Les meilleures offres Microsoft Store Australie pour le lendemain de Noël 2019

Maintenant que la grande ruée de Noël est terminée, avec sa nourriture excessive et ses nombreux cadeaux, le Boxing Day est le moment idéal pour vérifier les ventes sur les dernières technologies et voir si certains des cadeaux les moins réussis peuvent être compensés.

Le Microsoft Store australien propose de nombreux produits à prix réduits – des appareils Surface Pro 2 en 1 aux casques antibruit Bose – il y a donc probablement quelque chose à offrir pour tout le monde.

Chez TechRadar Australie, nous avons parcouru tout ce qui est proposé sur le Microsoft Store pour le lendemain de Noël 2019 et trouvé les meilleures remises sur les produits technologiques les plus en vogue, en les énumérant ci-dessous.

Surface Pro 7 avec cache de type | i5 / 8 Go / 128 Go | 1 399 $ AU (était 1749 $ AU – économisez 350 $)

La dernière entrée principale de la gamme d'appareils Pro 2 de Microsoft Surface Pro peut être obtenue pour une remise décente si vous la groupez avec le Type Cover (que vous voudrez probablement dans les deux cas). Il est livré avec un écran tactile de 12,3 pouces, un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Découvrez-le directement auprès de Microsoft.

Voir l'offre

Surface Pro X | à partir de AU $ 1 444 (économisez jusqu'à 435 $ AU)

La gamme la plus récente et la plus puissante d'appareils Microsoft Surface Pro X bénéficie d'une remise de 15% sur toutes les configurations – de 8 Go / 128 Go à 16 Go / 512 Go – ainsi que d'une pochette gratuite d'une valeur allant jusqu'à 90 $ AU. Vous pouvez également consulter le Pack Essentials qui comprend un clavier Signature Pro X avec ou sans Slim Pen avec une remise de 20%.

Voir l'offre

Razer Blade 15 Advanced | RTX 2080 / i7 / 16 Go / 512 Go | 4 199 $ AU (était de 5 099 $ AU – économisez 900 $ AU)

Il s'agit d'une bête totale d'un ordinateur portable de jeu de 15 pouces, équipé du dernier GPU GeForce Nvidia RTZ 2080 avec 8 Go de mémoire graphique, un processeur Intel Core i7 de 9e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Vous obtiendrez également un prime Samsung 1TB SSD d'une valeur de 339 $ AU – ajoutez-le simplement à votre panier et ce sera gratuit lors de votre commande.

Voir l'offre

Bose QuietComfort QC35 II | 375 AU $ (au lieu de 499 AU $ – économisez 124 AU $)

Il est peu probable que vous ayez réussi à éviter de voir une paire de ces écouteurs Bose, et pour une bonne raison. Les QC35 II de Bose sont parmi les meilleurs casques antibruit disponibles à l'heure actuelle, et le Microsoft Store leur offre actuellement une remise assez forte.

Voir l'offre

Écouteurs Microsoft Surface | 400 $ AU (était de 500 $ AU – économisez 100 $)

Si vous souhaitez une paire de canettes antibruit pour correspondre à votre tout nouvel appareil Surface, consultez les écouteurs Surface de Microsoft. Ils utilisent un système de molette de commande soigné et offrent un son impressionnant pour rivaliser avec Sony et Bose.

Voir l'offre

Casque antibruit Bose 700 | 499 AU $ (au lieu de 599 $ AU – économisez 100 $ AU)

Sur le dos du succès du QC35 II (voir ci-dessus), Bose est sorti avec un ensemble de canettes complètement repensé qui renforcent beaucoup l'élégance. Vous pouvez éliminer une centaine de ces nouvelles canettes sur le Microsoft Store.

Voir l'offre

Ensemble Xbox One S tout numérique 1 To | 239 $ AU (était 454 $ AU – économisez 215 $)

Vous obtenez une quantité ridicule de jeux avec ce pack Xbox One S tout numérique de la boutique Microsoft – Minecraft, Sea of ​​Thieves, Halo Master Chief Collection, Witcher 3, Anthem et un tas d'extras Fortnite, y compris 2000 V-Bucks et peaux uniques. Si vous n'avez pas encore joué à l'un de ces jeux ou si vous n'avez pas acheté de console cette génération, c'est maintenant votre chance!

Voir l'offre

Pack Xbox One S 1 To | 319 AU $ (était 504 $ AU – économisez jusqu'à 185 $)

Avec une pile de jeux similaire au titre ci-dessus, mais avec la version disque de la Xbox One S, c'est encore un autre gagnant. Vous obtiendrez Gears 5, 4, 3, 2 et 1 ainsi que The Witcher 3, Halo Master Chief Collection, Anthem et tous les extras Fortnite mentionnés ci-dessus. Au lieu de tous les titres de Gears of War, vous pourriez obtenir le même bundle avec Forza Horizon 4 Lego Speed ​​Champions pour le même prix si c'est plus votre vitesse.

Voir l'offre

Pack Xbox One X 1 To | 499 AU $ (était 799 $ AU – économisez 300 $)

Peut-être que les offres Xbox One S ci-dessus n'étaient pas assez puissantes pour vous. Eh bien, si c'est le cas, c'est maintenant votre chance de choisir ce qui est actuellement la console de jeu la plus puissante du monde. Tu auras Forza Horizon 4 Lego Speed ​​Champions avec votre console, ainsi qu'un choix entre Gears 5 ou FIFA 20, ainsi qu'un choix entre Rainbow Six Siege ou Naruto Shippuden.

Voir l'offre