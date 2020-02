Les meilleures offres, forfaits et offres Sky Q de Sky TV en février 2020

Nous savons que vous en avez assez de la recherche infatigable, de l’analyse constante et de la tentative de se tenir au courant de toutes ces offres, forfaits et offres spéciales Sky TV.

C’est pourquoi nous sommes ici pour vous dire de fermer ces onglets sans fin et de continuer à lire cette page, car nous avons les meilleures offres Sky les plus récentes. Chaque semaine, nous examinons les derniers et meilleurs forfaits Sky TV pour nous assurer que vous obtenez les meilleurs prix lorsque vous décidez de vous inscrire.

Donc, que vous essayiez de décider quel forfait Sky TV est pour vous, ou que vous vous posiez des questions sur ce que Sky Q propose ou que ce soit, alors vous êtes au bon endroit.

Et si vous cherchez à ajouter une offre Sky haut débit à votre bouquet TV, nous avons également ce qu’il vous faut!

Tout ce que vous avez à faire maintenant est de faire défiler la page et de choisir votre offre, forfait ou offre Sky idéale – nous avons beaucoup de détails pour vous. Et si le timing vous préoccupe, ne vous inquiétez pas, nous mettons constamment à jour cette page, vous obtenez donc les offres les plus récentes et à jour.

Le forfait de base Sky TV

Quel est le forfait Sky TV le plus basique?

Fondamentalement, en l’état, c’est assez simple. Le forfait de base Sky TV standardisé coûte 21 £ par mois, ce qui comprend 300 Sky TV et plus de 35 chaînes de rattrapage (très bon rapport qualité / prix si vous nous le demandez).

Vous pouvez ensuite personnaliser le package et obtenir des modules complémentaires comme Sky Box Sets, Netflix, Sky Sports et Sky Cinema (cela a un coût supplémentaire). Vous pouvez vérifier juste en dessous!

Sky Entertainment | £ 20 frais d’installation | 21 £ par mois

Pour un tarif forfaitaire de 21 £ par mois, vous obtenez plus de 300 chaînes Sky, dont Sky Comedy, Sky Atlantic, Sky Sports News, Fox, MTV, National Geographic et bien d’autres.

Juste pour vous donner un avant-goût de ce que ces chaînes incluent, vous seriez en mesure de regarder l’une des émissions les plus populaires de HBO jamais – Tchernobyl, ainsi que Modern Family, Game of Thrones, Parks and Recreation, Watchmen et bien d’autres. Traiter

Offres Sky TV

Les dernières offres Sky TV

Si vous souhaitez consulter les dernières offres Sky TV et les packages Sky, vous pouvez accéder directement au site Web Sky, mais si vous nous demandez, notre premier choix est le pack Sports + Divertissement + Cinéma que vous trouverez ci-dessous.

La bonne nouvelle est qu’en tant que nouveau client, une fois que vous avez acheté un forfait Sky TV, la boîte Sky Q 1 To (pour 20 £) fait partie du pack. Vous n’avez donc pas à vous soucier de devoir acheter l’appareil séparément.

Et si vous vous demandez ce qu’est une boîte Sky Q 1 To, qu’est-ce que Sky Q et en avez-vous besoin, continuez à lire car nous expliquons tout cela ci-dessous.

Boîtes Sky Q

Qu’est-ce que Sky Q et ai-je besoin d’une boîte Sky Q?

Sky Q est un abonnement qui vous permet de diffuser et d’enregistrer en toute transparence en 4K, sur plusieurs écrans (selon que vous achetez une boîte Sky Q de 1 To ou 2 To). Pour accéder à Sky Q, vous avez besoin d’un Sky Q 1 To ou d’une boîte Sky QTB. Si vous avez besoin de plus d’informations, consultez notre revue Sky Q.

Tous les forfaits de base Sky TV sont livrés avec un abonnement Sky Q, mais cela n’inclut pas la HD, pour un supplément de 5 £ par mois, vous pouvez obtenir la HD.

Maintenant, si vous décidez si vous devez choisir entre une boîte Sky Q 1 To ou une boîte Sky Q 2 To, tout ce que nous pouvons vous dire, c’est que les coûts de la boîte 2 To commencent à partir de 50 £ (une seule fois), mais ils comportent quelques avantages. Ceux-ci incluent la possibilité d’enregistrer six émissions à la fois au lieu de trois, tout en regardant un septième, vous obtiendrez également la télécommande Sky Q Touch plus sophistiquée, une allocation supplémentaire pour tablette, et vous pourrez profiter de certaines chaînes en Ultra HD .

Et si vous ne voulez pas que ce soit tout ou rien, il existe également des options pour acheter une boîte Sky Q de 1 To et une mini boîte. Quelle que soit votre décision, nous vous recommandons de visiter le site Web de Sky pour vérifier toutes les options des cases Sky Q et choisir celle qui vous convient.

Modules complémentaires Sky TV

Tous les modules complémentaires de Sky TV

Les modules complémentaires de Sky TV sont beaucoup plus faciles à comprendre depuis le remaniement. Mieux encore, vous pouvez personnaliser et créer votre forfait Sky TV parfait, c’est idéal pour les clients nouveaux ou existants.

Sky TV en HD | 5 £ par mois

Il s’agit de l’un des modules complémentaires les plus essentiels de tout forfait Sky TV. Si vous avez un téléviseur HD ou 4K, vous voudrez passer à la HD et profiter de votre contenu avec cinq fois plus de détails que les anciennes images en définition standard. Voir l’offre

Sky Sports | £ 23 par mois

Regardez l’action en direct des 8 chaînes Sky Sports, en HD de série, avec le pack Sports complets. À 23 £ par mois, c’est l’add-on le plus cher, donc il vaut peut-être la peine d’aller sur le site Web de Sky TV et de vérifier s’ils ont des bundles ou des packages avec l’add-on pour voir s’il sort moins cher.

Voir l’offre

Ultimate sur demande | 12 £ par mois

Avec ce module complémentaire, vous obtenez 1 000 émissions à la demande de Sky Box Sets à Netflix en un seul ensemble – en superbe HD. Ceux-ci incluent Queer Eye, Law and Order, Stranger Things, succession et bien d’autres encore! Avec une bibliothèque remplie de séries incroyables, nous vous mettons au défi de manquer de spectacles à regarder.

Cinéma Sky | 11 £ par mois

Avec une nouvelle première chaque jour et plus de 1000 autres films au choix, le Sky Cinema est idéal pour les cinéphiles. Vous n’aurez que l’embarras du choix avec cet add-on, avec de nombreux films d’Aladdin, Bad Boys, Crazy Rich Asians, Venom et bien d’autres!

Voir l’offre

Sky Kids | 5 £ par mois

Un simple fiver par mois donne accès à plus de 4500 épisodes à la demande. Mais il y a plus car il y a aussi 10 chaînes en direct. Ne vous inquiétez pas pour eux qui monopolisent la télévision, car vous pouvez également avoir jusqu’à 10 profils individuels sur l’application Sky Kids avec des émissions adaptées à l’âge de vos petits.

Voir l’offre

Offres haut débit Sky et TV:

Les dernières offres Sky haut débit et TV

Puis-je commander des offres Sky TV par téléphone?

Vous pouvez certainement! Si vous préférez parler à une personne pour vous guider à chaque étape, vous pouvez téléphoner 0800 014 2334 pour vous abonner à un forfait Sky TV. Nous vous recommandons de lire d’abord attentivement les sections ci-dessus à propos de chaque module complémentaire, afin que vous puissiez avoir une bonne idée de ce qui est disponible et que vous ne vous sentiez pas obligé.

Quels canaux obtenez-vous avec le forfait Sky de base?

Et quelles chaînes HD puis-je obtenir sur Sky TV?

Le forfait de base de Sky vous offre plus de 300 chaînes, y compris les favoris familiers de la télévision tels que BBC One, ITV, Channel 4, MTV, Sky Atlantic, Comedy Central et bien d’autres!

En termes de HD, avec tous les forfaits, vous obtenez au moins les chaînes HD gratuites. Pour être honnête, vous en avez également quelques-unes avec Freeview HD standard. Si vous vous inscrivez à Sky Sports, il n’y a plus de frais supplémentaires à payer pour les obtenir en HD, car les chaînes s’affichent désormais en haute définition par défaut.

Et si vous obtenez l’add-on HD supplémentaire pour 5 £ par mois, vous obtiendrez plus de 35 chaînes Sky en HD! Ci-dessous, toutes les chaînes qui viennent en HD sans les 5 £ supplémentaires par mois.

BBC One HDBBC Two HDBBC Four HDBBC News HDCBBC HDCBeebies HDITV HD4 HD5 HDNHK World HDRT HD

Toutes les dernières offres Sky TV

Toutes les dernières offres Sky TV