP 14 pouces | 599 $ 389 $ chez Walmart

Pour moins de 400 $, vous pouvez acheter un fantastique ordinateur portable HP de 14 pouces avec un SSD de 256 Go, 16 Go de mémoire Intel Optane et 8 Go de RAM, avec un processeur i5 de 10e génération correspondant. Ce sont d’excellentes spécifications avec un prix encore meilleur cette semaine.

Ordinateur portable 14 pouces Motile | 699 $ 399,98 $ chez Walmart

Motile est un artiste performant pour les ordinateurs portables bon marché, et cette configuration particulière offre un fantastique SSD de 256 Go, 8 Go de RAM et un processeur Ryzen 5 / Radeon Vega 8 et une association graphique pour seulement 399 $ cette semaine. Vous cherchez un ordinateur portable de haute qualité à un prix incroyable – plus que suffisant pour ravir les parieurs curieux de cette marque moins connue.

Ordinateur portable à bas prix à moins de 600 $

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad S145 15,6 pouces | 416,29 $ chez Amazon

Ce Lenovo propose des spécifications de stonking à un prix de 416 $. Le processeur i3 de 8e génération est correct, mais vous disposez également de 12 Go de RAM, ainsi que d’un SSD de 256 Go. Cela dit, la durée de vie de la batterie sur ces modèles n’est pas particulièrement brillante (environ cinq heures et demie), donc tant que vous serez heureux de rester branché, vous serez satisfait de ce prix.

Ordinateur portable HP | 15 pouces | 1 249,99 $ 449,99 $ chez HP

Vous achetez un fantastique processeur i7 de 10e génération dans cette offre d’ordinateur portable HP, et emportez 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Cela peut être configuré davantage pour un petit saut de prix, mais ces spécifications de démarrage semblent décentes pour un prix inférieur à 500 $.

Ordinateur portable 15,6 pouces Lenovo IdeaPad L340 | 599,99 $ 469,99 $ chez Newegg

Si vous recherchez un ordinateur portable facilement portable avec le jus nécessaire pour parcourir plus que la navigation quotidienne, cette offre d’ordinateur portable bon marché de Lenovo et Newegg offre une proposition intrigante. 469 $ vous offre un élégant ordinateur portable IdeaPad fonctionnant sur un processeur Ryzen 5 avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Vous obtenez même des graphiques Vega 8 pour une pause de jeu rapide également.

Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330S 15,6 pouces | 559 $ 479 $ chez Amazon

Ce modèle Lenovo Ideapad 330S n’a que 4 Go de RAM répertoriés, mais vous obtenez également 16 Go de mémoire Intel Optane pour équilibrer les livres sur cette spécification. La mémoire Optane agit comme un tampon rationalisé entre votre disque dur et le processeur, ce qui rend les vitesses de lecture et d’écriture incroyablement rapides. Si vous recherchez un stockage volumineux, ce disque dur de 1 To fera l’affaire, et bien qu’il n’y ait pas de SSD à proprement parler, vous bénéficiez d’une puissance efficace grâce à cette mémoire Optane. Il y a aussi un joli processeur i5 quadricœur de 8e génération pour que tout tourne bien.

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad 130 15,6 pouces | 689 $ 489,99 $ chez Newegg

C’est un accord assez spécial sur les ordinateurs portables, mais il s’agit d’un compromis. Bien sûr, il n’y a qu’un processeur AMD A9 à la barre ici, mais regardez au-delà et vous trouverez un incroyable SSD de 1 To et 16 Go de RAM travaillant très dur pour compenser cela.

Ordinateur portable HP 15 Graphite Mist 15,6 pouces | 599 $ 498,94 $ chez Walmart

Cet ordinateur portable est équipé d’un écran tactile HD et est également livré avec des spécifications internes impressionnantes. Il y a un processeur i5 de 8e génération, un disque dur de 1 To, 16 Go de mémoire optane et 4 Go de RAM. Il s’agit d’un ordinateur portable parfait pour ceux qui cherchent à stocker en vrac, plutôt que de s’inquiéter d’accéder à tout avec la vitesse d’un SSD. Cela ne veut pas dire que vous obtenez un ordinateur portable lent ici, cette mémoire optane de 16 Go prend en charge le disque dur traditionnellement plus lent, mais vous dépenserez beaucoup plus pour acheter un SSD de 1 To.

Ordinateur portable Dell Inspiron 15,6 pouces | 599 $ 499,99 $ chez Best Buy

Vous n’avez pas envie de sacrifier votre SSD avec les offres d’ordinateur portable ci-dessus? Cet ordinateur portable Dell Inspiron est livré avec un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM pour un peu moins de 500 $. Vous augmentez également votre processeur à un nombre Intel i5 de 8e génération, une avancée par rapport aux offres en vente plus haut sur la page. Pour couronner le tout, cet écran de 15,6 pouces est également un écran tactile afin que vous profitiez d’une excellente flexibilité avec tout ce que vous travaillez.

Ordinateur portable Acer Aspire 5 de 15,6 pouces | 699 $ 499,99 $ chez Newegg

Il y a beaucoup de choses dans la fourchette de prix de 499 $ cette semaine, mais cette offre d’ordinateur portable Acer Aspire semble particulièrement prometteuse si vous recherchez une machine polyvalente puissante et que cela ne vous dérange pas de sacrifier l’écran tactile ci-dessus. Non seulement il y a un SSD méga-512 Go, mais vous gardez ce processeur i5 de 8e génération et 8 Go de RAM, et vous saisissez également des graphiques Nvidia GeForce MX250 pour démarrer.

Ordinateur portable HP Pavilion 15,6 pouces | 979,99 $ 529,99 $ chez HP

Il s’agit d’une offre d’ordinateur portable vraiment incroyable de HP. Un processeur i7 de 10e génération? Dans un prix de 529 $? Avec 12 Go de RAM et un SSD de 256 Go, et 16 Go de mémoire Intel Optane? Dans un prix de 529 $? Vous devrez sauter sur cet accord rapidement – c’est un aveugle.

Ordinateur portable 15,6 pouces HP Envy x360 | 779 $ 649,99 $ chez Best Buy

Le HP Envy x360 est un ordinateur portable populaire en raison de son facteur de forme élégant, de son écran tactile et de sa durée de vie de 13 heures. De plus, vous achetez également un processeur Ryzen 5, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD dans cette offre d’ordinateur portable particulière.

Ordinateur portable Lenovo Yoga 730 2 en 1 de 13,3 pouces à écran tactile | 849 $ 696,99 $ chez Best Buy

Économisez 150 $ sur ce populaire ordinateur portable à écran tactile 2 en 1 Lenovo Yoga. Vous prenez ici une machine de 12 Go de RAM et 256 Go de SSD avec la flexibilité d’une tablette pour ajouter à la puissance de votre ordinateur portable. C’est un prix fantastique sur un ordinateur puissant avec le facteur de forme pour devenir ce dont vous avez besoin.

Où trouver les meilleures offres d’ordinateurs portables aux États-Unis:

Quels magasins vendent des ordinateurs portables à bas prix?

Nous avons comparé les prix de certains de nos ordinateurs portables bon marché préférés et parcouru les détails sur les raisons pour lesquelles nous les recommandons plus bas sur cette page. Mais si vous souhaitez parcourir les dernières offres sur les ordinateurs portables directement de vos détaillants préférés, nous avons inclus une liste des magasins les plus recommandés directement ci-dessous.

Prix ​​des ordinateurs portables plus bon marché

Les meilleurs ordinateurs portables bon marché de 2019

Acer Swift 3

La proposition de valeur plus grande et meilleure

CPU: Intel Core i3 – i7 | Graphique: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 Go – 8 Go | Écran: Écran FHD 14 pouces (1 920 x 1 080) ComfyView IPS | Espace de rangement: SSD 128 Go – 256 Go

Puissant pour le prix

Autonomie exceptionnelle de la batterie

Regards ennuyeux

Haut-parleurs vers le bas

Nous avons ici l’un des rares ordinateurs portables économiques avec un processeur presque équivalent à un MacBook Pro d’il y a quelques années, c’est-à-dire si vous optez pour la configuration Intel Core i5. La meilleure partie? Parmi les meilleurs ordinateurs portables Acer en ce moment, c’est environ la moitié du coût de son rival de marque Apple. Maintenant qu’il se vend à une gamme de prix différents, l’Acer Swift 3 peut être un achat obtus, mais heureusement pour vous, le modèle de milieu de gamme vous fera très bien. Il existe souvent de nombreuses offres d’ordinateurs portables bon marché sur les produits Acer, vous serez donc toujours en bonne position pour profiter d’une remise.

Lire la critique complète: Acer Swift 3

Asus Transformer Mini T102HA

Petit, portable et flexible

CPU: Intel Atom x5-Z8350 | Graphique: Carte graphique Intel HD intégrée | RAM: 4 Go | Écran: Écran tactile LED HD de 10,1 pouces (1 280 x 800) | Espace de rangement: 64 Go

Tablette et ordinateur portable en un

Disque dur de grande taille

La petite taille pourrait être difficile

Cet ordinateur portable convertible a toujours été axé sur la fonction plutôt que sur la forme. Pour une transaction minuscule, vous obtenez une tablette équipée d’un clavier inclus et même d’un scanner d’empreintes digitales pour des connexions plus sécurisées. Avec des performances fiables et un châssis en alliage de magnésium, il est conçu pour durer – sans oublier, l’un des meilleurs ordinateurs portables Asus que vous pouvez acheter lorsque vous avez le budget. En ce qui concerne les ordinateurs portables bon marché, Asus est l’une des marques les plus fiables, donc tant que vous obtenez les spécifications dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas vous tromper.

Lire la critique complète: Asus Transformer Mini T102HA

Acer Chromebook 15

Autonomie de la batterie pas comme les autres

CPU: Intel Celeron 3205U à 1,5 GHz | Graphique: Intel HD Graphics | RAM: 4 Go | Écran: Écran tactile HD 15,59 pouces (1 920 x 1 080) | Espace de rangement: SSD 32 Go

Superbe autonomie de la batterie

Design attrayant et sans ventilateur

Le trackpad est maladroit

Bien qu’il puisse être surclassé par le Pixelbook et le Chromebook Samsung en termes de puissance, le Chromebook 15 d’Acer peut encore emballer un coup tout en offrant une autonomie de batterie qui est franchement hors de ce monde. Il est rare qu’un ordinateur portable bon marché puisse vraiment fournir une batterie toute la journée, mais dans nos tests de batterie indépendants, le Chromebook d’Acer a duré 17 heures, en plus de fournir suffisamment d’énergie pour faire votre travail en ligne. Si vous cherchez un Chromebook de 15 pouces qui vous en donnera le plus pour votre argent, ne cherchez pas plus loin.

Lire la critique complète: Acer Chromebook 15

Lenovo Yoga Book (Windows 10)

Le netbook du futur – l’ultra netbook?

CPU: Intel Atom x5-Z8550 à 1,44 GHz | Graphique: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 Go | Écran: Écran FHD 10,1 pouces (résolution 1 920 x 1 200), écran tactile IPS | Espace de rangement: 64 Go de stockage flash (plus 128 Go avec microSD)

Incroyablement mince et léger

Clavier étonnamment précis

Vraiment sous-alimenté

Port microUSB daté

Si vous recherchez un ordinateur portable Lenovo, le Lenovo Yoga Book, et sa version Windows 10 en particulier, est le genre de fourrage futuriste que vous trouverez dans un épisode de Black Mirror. Il a un clavier qui se double d’un écran tactile Wacom et, surtout, il est bon marché. Maintenant, bien sûr, cela vient avec la mise en garde d’un processeur Intel Atom faible, mais le reste du Lenovo Yoga Book devrait figurer dans les livres d’histoire. Les offres d’ordinateurs portables Lenovo valent souvent le coup d’œil, même si vous ne faites que naviguer, car elles offrent une gamme décente de prix et de spécifications.

Lire la critique complète: Lenovo Yoga Book

Acer Chromebook 14

Rencontrez l’anti-MacBook Air

CPU: Intel Celeron N3160 | Graphique: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 Go | Écran: Écran FHD (1 920 x 1 080) de 14 pouces | Espace de rangement: SSD 32 Go

Qualité de construction de premier ordre

Clavier et pavé tactile solides

Affichage Full HD

Lecture vidéo HD floconneuse

Avec ses lignes épurées et sa silhouette élancée, le Chromebook Acer 14 est un ordinateur portable subtil et élégant. Bien que son affichage ne soit pas le plus attrayant que nous ayons vu, il est toujours acceptable pour la Full HD. En plus de cela, le clavier et le trackpad adhèrent au principe “ça marche juste”. La durée de vie de la batterie est également satisfaisante malgré une baisse un peu au sud des 12 heures d’Acer en utilisation réelle.

Lire la critique complète: Acer Chromebook 14

Combien sont de bonnes affaires pour les ordinateurs portables?

Dans un budget compris entre 50 $ et 200 $, vous examinerez l’excellente gamme de Chromebooks en vente dès maintenant. En règle générale, exécutant Chrome OS, ces offres d’ordinateurs portables économiques vous permettront de parcourir la navigation quotidienne, les e-mails et la diffusion en continu de la lumière à des prix incroyablement bas. Vous achèterez n’importe quoi d’un SSD de 16 Go à un disque dur de 64 Go, mais vous chercherez également à utiliser le cloud pour plus de stockage.

Si vous barquez un peu plus de 200 $, vous vous ouvrirez à plus de RAM, passant de 4 Go à 8 Go dans la plupart des modèles, ce qui signifie que votre ordinateur portable bon marché pourra ouvrir des programmes plus rapidement, récupérer généralement des informations et effectuer plusieurs tâches d’une manière plus rationalisée. Vous obtiendrez également beaucoup plus de stockage pour votre argent, avec des prix cette semaine comprenant un SSD de 128 Go ou 256 Go. Ce SSD rationalise davantage votre stockage, agissant comme un lecteur ultra-rapide pour garder tout ce dont vous avez besoin instantanément accessible.

Une fois que vous recherchez une offre d’ordinateur portable supérieure à 400 $, vous pouvez commencer à trouver 16 Go de RAM ainsi que quelques modèles avec un SSD de 512 Go. Avec des processeurs améliorés, cela signifie un potentiel de stockage extrêmement rapide, gardant votre ordinateur portable bon marché, quel que soit le nombre de programmes ouverts. Les ordinateurs portables au-dessus de cette gamme de prix sont également mieux adaptés à l’édition multimédia que les modèles moins chers.

