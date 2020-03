Les meilleures offres et prix SSD pas chers pour mars 2020

Si vous recherchez les meilleures offres SSD bon marché sur Amazon Prime Day, alors vous êtes au bon endroit. L’achat d’un disque SSD est un moyen facile et abordable de donner à votre PC une augmentation de vitesse notable, et avec les meilleures offres SSD Amazon Prime Day bon marché, c’est maintenant le moment idéal pour en acheter un.

Les SSD sont beaucoup plus rapides que les disques durs traditionnels, donc si votre PC utilise toujours un ancien disque dur, le remplacer par un nouveau SSD peut donner un nouveau souffle à votre machine. Vous remarquerez que Windows 10, les applications et les jeux se chargent beaucoup plus rapidement qu’auparavant une fois que vous avez installé votre SSD.

Il s’agit également d’une mise à niveau facile, la plupart des SSD s’insérant dans l’emplacement de votre ancien disque dur.

Les SSD sont plus chers que les disques durs traditionnels et n’offrent parfois pas autant d’espace de stockage. Cependant, avec les meilleures offres SSD bon marché, vous n’avez plus à choisir entre la vitesse et la capacité.

Les meilleures offres de SSD bon marché sur Amazon Prime Day rendent l’achat d’un SSD pas beaucoup plus cher qu’un disque dur normal, et il y a des offres brillantes à avoir pour des SSD de grande capacité qui offrent 1 To d’espace de stockage ou plus.

Que vous recherchiez un SSD pour les jeux, un ordinateur portable ou un slot PCIe haute vitesse, nous avons trouvé les meilleures offres de SSD pour vous.

Meilleure offre de SSD M.2

Adata XPG SX7000

Des performances puissantes à un prix abordable

Capacité: 512 Go | Interface: NVMe PCI-Express 3.0 x4 | Garantie: 5 années

Vitesses de lecture et d’écriture rapides

Bas prix

Garantie de 5 ans

Adata capture la meilleure offre de SSD M.2, avec un disque PCIe 3.0 x4 qui offre des performances et un stockage élevés pour un prix bien inférieur à la concurrence. Alors que de nombreux SSD M.2 PCIe coûtent un peu plus cher que leurs homologues SATA, le SX7000 parvient à maintenir ses prix de pair avec les SSD SATA.

Et, comme il s’agit d’un lecteur PCIe, il peut tirer parti de la bande passante incroyablement élevée offerte par cette connexion, vous offrant ainsi la plupart de ses vitesses de lecture séquentielle annoncées de 1 800 Mo / s et 850 Mo / s. Ajoutez à cela des temps de lecture et d’écriture aléatoires rapides et une garantie de démarrage de 5 ans, et vous avez un SSD qui ne fait que s’améliorer lorsque vous repérez le prix.

Meilleure offre de disques SSD SATA

Samsung 850 EVO

Excellente capacité, vitesse et prix

Capacité: 120 Go | Interface: SATA III | Garantie: 5 années

Performances puissantes

Prix ​​abordable

Vitesses de lecture et d’écriture rapides

Aucune liste des meilleurs SSD ne semble jamais complète sans le Samsung 850 Evo, qui se classe régulièrement parmi les chefs de file. Bien que le 850 Evo soit disponible en tant que lecteur M.2 et mSATA, c’est le lecteur standard de 2,5 pouces qui s’avère à maintes reprises être un SSD avec lequel vous ne pouvez pas vous tromper.

Le 850 EVO est disponible en plusieurs tailles de stockage différentes, vous permettant de choisir ce qui convient à votre budget. Avec des vitesses de lecture et d’écriture rapides et une NAND 3D fiable soutenue par une garantie de 5 ans, le 850 Evo est un excellent lecteur d’une marque respectée. Bien que le prix puisse fluctuer un peu, c’est le moment idéal pour en acheter un, en particulier après l’introduction du Samsung 860 Evo.

Meilleur accord SSD économique

SSD Crucial MX500

Vitesse et performances à un prix avantageux

Capacité: 500 Go | Interface: Série ATA-600 | Garantie: 5 années

Garantie de 5 ans

Options de capacité de 250 Go à 2 To

Grande valeur

Le SSD Crucial MX500 offre une valeur incroyable, vous offrant beaucoup de stockage par dollar. Il est livré dans la taille de lecteur standard de 2,5 pouces, il devrait donc s’adapter à n’importe quelle version de bureau standard et s’adaptera également à de nombreux ordinateurs portables.

En plus de la grande valeur du MX500, il y a ses excellentes performances. Malgré le prix abordable, le MX500 est construit à l’aide d’un stockage flash NAND 3D rapide et de haute endurance, et est livré avec une garantie de 5 ans pour le sauvegarder. Il accélère la lecture et l’écriture de données, grandes et petites, et reste à la hauteur de la concurrence.

Meilleure offre de SSD pour ordinateur portable

SSD SanDisk Ultra II SATA III

Grande capacité à un prix abordable

Capacité: 960GB | Interface: SATA III | Garantie: 3 années

Vitesse décente

Garantie de 3 ans

Prix ​​abordable

Vous cherchez à mettre à niveau votre ordinateur portable? SanDisk a la réponse. Le SanDisk Ultra II offre une grande valeur et des performances par dollar, et avec la taille de lecteur standard de 2,5 pouces et seulement 7 mm d’épaisseur, il devrait s’adapter à une large gamme d’ordinateurs portables.

Les vitesses du SanDisk Ultra II sont à la hauteur de celles de ses concurrents les plus proches, mais au point idéal de 500 Go, cela réduit le prix des autres disques. Cela en fait un choix idéal pour une mise à niveau d’ordinateur portable. Il est livré avec une garantie de 3 ans.

Meilleure offre de SSD externe

WD My Passport SSD

Un lecteur puissant et portable

Capacité: 512 Go | Interface: USB 3.1 | Garantie: 3 années

Design élégant

Plusieurs options de capacité

Léger et compact

Western Digital possède un SSD externe qui en vaut le prix. Alors que de nombreux autres SSD externes justifient d’envisager sérieusement de construire votre propre SSD externe en achetant simplement un SSD normal et un boîtier USB séparément, le My Passport du WD parvient à offrir un prix qui n’est que légèrement supérieur à un SSD interne de la même taille. De plus, vous ne trouverez pas de boîtier tiers plus petit que le SSD WD My Passport.

Prenant en charge USB-C et USB 3.1 Gen 2, le SSD externe My Passport est capable de communiquer rapidement avec un PC. Il est également petit et léger, avec des dimensions de seulement 1,8 x 3,5 x 0,39 pouces et un poids de 1,44 onces. Bien sûr, la portabilité pose la question de la sécurité, mais le My Passport comprend un cryptage 256 bits pour protéger vos données contre les intrus, et il est testé contre les chutes jusqu’à 6,5 pieds pour protéger vos données contre les accidents.