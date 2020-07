les meilleures offres du 4 juillet sur les téléviseurs, les appareils électroménagers, les ordinateurs portables, etc.

La vente du 4 juillet de Best Buy est officiellement en cours avec des offres incroyables sur les téléviseurs 4K, les appareils électroménagers, les ordinateurs portables, les écouteurs et bien plus encore. C’est l’occasion idéale de marquer des baisses de prix massives de marques comme Apple, Amazon, Samsung et plus encore.

Pour vous aider à trier toutes les offres, nous avons rassemblé ci-dessous les meilleures ventes Best Buy du 4 juillet. Nos meilleurs choix de vente incluent des offres pour la fête de l’indépendance sur des téléviseurs 4K comme ce téléviseur Westinghouse de 50 pouces en vente pour seulement 249,99 $ et ce téléviseur 4K massif de 75 pouces réduit à 699,99 $ (était 999,99 $).

Les autres meilleures offres du 4 juillet incluent la populaire Apple Watch 3 en vente pour seulement 179,99 $, l’ordinateur portable HP 14 pouces économique en rabais à $ 239.99, une 360 $ de rabais sur la puissante Surface Pro 7, et la clé Fire TV la plus vendue réduit à seulement 29,99 $.

Achetez plus de la vente du 4 juillet de Best Buy ci-dessous et gardez à l’esprit que les offres se terminent ce dimanche. Vous pouvez également faire plus de bonnes affaires avec notre tour d’horizon des meilleures ventes du 4 juillet qui se produisent actuellement.

Sélection Best Buy du 4 juillet 2020:

Meilleures ventes du 4 juillet de Best Buy

Fire TV Stick avec Alexa Voice Remote: 39,99 $ 29,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir le Fire TV Stick en vente pour seulement 29,99 $ lors de la vente du 4 juillet de Best Buy. Le lecteur de streaming vous permet de profiter de dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa et dispose d’une télécommande vocale Alexa.

Voir l’offre

GPS Apple Watch Series 3, 38 mm: 279 $ 179 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir une réduction de 100 $ sur l’Apple Watch Series 3 chez Best Buy. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu sur cette montre intelligente étanche qui dispose de la technologie GPS, offre une surveillance de la fréquence cardiaque et peut suivre les entraînements populaires et les calories brûlées.

Voir l’offre

Casque antibruit Sony WH-CH700N: 199,99 $ 118 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 82 $ sur les écouteurs Sony WH-CH700N lors de la vente du 4 juillet de Best Buy. Les écouteurs sans fil sont dotés d’une technologie avancée de suppression du bruit et offrent jusqu’à 35 heures d’autonomie.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent UHD 4K Roku de Westinghouse de 50 pouces: 299,99 $ 249,99 $ chez Best Buy

Un prix fantastique! Vous pouvez obtenir le téléviseur 4K Westinghouse 50 pouces en vente pour seulement 249,99 $. Le téléviseur intelligent possède l’expérience Roku intégrée qui vous permet de diffuser à partir d’applications telles que Disney +, Netflix, Hulu, etc.

Voir l’offre

Ordinateur portable HP 14: 289,99 $ 239,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir une réduction de 50 $ sur l’ordinateur portable HP 14 pouces lors de la vente du 4 juillet de Best Buy. L’ordinateur portable économique comprend 4 Go de RAM, 128 Go de SSD et un processeur AMD Athlon.

Voir l’offre

Microsoft Surface Pro 7: 959 $ 599 $ chez Best Buy

La vente du 4 juillet de Best Buy propose la polyvalente Surface Pro 7 à 599 $. La tablette dispose d’un écran tactile de 12,3 pouces, comprend une expérience de clavier complète et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Voir l’offre

Aspirateur Dyson V11 Animal: 399,99 $ 299,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 100 $ sur le Dyson V11 Animal le plus vendu. L’aspirateur sans fil comprend une tête de nettoyage à rouleau souple pour sols durs et une tête de nettoyage motorisée pour éliminer la saleté des tapis et est livré avec le puissant moteur numérique V11.

Voir l’offre

Best Buy | Économisez jusqu’à 40% sur les appareils de marque haut de gamme

La vente d’appareils Best Buy du 4 juillet comprend jusqu’à 40% de réduction sur les gros appareils électroménagers. Vous pouvez trouver des offres sur les réfrigérateurs, les laveuses et les sécheuses, les micro-ondes et les gammes de marques comme Samsung, LG, Whirlpool, etc.

Voir l’offre

Offres casque Best Buy

Casque Beats Powerbeats 3: 199,99 $ 89,99 $ chez Best Buy

Les écouteurs Powerbeats 3 sont en vente au prix de 89,99 $ chez Best Buy. Ces écouteurs sans fil résistants à l’eau sont dotés de crochets d’oreille à ajustement sécurisé pour maximiser le confort et la stabilité et fournir jusqu’à 12 heures d’autonomie.

Voir l’offre

Écouteurs sans fil Sony WFXB700 True: 129,99 $ 106 $ chez Best Buy

Obtenez les écouteurs Sony WFXB700 les mieux notés en vente au prix de 106 $ chez Best Buy. Les écouteurs sans fil produisent un son de qualité avec des basses puissantes et offrent jusqu’à neuf heures d’autonomie.

Voir l’offre

Casque antibruit Sony WH-CH700N: 199,99 $ 108 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 92 $ sur les écouteurs Sony WH-CH700N lors de la vente du 4 juillet de Best Buy. Les écouteurs sans fil sont dotés d’une technologie avancée de suppression du bruit et offrent jusqu’à 35 heures d’autonomie.

Voir l’offre

Offres de montres connectées Best Buy

GPS Apple Watch Series 3, 38 mm: 279 $ 179 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir une réduction de 100 $ sur l’Apple Watch Series 3 lors de la vente du 4 juillet de Best Buy. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu sur cette montre intelligente étanche qui dispose de la technologie GPS, offre une surveillance de la fréquence cardiaque et peut suivre les entraînements populaires et les calories brûlées.

Voir l’offre

Apple Watch Series 3 GPS 42 mm: 309 $ 199 $ chez Best Buy

Si vous recherchez un écran plus grand, Best Buy propose la montre 42 mm série 3 en vente au prix de 179 $. Cette offre comprend également Apple Music gratuit pendant quatre mois pour les nouveaux abonnés.

Voir l’offre

Samsung Galaxy Watch Active: 199,99 $ 180,99 $ chez Best Buy

Pour une durée limitée, Best Buy propose la Galaxy Watch Active à 180,99 $. La montre intelligente résistante à l’eau est dotée de Samsung Pay, qui vous permet d’effectuer des paiements à partir de votre poignet d’un simple toucher.

Voir l’offre

Offres sur les smartphones Best Buy

Offres TV Best Buy

Téléviseur Fire Fire UHD Smart Insignia 32 pouces: 169,99 $ 129,99 $ chez Best Buy

Si vous travaillez avec un petit espace, le téléviseur 4K Insignia de 32 pouces est une option fantastique et il est en vente pour seulement 129,99 $. Le téléviseur intelligent possède l’expérience Fire TV intégrée et une télécommande vocale avec Alexa.

Voir l’offre

Téléviseur Smart Fire HD Toshiba de 43 pouces: 279,99 $ 199,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir le téléviseur Toshiba 43 pouces le plus vendu en vente pour seulement 199,99 $ lors de l’événement de vente Best Buy du 4 juillet. Le téléviseur économique a l’expérience Fire TV intégrée pour que vous puissiez diffuser vos applications préférées à partir de l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent LED UHD 4K de 49 pouces de LG: 319,99 $ 299,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir le téléviseur 4K 49 pouces de LG en vente pour 299,99 $ chez Best Buy. Le téléviseur intelligent UHD comprend webOS afin que vous puissiez diffuser à partir d’applications telles que Netflix, Amazon Video, Disney Plus, etc.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent UHD 4K Roku de Westinghouse de 50 pouces: 299,99 $ 249,99 $ chez Best Buy

Un prix fantastique! Vous pouvez obtenir le téléviseur 4K Westinghouse 50 pouces en vente pour seulement 249,99 $. Le téléviseur intelligent possède l’expérience Roku intégrée qui vous permet de diffuser à partir d’applications telles que Disney +, Netflix, Hulu, etc.

Voir l’offre

Téléviseur Fire UHD 4K Insignia 55 pouces: 429,99 $ 329,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir une réduction de prix de 100 $ et recevoir un point d’écho gratuit sur le téléviseur 4K 55 pouces d’Insignia chez Best Buy. Le téléviseur intelligent intègre l’expérience Fire et comprend une télécommande vocale avec Alexa pour que vous puissiez utiliser votre voix pour lancer des films, parcourir des émissions, etc.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent 4K Ultra HD Samsung de 7 po de la série 7: 549,99 $ 499,99 $ chez Best Buy

Obtenez le téléviseur intelligent 4K 65 pouces Samsung en vente au prix de 499,99 $ chez Best Buy. Le téléviseur de la série 7 comprend un guide universel qui vous permet de trouver du contenu en streaming et des émissions télévisées en direct à partir de l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Voir l’offre

Téléviseur Hisense 75 pouces H65 série 4K UHD: 999,99 $ 699,99 $ chez Best Buy

Un prix fantastique pour un téléviseur 4K grand écran, vous pouvez obtenir le téléviseur Hisense 75 pouces en vente pour 699,99 $ chez Best Buy. Le téléviseur intelligent est doté d’une télécommande vocale et de l’assistant Google intégré afin que vous puissiez contrôler votre téléviseur et d’autres appareils intelligents pour la maison entièrement mains libres.

Voir l’offre

Offres sur les ordinateurs portables Best Buy

Ordinateur portable HP 14: 289,99 $ 239,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir une réduction de 50 $ sur l’ordinateur portable HP 14 pouces lors de la vente du 4 juillet de Best Buy. L’ordinateur portable économique comprend 4 Go de RAM, 128 Go de SSD et un processeur AMD Athlon.

Voir l’offre

Ordinateur portable à écran tactile Inspiron 15: 449,99 $ 399,99 $ chez Best Buy

Best Buy a le portable à écran tactile Inspiron en vente pour 399,99 $. L’ordinateur portable de 15,6 pouces dispose d’un processeur Intel Core i3-1005G1 de 10e génération, de 8 Go de RAM et d’un disque dur de 1 To, ce qui en fait une bonne option de travail à domicile.

Voir l’offre

Microsoft Surface Pro 7: 959 $ 599 $ chez Best Buy

Best Buy propose la polyvalente Surface Pro 7 en vente au prix de 599 $. La tablette dispose d’un écran tactile de 12,3 pouces, comprend une expérience de clavier complète et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Voir l’offre

Ordinateur portable à écran tactile HP Envy x360: 849,99 $ 699,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir une réduction de 150 $ sur le HP Envy x360. L’ordinateur portable 2-en-1 polyvalent dispose d’un écran multitouch HD de 15,6 pouces, de 8 Go de RAM, d’un SSD de 256 Go et d’un processeur Intel Core i5 de 10e génération.

Voir l’offre

Offres sur les appareils Best Buy

Best Buy | Économisez jusqu’à 40% sur les appareils de marque haut de gamme

La vente d’appareils Best Buy du 4 juillet comprend jusqu’à 40% de réduction sur les gros appareils électroménagers. Vous pouvez trouver des offres sur les réfrigérateurs, les laveuses et les sécheuses, les micro-ondes et les gammes de marques comme Samsung, LG, Whirlpool, etc.

Voir l’offre

Autocuiseur multifonction Insignia 8 pintes: 119,99 $ 59,99 $ chez Best Buy

Un prix fantastique, vous pouvez accrocher l’autocuiseur Insignia en vente pour 59,99 $. L’autocuiseur multifonction dispose d’une fonction de maintien au chaud automatique, d’une minuterie de 24 heures et est lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage facile et rapide.

Voir l’offre

Cafetière une portion Keurig K-Slim: 109,99 $ 79,99 $ chez Best Buy

La possibilité de préparer du café à la maison n’a jamais été aussi importante, et le Keurig K-Slim en vente pour 79,99 $ est une option fantastique. La cafetière compacte à usage unique peut préparer une tasse en quelques minutes et dispose de trois tailles d’infusion différentes.

Voir l’offre

Friteuse à air Ninja 4 pintes: 139,99 $ 99,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir une réduction de prix de 40 $ sur la friteuse à air Ninja la plus vendue chez Best Buy. La friteuse à air de 4 pintes vous permet de préparer vos aliments frits préférés avec de l’air chaud au lieu de l’huile, ce qui entraîne 75% moins de matières grasses que la friture traditionnelle.

Voir l’offre

Offres de vide Best Buy

Aspirateur robot Roomba by iRobot 675: 249,99 $ 299,99 $ chez Best Buy

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir le robot aspirateur Roomba le plus vendu en vente chez Best Buy pour 299,99 $. L’iRobot 675 est doté de capteurs de détection de saleté qui alertent le Roomba à travailler plus dur sur les zones concentrées de saleté et se connectent et se rechargent automatiquement lorsque la batterie est faible.

Voir l’offre

Aspirateur Dyson V11 Animal: 399,99 $ 299,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 100 $ sur le Dyson V11 Animal le plus vendu. L’aspirateur sans fil comprend une tête de nettoyage à rouleau souple pour sols durs et une tête de nettoyage motorisée pour éliminer la saleté des tapis et est livré avec le puissant moteur numérique V11.

Voir l’offre

Aspirateur vertical Dyson Ball Animal 2: 499,99 $ 399,99 $ chez Best Buy

Si vous êtes intéressé par un aspirateur vertical traditionnel, vous pouvez obtenir le Dyson Ball Animal 2 en vente pour seulement 399,99 $. L’aspirateur à plusieurs étages comprend une tête de nettoyage auto-ajustable qui s’ajuste automatiquement entre les tapis et les sols durs.

Voir l’offre

Offres de maisons intelligentes Best Buy

Fire TV Stick avec Alexa Voice Remote: 39,99 $ 29,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir le Fire TV Stick en vente pour seulement 29,99 $ lors de la vente du 4 juillet de Best Buy. Le lecteur de streaming vous permet de profiter de dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa et dispose d’une télécommande vocale Alexa.

Voir l’offre

Ring Video Doorbell Pro: 249,99 $ 189,99 $ chez Best Buy

Best Buy a Ring Doorbell Pro en vente pour 189,99 $. Le Ring Pro dispose d’une détection de mouvement avancée et fonctionne avec Amazon Alexa pour envoyer des alertes à vos appareils Echo.

Voir l’offre

Apple HomePod: 299,99 $ 199,99 $ chez Best Buy

Pour un temps limité, vous pouvez obtenir une réduction de 100 $ sur le haut-parleur Apple HomePod. Le puissant haut-parleur intelligent fonctionne avec Siri pour le contrôle vocal et vous permet de contrôler d’autres appareils domestiques intelligents compatibles.

Voir l’offre

Système de caméra de sécurité à 4 caméras Arlo Pro 2: 449,99 $ 399,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 50 $ sur la caméra de sécurité Arlo Pro 2 chez Best Buy. Le système à 4 caméras fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur et offre un son bidirectionnel et fonctionne avec Amazon Alexa.

Voir l’offre

Découvrez ci-dessous les meilleures ventes du 4 juillet qui se déroulent en ligne.

Amazon – offres sur les appareils électroménagers, la technologie et les articles pour la maisonAmerisleep – 30% de réduction sur tout matelas + livraison gratuite avec le code AS30Pomme – offres sur iPhone, iPad, Apple Watch et bien plusConnexion des appareils – jusqu’à 750 $ de rabais sur les appareils électroménagers, les meubles et plusOurs – 20% de réduction sur tout le site + deux oreillers cloud gratuitsMeilleur achat– offres sur les téléviseurs, ordinateurs portables, écouteurs, etc.Meilleur achat – économiser sur les appareils de marque haut de gammeCasper – 10% de réduction sur toute commande de matelasDell – économisez gros sur les ordinateurs portables, les moniteurs, les téléviseurs, etc.DreamCloud – Économisez 200 $ + couette, oreillers et serviettes gratuitsDyson – économisez jusqu’à 200 $ sur les aspirateurs DysonÉcart – jusqu’à 60% de réduction sur toutHome Depot – économisez jusqu’à 40% sur les appareils électroménagers, la terrasse, les outils et plusHP – économisez jusqu’à 60% sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les imprimantes, etc.Lenovo – économisez jusqu’à 68% sur certains barrages de porteLowe’s– jusqu’à 40% de réduction sur les valeurs spéciales de l’appareilMatelas ferme – jusqu’à 50% de réduction sur les marques les mieux notéesMicrosoft – économisez sur les ordinateurs portables, les consoles, etc.Nectar – 399 $ d’accessoires gratuits avec chaque matelasSurstock – Blowout du 4 juillet, jusqu’à 70% de réduction + livraison gratuiteViolet – jusqu’à 350 $ de réduction sur le matelas et le forfait sommeilSaatva – prenez 200 $ de rabais sur les commandes de 1000 $ +Serta – économisez jusqu’à 400 $ sur les matelas iComfortCible – économisez jusqu’à 20% sur les articles de terrasseTempur-Pedic – économisez 500 $ sur tout matelas BreezeWalmart – économisez sur la terrasse, les téléviseurs, les matelas et plusWayfair – grande vente extérieure, jusqu’à 65% de réductionMarché mondial – jusqu’à 40% de réduction sur tout le site

Vous pouvez acheter plus d’offres avec notre résumé des meilleurs Vente du 4 juillet les événements qui se produisent actuellement.

Vous pouvez également voir plus de meilleures offres de télévision 4K à bas prix et prix de vente et le meilleures offres d’ordinateur portable pas cher.