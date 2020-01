Les meilleures offres Vodafone en janvier 2020

Nous avons tous entendu parler de Vodafone, c’est l’un des quatre principaux réseaux du Royaume-Uni, apportant la concurrence à des goûts comme O2 et EE. Mais les offres Vodafone sont-elles bonnes? Lisez la suite pour savoir et voir quel genre de prix vous pouvez vous attendre à payer.

En deuxième position derrière EE, Vodafone offre de nombreux avantages pour vous enchaîner. Le programme VeryMe de Vodafone vous récompense avec tout, des cafés gratuits aux compétitions exclusives et aux prix au comptant.

En plus des cadeaux tentants, la couverture de haut niveau et les vitesses rapides de Vodafone sont là pour vous attirer. Mais en termes de coûts, les offres Vodafone peuvent être quelque peu capricieuses – une minute, elles sont les moins chères, la prochaine ce n’est tout simplement pas ça abordable.

Comme la plupart des autres réseaux, vous constaterez que les meilleurs prix ne proviennent pas directement de Vodafone, mais peuvent être trouvés auprès de détaillants tiers. C’est là que vous trouverez les aubaines sur les données illimitées et les prix mensuels bon marché.

Et pour tous ceux qui cherchent à investir dans un appareil haut de gamme – iPhone 11, Huawei P30 Pro, Google Pixel 4, etc. – les offres Vodafone sont souvent le meilleur endroit pour chercher. Vous pouvez comparer une large gamme de combinés sur Vodafone ci-dessous.

Les meilleures offres de Huawei P30 Pro sur Vodafone:

Le plus récent et le plus grand de Huawei, le P30 Pro est maintenant facilement notre choix pour la meilleure caméra de smartphone sur le marché. Combinez une qualité de caméra haut de gamme avec une autonomie impressionnante et un bel écran et vous obtenez facilement l’un des meilleurs téléphones du marché.

Les meilleures offres Samsung Galaxy S10 sur Vodafone:

La dernière version de Samsung, ce téléphone fait basculer un écran complètement plat et sans encoche avec un appareil photo à trou d’épingle, ce qui lui donne un style unique. Que ce soit les trois caméras à l’arrière, le processeur rapide ou la charge inversée, il y a beaucoup à aimer ici.

Les meilleures offres du Samsung Galaxy S10e sur Vodafone:

Le tout nouveau produit phare de Samsung, le S10e présente des spécifications haut de gamme à un prix abordable. Si vous voulez le meilleur de Samsung, mais que vous ne voulez pas avoir à payer pour l’obtenir, c’est la voie à suivre. Avec toutes les mêmes fonctionnalités que le S10 avec quelques réductions, il s’agit d’un téléphone haut de gamme avec des prix de milieu de gamme.

Les meilleures offres iPhone 11 sur Vodafone:

L’iPhone 11 est venu offrir aux fans d’Apple un appareil 2019 sans en dépenser le prix. Il est arrivé avec un prix sans carte SIM inférieur à celui de l’iPhone XR à la sortie tout en augmentant les spécifications dans presque tous les départements – un meilleur écran, le processeur le plus rapide du marché et un développement de batterie bien nécessaire.

Offres Samsung Galaxy Note 10 sur Vodafone:

Chaque année, la conception de Samsung Note s’améliore de plus en plus. La dernière version – la Note 10 – est clairement une combinaison de tout ce que Samsung fait bien. Oui, l’écran est uniquement Full HD, mais grâce à l’utilisation du stylet “ S ” de Samsung, une taille de batterie impressionnante, un beau design et une caméra vidéo de haut niveau, le Note 10 est l’un des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter en ce moment.

Les meilleures offres iPhone 8 sur Vodafone:

Grâce au spectacle qu’a été le lancement de l’iPhone X, l’accueil de l’iPhone 8 a été un peu plat. Peut-être injustement car il s’améliore sur l’iPhone 7 avec une charge sans fil et un appareil photo amélioré. De plus, c’est un peu moins cher. Donc, si vous recherchez le meilleur iPhone mais évitez avidement les prix des goûts de l’iPhone X et XS, essayez plutôt le 8 pour la taille.

Offres Google Pixel 4 et 4 XL sur Vodafone:

En 2019, Google est revenu avec une vengeance, faisant ce qu’ils font le mieux – des caméras. Le Google Pixel 4 promet des fonctionnalités allant de l’astrophotorgrahy au mode nuit de niveau supérieur et une puissance de traitement interne améliorée. La durée de vie de la batterie n’est pas exceptionnelle, mais l’appareil photo et le processeur le sont certainement.

FAQ sur les offres Vodafone

Quels sont les avantages de Vodafone?

Avec une couverture 4G d’environ 95% de la population britannique, Vodafone ne vous laissera pas tomber en matière de connexion. Inscrivez-vous à un plan de divertissement Vodafone rouge et vous pouvez accéder à des goûts comme Now TV, MTV et Sky Atlantic.

Peu importe le plan sur lequel vous vous trouvez, vous pourrez utiliser le programme de récompenses Veryme de Vodafone. Cela vous donnera parfois accès à des cafés et des collations gratuits, des cadeaux et des remises.

Puis-je conserver mon numéro lorsque je passe à Vodafone?

Si vous passez à une offre Vodafone mais que vous souhaitez conserver votre ancien numéro, il vous suffit d’appeler votre ancien réseau, d’obtenir un code PAC et de le transférer.

Si vous étiez auparavant avec Vodafone, vous pouvez toujours garder votre numéro mais c’est une affaire un peu plus délicate. Ils ne vous laisseront pas conserver votre numéro, vous devez donc utiliser cette solution de contournement. Achetez gratuitement une carte SIM à l’utilisation sur n’importe quel autre réseau et dites à votre réseau que vous déménagez.

Ils libéreront le code PAC, que vous donnerez ensuite au réseau de remplacement. Ensuite, vous obtenez immédiatement un autre code PAC d’eux. Apportez cela à votre ancien réseau, et ils déplaceront votre numéro vers votre nouveau contrat. Longue haleine, mais plus facile que d’apprendre un nouveau numéro!

Puis-je utiliser mon appareil Vodafone à l’étranger?

Avec tout accord Vodafone, vous pouvez utiliser vos allocations de données sans frais supplémentaires lors de vos déplacements en Europe. Cela comprend des endroits tels que la Guyane française, Saint-Martin et la Martinique.

Lorsque vous voyagez en dehors de l’Europe, vos coûts avec une offre Vodafone augmenteront. Partout en dehors de l’Europe est une “ destination itinérante ”, cela signifie que vous serez facturé 6 £ par jour pour utiliser vos données.

Cependant, obtenez un plan de divertissement Vodafone rouge et vous pourrez utiliser l’itinérance gratuitement partout dans le monde.

Puis-je obtenir un accord Vodafone sans frais initiaux?

Vous n’aimez pas les gros paiements au début? Vodafone propose de nombreuses offres comme celle-ci. En fait, les contrats téléphoniques sans frais initiaux sont fréquents sur le marché du téléphone. De toute évidence, dès que vous réduisez les coûts initiaux, le coût mensuel a tendance à recevoir une bosse. Mais si vous avez de la chance, cela pourrait devenir une bonne affaire.