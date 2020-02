Les meilleures offres iPad et iPad Pro que vous pouvez obtenir dès maintenant, à partir de seulement 249 $ – .

Toute personne à la recherche d’une nouvelle tablette est en attente de nouvelles fantastiques, car nous sommes sur le point de rendre votre recherche beaucoup plus facile. L’achat d’un nouveau smartphone peut être une énorme douleur car il existe de nombreuses options phénoménales. Devriez-vous obtenir le dernier iPhone? Devriez-vous économiser de l’argent et obtenir le modèle de l’année dernière qui, vous le savez, continuera de recevoir des mises à jour iOS pendant au moins quatre ou cinq ans de plus? Et si vous voulez un téléphone Android, oubliez-le… il existe actuellement des dizaines d’options formidables.

Avec les tablettes, en revanche, vous avez à peu près deux choix. Si vous voulez une excellente tablette au prix le plus bas possible, procurez-vous une tablette Fire d’Amazon, surtout pendant leur vente en ce moment. La tablette Fire 7 ne coûte que 54,99 $ en ce moment, la tablette Fire HD 8 coûte 5 $ de plus à 59,99 $ (obtenez certainement ce modèle au lieu du 7 parce que l’affichage est bien meilleur), et la tablette Fire HD 10 est 40 $ de réduction à 109,99 $. Autrement dit, vous ne trouverez nulle part une meilleure valeur.

Maintenant, si vous ne voulez pas de tablette d’entrée de gamme et que vous recherchez un peu plus de puissance et de style, le choix est tout aussi simple: achetez un iPad. C’est ça. Ne cherchez pas autour et ne vous embêtez pas à comparer une demi-douzaine de modèles différents. Les iPads sont meilleurs qu’autre chose, point final.

Si vous voulez dépenser le moins possible tout en profitant de l’incroyable expérience iPadOS qu’Apple a créée pour les tablettes, procurez-vous l’iPad de 10,2 pouces. Vous pouvez économiser jusqu’à 100 $ sur ce modèle en ce moment sur Amazon, et il n’y a tout simplement rien d’autre dans cette gamme de prix qui se rapproche de l’iPad d’entrée de gamme.

Si vous souhaitez accélérer les choses en termes de puissance et de performances, vous voulez le nouvel iPad Air de 10,5 pouces. C’est un peu plus cher que les iPads de modèle de base, mais c’est un scorcher et c’est aussi jusqu’à 100 $ de rabais en ce moment sur Amazon. Et si cela ne vous suffit pas, vous devez absolument passer à l’iPad Pro 11 pouces. Il contient plus de puissance que la plupart des gens ne sauront probablement quoi en faire, et il offre jusqu’à 150 $ de réduction aujourd’hui sur Amazon.

Nouvel iPad d’Apple (10,2 pouces)

Le nouvel iPad combine la puissance et les capacités d’un ordinateur avec la facilité d’utilisation et la polyvalence que vous n’attendriez jamais d’un ordinateur. Et maintenant, il est encore plus polyvalent, avec un écran Retina plus grand de 10,2 pouces, la prise en charge du clavier intelligent pleine taille et les nouvelles capacités incroyables d’iPadOS. C’est incroyablement amusant. Et sans aucun doute l’iPad.

Avec l’iPad, le travail est très simple et sans tracas. Vous pouvez facilement modifier un document tout en recherchant quelque chose sur le Web et en faisant un appel FaceTime à un collègue en même temps. Gérez tous vos fichiers en un seul endroit pratique avec l’application Fichiers. Et lorsque vous souhaitez rédiger un article ou créer une présentation, vous pouvez simplement utiliser le clavier à l’écran ou attacher le Smart Keyboard pleine grandeur.

De la prise de notes en classe à la rédaction d’une liste de tâches rapide, l’utilisation d’Apple Pencil avec iPad est le meilleur moyen de mettre ce que vous avez en tête sur la page. Faites des choses comme signer des documents, annoter un document ou esquisser une idée. Il semble aussi naturel à utiliser qu’un crayon, mais avec beaucoup plus de capacités.

Laissez libre cours à votre curiosité avec l’iPad. L’App Store est le meilleur endroit pour découvrir des applications qui vous permettent de vous familiariser avec la géométrie, d’apprendre une nouvelle langue et de vous entraîner à composer votre propre musique. Vous pouvez même utiliser la réalité augmentée pour apprendre quelque chose d’excitant, comme regarder l’histoire du vol spatial se dérouler dans votre salon ou faire littéralement sauter les personnages de votre livre préféré.

Il est temps de jouer. La puce A10 Fusion offre des performances incroyables, les jeux sont donc immersifs, fluides et incroyablement détaillés. Et vous pouvez associer une manette sans fil Xbox avec Bluetooth, une manette PlayStation DualShock 4 ou une manette de jeu MFi à votre iPad pour créer la console de jeu portable ultime. Vous pouvez également essayer Apple Arcade, un service d’abonnement aux jeux pas comme les autres, avec plus de 100 nouveaux jeux incroyablement amusants.

L’iPad vous permet d’exprimer vos idées créatives de nombreuses façons. Que vous peigniez une aquarelle, conceviez un logo ou dessiniez simplement une tempête, l’Apple Pencil est l’outil parfait pour donner vie à votre vision. Il est conçu pour être intuitif et vous permettre de dessiner avec une précision au pixel près.

Apple iPad Air (10,5 pouces)

L’iPad Air offre plus de nos technologies les plus puissantes à plus de personnes que jamais. La puce A12 Bionic avec Neural Engine. Un écran Retina de 10,5 pouces avec True Tone. Prise en charge d’Apple Pencil et du Smart Keyboard. Et à seulement une livre et 6,1 mm d’épaisseur, transporter toute cette puissance est sans effort.

L’iPad Air dispose d’un grand écran Retina de 10,5 pouces, tout en restant extrêmement portable et parfait pour faire avancer les choses n’importe où. Il est fin et léger et dispose d’une connectivité sans fil avancée. Et avec jusqu’à 10 heures d’autonomie, l’iPad Air peut fonctionner toute la journée avec une seule charge.

Avec des vitesses Wi-Fi jusqu’à 866 Mbps et un LTE de classe Gigabit, l’iPad Air vous permet de rester connecté sans fil et sans effort. Et avec eSIM, vous pouvez facilement accéder aux plans de données sans fil directement depuis votre iPad Air partout dans le monde.

La puce A12 Bionic avec Neural Engine offre un niveau remarquable de puissance et d’intelligence. Il utilise l’apprentissage automatique en temps réel pour transformer la façon dont vous vivez les photos, les jeux, la réalité augmentée, etc. Avec toute cette puissance, vous pouvez éditer une vidéo. Créez une belle présentation. Concevez un modèle 3D. Diffusez votre émission préférée. Ou faites toutes ces choses en même temps.

L’écran Retina immersif de 10,5 pouces aux couleurs vives vous permet de voir des photos, des vidéos et des jeux dans des détails vifs et réalistes. Et peu importe où vous prenez l’iPad Air, True Tone, une luminosité élevée et un revêtement antireflet vous offrent la meilleure expérience de visionnement.

True Tone ajuste dynamiquement la balance des blancs en fonction de la lumière qui vous entoure. Les images sont donc naturelles et plus agréables à regarder, que vous lisiez un livre au lit ou que vous surfiez sur le Web au bord de la piscine.

Les caméras avant et arrière de l’iPad Air vous permettent de prendre de superbes photos et des vidéos HD 1080p. Mais vous pouvez aussi faire bien plus. Passez un appel FaceTime de groupe. Numérisez un document, signez-le et renvoyez-le. Ou créez de nouveaux mondes en utilisant la caméra pour des expériences de réalité augmentée.

Apple iPad Pro

La conception tout écran signifie que l’iPad Pro est un morceau de verre magique qui fait tout ce dont vous avez besoin, quelle que soit la façon dont vous le tenez.

Avec des gestes intuitifs, se déplacer est simple.

L’écran Liquid Retina passe d’un bord à l’autre. Les couleurs réalistes et la technologie ProMotion rendent tout magnifique et réactif.

Face ID arrive sur iPad. Il est conçu pour un déverrouillage sécurisé et fonctionne parfaitement, que vous le teniez en mode portrait ou paysage.

Utilisez Face ID pour déverrouiller votre iPad Pro, connectez-vous aux applications et payez en un coup d’œil.

La puce A12X Bionic est remarquablement intelligente et puissante. Il dispose du moteur neuronal, qui exécute cinq mille milliards d’opérations par seconde et permet un apprentissage automatique avancé.

Mettez toute cette puissance au travail en effectuant plusieurs tâches en quelques gestes. Travaillez sur un projet créatif, envoyez un message à un ami, recherchez l’inspiration sur le Web et passez un appel FaceTime.

L’A12X Bionic offre des graphismes 2x plus rapides. Ce qui fait de l’iPad Pro la machine parfaite pour la réalité augmentée et un excellent moyen de jouer à des jeux immersifs.

L’USB-C vous offre une connexion haute performance à des accessoires tels qu’un écran externe ou un appareil photo.

L’iPad Pro dispose de deux superbes caméras équipées de Smart HDR. Un appareil photo 12MP pour de superbes photos, vidéo 4K, numérisation de documents et expériences AR. Et une caméra TrueDepth parfaite pour les selfies Portrait, FaceTime, Animoji et Memoji.

À un peu plus d’une livre, il est plus portable que jamais. Connectez-vous en déplacement avec le Wi-Fi rapide et le LTE de classe Gigabit.

