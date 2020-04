Les meilleures offres SIM uniquement en mai 2017

En ce qui concerne les plans mobiles, ceux qui sont fournis avec un combiné ont tendance à voler la vedette, mais si vous avez déjà un téléphone dont vous êtes satisfait, les plans avec carte SIM uniquement offrent une excellente opportunité d’économiser de l’argent.

Comme son nom l’indique, un plan SIM uniquement est un plan qui ne fait pas partie d’un téléphone, qu’il s’agisse d’un contrat de 12 mois ou d’une situation sans blocage où vous payez simplement au mois en mois, il y a souvent beaucoup de valeur à trouver dans ces plans.

Pour vous faciliter encore la tâche, nous avons parcouru chacun des fournisseurs de cartes SIM uniquement disponibles pour les Australiens en ce moment et avons sélectionné à la main les meilleures offres que nous avons trouvées, qu’elles soient volumineuses en données, à faible coût , ou un excellent compromis.

Dois-je utiliser la carte SIM uniquement?

Si vous a) voulez économiser de l’argent; b) ne veulent pas être liés par un contrat de longue durée; c) possède déjà un téléphone parfaitement fin; ou d) tout ce qui précède, alors passer à la carte SIM uniquement vaut la peine d’être considéré. En fait, vous êtes probablement dans l’une des deux situations si vos pensées se tournent vers un forfait mobile avec carte SIM uniquement:

Vous arrivez à la fin de votre contrat et votre téléphone est toujours en forme (si ce n’est pas le cas, rendez-vous sur notre meilleure page de vente de téléphones mobiles pour voir quel plan vous pouvez saisir à côté d’un téléphone), mais sinon, passez à la carte SIM uniquement sur votre téléphone actuel est une évidence. Vous finirez par payer beaucoup moins que ce que vous êtes sous contrat, et vous pouvez souvent vous en tenir à un arrangement de mois en mois, de sorte que si votre situation change, vous pouvez changer avec eux. Il est temps pour un nouveau smartphone brillant et vous veulent obtenir la meilleure valeur humaine possible. Vous devrez trouver quelques centaines de dollars (ou des milliers à ce stade) à l’avance pour le combiné (assurez-vous de consulter notre tableau de comparaison gratuit de la carte SIM), mais vous vous retrouverez mieux à la fin de tout cela. De plus, si vous êtes un phobe d’engagement, la plupart des plans avec carte SIM ne vous obligent pas à vous inscrire pendant deux ans comme vous le feriez avec un contrat normal.

De quelle taille de carte SIM ai-je besoin?

Il existe trois tailles de carte SIM pour votre téléphone, et celle dont vous avez besoin dépendra de votre combiné. Cela fait un moment que le traditionnel, soi-disant la norme La carte SIM (15 x 25 mm) est véritablement l’aliment de base des nouveaux téléphones. Au lieu de cela, tout téléphone que vous avez acheté au cours des cinq dernières années est beaucoup plus susceptible de nécessiter un micro (12 x 15 mm) ou nano (8,8 x 12,3 mm) SIM – l’iPhone 5 a été le premier mobile d’Apple avec une nano SIM, tandis que Samsung a commencé à utiliser la plus petite taille de son Galaxy S6.

Avant d’acheter votre nouvelle carte SIM, revérifiez le site Web du fabricant pour voir de quelle taille vous avez besoin. Et si vous n’êtes tout simplement pas sûr, la plupart des réseaux envoient maintenant simplement un tripler SIM, vous obtiendrez donc une de chaque taille.

Quelle durée de contrat dois-je obtenir?

Contrairement à un contrat, il existe beaucoup plus de flexibilité en ce qui concerne la durée de votre plan SIM uniquement. Les engagements sur deux ans sont pratiquement inconnus, la norme étant soit des contrats d’un an, soit des contrats d’un mois pour une flexibilité ultime. Vous pouvez souvent obtenir de meilleurs prix si vous vous connectez pendant 12 mois, en particulier sur les tarifs de données plus importants. Mais s’en tenir à un mois à la fois signifie que vous pouvez choisir à la main un nouveau plan qui vous convient tous les 30 jours environ.

De combien de données ai-je besoin?

Parce que vous pouvez changer votre plan plus régulièrement qu’un contrat normal et plus long, il est moins crucial de le résoudre dès le départ. Mais si vous songez à vous emparer de 12 mois ou si vous êtes tout simplement fier de réussir les choses du premier coup, nous vous aiderons à choisir le bon endroit pour vous.

Tout d’abord, vérifiez votre téléphone pour voir la quantité de données que vous utilisez à ce jour et si vous avez tendance à utiliser plus que votre allocation actuelle chaque mois. Ensuite, si vous n’êtes toujours pas sûr, consultez nos conseils:

0-1 Go De minuscules quantités de données sur les plans SIM uniquement pourraient être une bénédiction ou une malédiction. Si vous le placez dans un téléphone rarement utilisé qui ne sera guère éloigné du Wi-Fi, cela a un sens total. Mais si vous vous retrouvez avec un parce que votre tête est tournée par le prix incroyable, alors vous pourriez finir par payer plus si vous dépassez continuellement votre allocation.2-3 Go Pour tous ceux qui ont besoin de données pour un peu plus que la planification d’itinéraire Google Maps occasionnelle, les plans 2 Go et 3 Go sont bon marché et vous donnent beaucoup plus de liberté pour faire défiler en ligne loin du Wi-Fi.4-8 Go Si vous ne pouvez pas quitter la maison sans avoir un service de streaming de musique comme Spotify dans vos oreilles, cela peut valoir la peine de payer pour quelques Go de données supplémentaires.10-16 Go Il s’agit d’une quantité importante de données et certains réseaux l’offrent à un prix très appétissant. Que vous écoutiez de la musique, téléchargiez des podcasts, regardiez des vidéos sur les réseaux sociaux ou les trois, c’est votre truc – vous devriez être couvert.20-30 Go Seuls les drogués de smartphones qui ont besoin de correctifs de données réguliers (et lourds) doivent s’embêter avec cette avalanche de Go. Vous pourrez rincer Netflix, Spotify et les jeux en ligne sans trop craindre de déborder.

Les plans SIM uniquement sur cette page sont vérifiés régulièrement, alors assurez-vous de visiter souvent si vous souhaitez obtenir les informations les plus récentes sur les plans actuellement disponibles!