Les meilleures offres et prix portables Dell pas chers pour mars 2020

Nous n’avons probablement pas à vous dire que Dell fabrique certains des meilleurs ordinateurs portables du marché, mais saviez-vous qu’ils sont également parmi les plus abordables? Si vous savez où chercher, il existe une grande variété d’offres d’ordinateurs portables Dell sur Internet, avec des détaillants allant d’Amazon à Walmart à Dell eux-mêmes offrant des prix bas.

Néanmoins, il existe plusieurs variétés d’ordinateurs portables parmi lesquelles choisir lors de l’achat d’un nouveau Dell. La gamme Inspiron s’étend des ordinateurs portables d’entrée de gamme à ceux de milieu de gamme, tandis que le XPS offre une puissance de niveau phare dans des châssis attrayants. Ensuite, il y a Alienware, la société Dell qui fabrique les meilleurs ordinateurs portables de jeu – avec des cartes graphiques dédiées et des processeurs puissants pour démarrer.

Avec autant d’options, il peut être difficile de trouver toutes les meilleures offres d’ordinateurs portables Dell dans toutes ces catégories et gammes de produits. Pour vous faciliter la tâche, nous avons pris en charge le travail à votre place, en enregistrant toutes les meilleures offres d’ordinateurs portables Dell sur une seule page. Lisez la suite pour trouver celui qui vous convient!

Dell XPS 13

Un ordinateur portable puissant et mince de 13 pouces

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: 13,3 pouces FHD (1 920 x 1 080) – 4k (3840 x 2160) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Durée de vie impressionnante de la batterie

Processeur mis à jour

Webcam HD en haut de l’écran

Comme tout autre fabricant d’ordinateurs portables avec son produit leader, Dell gère les offres sur sa gamme XPS 13 assez fréquemment, mais pas aussi bien ou aussi souvent que, disons, sa gamme Inspiron de milieu de gamme. Étant l’ordinateur portable le plus recherché de Dell, cela a du sens.

Avec un écran tactile IPS jusqu’à 13,3 pouces, 3K dans un cadre en aluminium de 11 pouces, les derniers processeurs Core i d’Intel ainsi que Thunderbolt 3 et un emplacement pour carte SD, le XPS 13 est prêt pour toutes sortes de travaux et de loisirs.

Ci-dessous, vous trouverez les meilleures offres que nous pourrions trouver sur le XPS 13 au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Notez simplement que la plupart des offres XPS 13 répertoriées sont des spécifications d’entrée de gamme, alors assurez-vous que la version que vous souhaitez contient également le matériel que vous souhaitez.

Lire la critique complète: Dell XPS 13

Dell XPS 15

Un ordinateur portable haute performance avec portabilité

CPU: Intel Core i5-i7 | Graphique: Carte graphique Radeon RX Vega M GL avec 4 Go de mémoire graphique HMB2 | RAM: 8 Go | Écran: 15,6 pouces | Espace de rangement: SSD PCIe de 512 Go

Performances graphiques puissantes

Affichage 4K vif

Batterie longue durée

Le XPS 15 est, franchement, un XPS 13. plus grand. Cependant, cet espace supplémentaire à l’intérieur du cadre de 14 pouces (adapté à une version de 15,6 pouces de ce bel écran) permet la puce graphique mobile GTX 1050 de Nvidia.

Toutes choses égales par ailleurs, cela rend le XPS 15 encore plus adapté aux professionnels et aux joueurs, bien que considérablement moins portable. Et, bien sûr, un écran plus grand demande un prix plus élevé.

Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres que nous pourrions conclure sur le XPS 15 au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Nous le répéterons: notez que la plupart des offres XPS 15 répertoriées sont avec des spécifications d’entrée de gamme, alors assurez-vous que la version que vous voulez contient également le matériel que vous souhaitez.

Lire la critique complète: Dell XPS 15

Dell Inspiron 11

L’ordinateur portable convertible 2 en 1 le moins cher que vous trouverez

CPU: Intel Core i5-i7 | Graphique: Carte graphique Radeon RX Vega M GL avec 4 Go de mémoire graphique HMB2 | RAM: 8 Go | Écran: 11,6 pouces | Espace de rangement: SSD PCIe de 512 Go

Écran tactile

Plusieurs options de couleurs

La meilleure réponse de Dell à Windows à la légion du Chromebook est l’Inspiron 11. Un tout petit peu de puissance pour habiter un prix si minuscule, cet ordinateur portable est idéal pour les étudiants de pratiquement tous les âges, mais pas pour ceux qui travaillent dans des domaines intenses (par exemple, l’animation, montage multimédia, etc.), et toute personne cherchant un moyen bon marché de se connecter.

Étant donné que c’est presque le portable le moins cher que l’on puisse acheter, les offres à ce sujet sont rares.

Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres que nous pourrions conclure sur l’Inspiron 11 au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Notez que la plupart des offres Inspiron 11 répertoriées sont des spécifications d’entrée de gamme, alors assurez-vous que la version que vous souhaitez contient également le matériel que vous souhaitez.

Dell Inspiron 14

Un ordinateur portable d’entrée de gamme à petit budget

CPU: Processeur AMD A6-9220e de 7e génération | Graphique: Graphiques Radeon ™ R4 | RAM: 4096 MB | Écran: 14 pouces | Espace de rangement: 32GB eMMC

Longue durée de vie de la batterie

Haut-parleurs améliorés MaxxAudio

Il s’agit de l’un des ordinateurs portables Dell les plus novices, mais il a récemment été réorganisé pour lui donner l’impression d’être tout sauf. Avec un stockage extensible et une webcam HD, vous cherchez un bon compagnon pour l’étudiant ou un ordinateur portable adapté pour maman et papa.

Il ne fera pas beaucoup de jeux, mais son processeur devrait très bien diffuser des films en 720p. En tant que référentiel de photos de famille ou appareil pour rester en contact avec les enfants – ou diable, en écrivant cette thèse – l’Inspiron 14 est un challenger consommé du Chromebook.

Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres que nous pourrions conclure sur l’Inspiron 14 au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Notez que la plupart des offres Inspiron 14 répertoriées sont des spécifications d’entrée de gamme, alors assurez-vous que la version que vous souhaitez contient également le matériel que vous souhaitez.

Dell Inspiron 15

Un ordinateur portable de jeu convertible

CPU: Processeur Intel Core i5-8265U de 8e génération | Graphique: Intel UHD Graphics 620 avec mémoire graphique partagée | RAM: 8 Go | Écran: 15,6 pouces | Espace de rangement: 256 Go

Écran tactile 4K

Conception 2 en 1 flexible

Caisson de basse intégré

Pour une raison quelconque, Dell et d’autres fabricants d’ordinateurs nous ont dit que les gens creusent vraiment d’énormes ordinateurs portables dotés de fonctionnalités héritées. Par conséquent, l’Inspiron 15 7000 est parmi les plus populaires de Dell, à tel point qu’il existe toujours des offres disponibles pour l’appareil qui s’accroche à ce qu’Apple a longtemps oublié: les cartes SD et les DVD.

Bien sûr, ne vous attendez pas à des niveaux de performances de type MacBook ici – même pas proches. Mais, si vous avez encore une chère collection de DVD, cela peut être l’ordinateur portable de 15 pouces pour vous.

Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres que nous pourrions conclure sur l’Inspiron 15 au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Notez que la plupart des offres Inspiron 15 répertoriées sont des spécifications d’entrée de gamme, alors assurez-vous que la version que vous souhaitez contient également le matériel que vous souhaitez.

Lire la critique complète: Dell Inspiron 15 7000

Dell Inspiron 13 7000

Un ordinateur portable convertible 2 en 1 haut de gamme

CPU: Intel Core i7 à 4 GHz | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go | Écran: 13,3 pouces | Espace de rangement: 256 Go

Conception en aluminium pour dormir

Performances puissantes

Prise en charge de Windows Hello

Vous souhaitez peut-être une expérience plus petite, plus légère et plus variée (comme nous le ferions). Dans ce cas, cette version de l’Inspiron pourrait être votre scène.

Il est lisse, léger et offre plusieurs façons de l’utiliser – tout comme le XPS 13 2-en-1 (à l’exception du matériel extrêmement puissant et du bel écran). Cependant, pour la plupart des gens, ce qui se trouve à l’intérieur de cet ordinateur portable hybride est très bien.

Voici les meilleures offres que nous pourrions conclure sur l’Inspiron 13 2 en 1 au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Notez que la plupart des offres Inspiron 13 2-en-1 répertoriées sont avec des spécifications d’entrée de gamme, alors assurez-vous que la version que vous souhaitez contient également le matériel que vous souhaitez.

Lire la critique complète: Dell Inspiron 13 7000 2-en-1

Dell Inspiron 15 Gaming

Un ordinateur portable de jeu à petit budget fantastique

CPU: Intel Quad-Core i5-7300HQ de 7e génération à 2,50 GHz | Graphique: NVIDIA GeForce GTX 1050 | RAM: 8 Go DDR4 | Écran: 15,6 pouces | Espace de rangement: 1 To 5400 tr / min

GPU puissant

Batterie longue durée

Abordable

Pour ceux qui recherchent un ordinateur portable de jeu sans mettre un frein à leurs économies, le Dell Inspiron 15 Gaming pourrait être votre meilleur pari. C’est essentiellement une version gonflée du 15 pouces standard, mais avec des graphismes bien plus puissants.

Bien sûr, ne vous attendez pas à des performances de niveau Alienware 15 ici. Mais ce que cet Inspiron offre devrait être suffisant pour un jeu 1080p fin à des paramètres modérés. Il n’est donc pas étonnant que les gens souhaitent économiser encore plus.

Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres que nous pourrions conclure sur l’Inspiron 15 Gaming au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Notez que la plupart des offres Inspiron 15 Gaming répertoriées sont avec des spécifications d’entrée de gamme, alors assurez-vous que la version que vous souhaitez contient également le matériel que vous souhaitez.

Lisez la revue pratique: Dell Inspiron 15 7000 Gaming

Alienware 13

Un ordinateur portable de jeu OLED mince et élégant

CPU: Intel Core i7-6500U 2,5 GHz | Graphique: Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960M | RAM: 16 Go | Écran: 13,3 pouces | Espace de rangement: 256 Go

Superbe écran OLED

Conception mince et élégante

Graphiques et performances impressionnants

La marque Alienware d’ordinateurs portables de jeu Dell est plus belle que jamais aujourd’hui, mais malheureusement, elle semble plus chère que jamais. Par exemple, le modèle Alienware 13 de départ est livré avec un écran HD à une résolution de 1 366 x 768.

Heureusement, les options de composants évoluent rapidement à partir de là, mais bien sûr, le prix aussi. Avec un écran OLED absolument magnifique sur la table, nous prendrons toutes les offres possibles.

Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres que nous pourrions conclure sur l’Alienware 13 au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Notez que la plupart des offres Alienware 13 répertoriées sont des spécifications d’entrée de gamme, alors assurez-vous que la version que vous souhaitez contient également le matériel que vous souhaitez.

Alienware 15

Un ordinateur portable de jeu très performant

CPU: Intel Core i7-8750H de 8e génération | Graphique: NVIDIA GeForce GTX 1080 8 Go GDDR5X avec design Max-Q | RAM: 16 Go | Écran: 15,6 pouces | Espace de rangement: 256 Go

Performances puissantes

Affichage 120 Hz

Portable

Ceux qui recherchent les nouveaux graphismes Nvidia derrière des écrans réglés pour les jeux sont bien traités par la marque Alienware de Dell. Notamment cher, toute affaire que vous pouvez obtenir sur le matériel Alienware vaut la peine d’être considérée si vous voulez un ordinateur portable de jeu non seulement avec des composants puissants, mais aussi un style et un support solides.

L’Alienware 15 élargit simplement la nouvelle conception de Dell, avec un accès aux graphiques mobiles GTX 1070 de milieu de gamme de Nvidia pour encore plus de puissance. Ce modèle vient également avec un écran FHD (1 920 x 1 080) – ouf!

Ce sont les meilleures offres que nous avons pu trouver sur l’Alienware 15 au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Notez que la plupart des offres Alienware 15 répertoriées sont des spécifications d’entrée de gamme, alors assurez-vous que la version que vous souhaitez contient également le matériel que vous souhaitez.

