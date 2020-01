Les meilleures offres Sony Xperia XZ Premium en janvier 2020

Lorsque le Sony Xperia XZ Premium est arrivé sur les tablettes il y a deux ans, il nous a massivement impressionnés par son écran 4K scintillant et sa caméra au ralenti séduisante. Ce qui ne nous a pas impressionnés, c’est le prix, qui n’était que légèrement inférieur aux prix élevés du Samsung Galaxy S8 à l’époque.

Les offres Xperia XZ Premium sont devenues progressivement moins chères dans les mois qui ont suivi –

probablement grâce aux arrivées de l’iPhone 8 et du Galaxy Note 8. Et maintenant, ils ont encore baissé (les prix de l’iPhone XS Max et du Note 9 ont tendance à le faire). La seule source de préoccupation est qu’il semble maintenant y avoir beaucoup moins d’offres XZ Premium sur le marché. C’est comme si les détaillants avaient dégagé la réserve pour faire de la place pour le Xperia XZ2.

Pour le moment cependant, nous pouvons vous dire que le Sony Xperia XZ Premium est un succès authentique et une véritable avancée par rapport au XZ. Utilisez donc notre tableau de comparaison pour choisir votre offre parfaite, avant que le téléphone ne disparaisse complètement des étagères.

Test du Sony Xperia XZ Premium

Un smartphone Xcellent de Sony

Taille de l’écran: 5,46 pouces | Résolution: 3840 x 2160 | Caméra arrière: 19MP | Poids: 195g | OS: Android 7 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go | Stockage externe: microSD jusqu’à 256 Go | Batterie: 3230mAh

Superbe écran 4K

Superbe caméra

Batterie étonnamment décente

Design pas aussi premium que certains

Premium n’est pas simplement un nom en ce qui concerne l’ancien téléphone phare de Sony. L’écran 4K impressionnant et la caméra au ralenti attrayante ne sont que deux excellents exemples pourquoi le géant de la technologie facture le meilleur prix pour ce mobile. Si c’est un gros téléphone sophistiqué que vous recherchez, vous ne serez pas déçu par le Xperia XZ Premium.

Lire l’intégralité de TechRadar Test du Sony Xperia XZ Premium