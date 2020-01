Les meilleures offres SIM uniquement ce week-end proviennent de Smarty – à partir de 10 £ par mois

Il y a quelques années, ni les mots «SIM ne traite que» ni «Smarty mobile» n’étaient vraiment des entités connues. Mais en 2020, combiner les deux ne signifie qu’une chose … des factures de téléphone portable bon marché.

Si vous êtes arrivé à la fin de votre contrat téléphonique ou avez acheté un nouvel appareil brillant à Noël (chanceux!), Alors vous procurer une offre de carte SIM bon marché est le moyen de regrouper le plus d’appels, de SMS et de données mobiles dans votre contrat mensuel . Et en ce moment, Smarty a vraiment fait lécher le marché.

Faites votre choix parmi ses 30 Go de données pour 10 £ par mois ou 50 Go de données pour 15 £ par mois – jetez un œil à notre comparaison de prix SIMO au bas de cette page et vous verrez que personne ne se rapproche de ce type de prix .

Pile sur le fait que Smarty offre la flexibilité des contrats glissants d’un mois plutôt que les contrats communs de 12 ou 18 mois des autres réseaux et il est difficile de trouver une faute à cette bonne affaire (et Dieu sait que nous essayons).

Les cartes SIM bon marché de Smarty ne proposent que:

Forfait SIM 30 Go uniquement de Smarty | 1 mois glissant | 30 Go de données | Appels et SMS illimités | 10 £ par mois

Besoin d’une offre SIMO pas chère? Cela pourrait bien être la meilleure option. Vous obtenez un énorme 30 Go de données pour seulement 10 £. Cela en fait l’une des meilleures offres à ce prix que nous ayons jamais vu et ne s’améliore que grâce aux contrats flexibles d’un mois.

Voir l’offre

Pourquoi opter pour Smarty Mobile?

C’est une marque dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler et pourtant, c’est un nom qui donne aux grands détaillants une sérieuse concurrence – laissez-nous vous dire pourquoi.

Avec un excellent mélange d’offres SIM uniquement bon marché et de bonnes affaires sur le Big Data, Smarty couvre la plupart des besoins du marché. Et, avec ses contrats glissants d’un mois, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, ce qui en fait l’option de halte parfaite.

Un dernier avantage? Smarty vous permet de connecter vos appareils à votre téléphone, ce qui signifie que vous pouvez utiliser jusqu’à 50 Go de données sur n’importe quel ordinateur portable, tablette ou même console que vous avez reçu à Noël.

Quelles autres offres SIM uniquement sont disponibles?

50 Go toujours pas assez de données pour vous ou tout simplement comme le confort d’un tarif de données illimité? Ensuite, le plan illimité de Three pour 18 £ par mois semble toujours l’endroit où aller. Et si ce sont les vitesses 4G les plus rapides possibles dont vous avez besoin, vous serez encouragé d’apprendre que EE vient d’améliorer ses meilleures offres SIMO et fournit désormais 60 Go de données mensuelles pour 20 £.

Et, si vous êtes vraiment sur un budget, vous pouvez aller encore moins cher avec le SIMO le moins cher du Royaume-Uni d’iD. Cela ramènera vos factures à 5 £ par mois.