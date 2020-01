Les meilleures tablettes Android de 2020: lesquelles acheter?

Le marché des tablettes Android n’est pas au meilleur endroit, avec de nombreux acheteurs optant pour les iPad d’Apple à la place et les fabricants ne fabriquent donc pas autant d’ardoises Android qu’auparavant. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas de grands.

Au contraire, beaucoup de ceux qui sont encore sortis sont fantastiques, avec des goûts comme le Samsung Galaxy Tab S6 en étant un exemple relativement récent.

Il existe également des ardoises Android faites dans une variété de tailles, de 10 pouces et plus à environ 7 pouces. Vous pouvez également vous attendre à une gamme de spécifications et de prix. Avec tous ces facteurs à l’esprit, il peut être difficile de trouver la meilleure tablette Android pour vous, mais nous l’avons facilitée.

Cette liste couvre le meilleur des meilleurs et comprend les spécifications, les avantages, les inconvénients et un bref aperçu de ce qui rend chaque ardoise excellente, afin que vous puissiez trouver l’ajustement parfait en toute simplicité.

Mais si vous avez un budget limité, assurez-vous de consulter notre meilleure liste de tablettes bon marché, ou si vous êtes agnostique sur la plate-forme, vous devriez également vous diriger vers nos meilleurs guides iPad et tablettes.

Et assurez-vous de revenir régulièrement ici, car plus d’ardoises Android sont en route, avec le Samsung Galaxy Tab S6 5G par exemple, attendu prochainement, et un certain nombre d’autres devraient être annoncés au MWC 2020 fin février.

Meilleures tablettes Android en 2020 en un coup d’œil:

Meilleures tablettes Android: que devez-vous acheter?

(Crédit d’image: Samsung)

1. Samsung Galaxy Tab S6

La meilleure tablette Android “ sans argent ”

Poids: 420g | Dimensions: 244,5 x 159,5 x 5,7 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 10,5 pouces | Résolution: 1600 x 2560 pixels | CPU: Snapdragon 855 | Espace de rangement: 128 Go / 256 Go | Emplacement microSD: Oui | Batterie: 7,040mAh | Caméra arrière: 13MP + 5MP | Caméra frontale: 8MP

Bel écran AMOLED

S Pen en standard

L’interface utilisateur One de Samsung n’est pas parfaite

Pas de prise casque

Vous voulez la meilleure tablette Android et vous ne vous inquiétez pas du montant que vous allez dépenser? Le Samsung Galaxy Tab S6 est indéniablement le meilleur produit que vous trouverez avec une pléthore de fonctionnalités de pointe.

Il est livré avec un stylet S Pen dans la boîte que vous pouvez utiliser pour prendre des notes, dessiner et bien plus encore sur l’écran de la tablette. Vous pouvez également acheter un clavier intelligent pour en faire une expérience proche d’un ordinateur portable.

L’écran AMOLED de 10,5 pouces du Galaxy Tab S6 est l’un des points forts avec une résolution impressionnante de 1600 x 2560. Cette tablette est également livrée avec deux appareils photo à l’arrière également, afin que vous puissiez obtenir une meilleure photographie que sur d’autres ardoises.

Ce n’est pas l’appareil parfait – il n’y a pas de prise casque 3,5 mm et l’interface utilisateur a ses propres bizarreries – mais si vous cherchez désespérément une tablette Android, c’est le meilleur que vous pourrez acheter en ce moment.

Lisez l’intégralité de notre Courte critique du Samsung Galaxy Tab S6

Crédit d’image: Asus

2. Asus ZenPad 3S 10

L’une des meilleures tablettes Android

Poids: 430g | Dimensions: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | OS: Android 7 | Taille de l’écran: 9,7 pouces | Résolution: 1536 x 2048 | CPU: Mediatek MT8176 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 32 Go / 64 Go | Batterie: jusqu’à 10 heures | Caméra arrière: 8MP | Caméra frontale: 5MP

Affichage puissant et haute résolution

Réponse rapide

Autonomie médiocre de la batterie

Pas une excellente qualité de construction

Non, ce n’est pas un iPad que vous pouvez voir juste au-dessus. C’est l’Asus ZenPad 3S 10 – et c’est notre deuxième tablette Android préférée que vous pouvez acheter dès maintenant.

Il y a une puissance décente à l’intérieur de cette ardoise ainsi qu’un écran super lumineux et magnifique à regarder à l’avant.

La durée de vie de la batterie et la qualité de construction ne sont pas les meilleures du marché, mais compte tenu du prix inférieur à celui du Samsung Galaxy Tab S6 ci-dessus, nous vous recommandons de le choisir si vous recherchez quelque chose de moins cher.

Lisez notre Asus ZenPad 3S 10 évaluation

(Crédit d’image: Samsung)

3. Samsung Galaxy Tab S4

Maintenant moins cher, mais toujours impressionnant

Poids: 482g | Dimensions: 249,3 x 164,3 x 7,1 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 10,5 pouces | Résolution: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 6 Go | Espace de rangement: 64/256 Go | Batterie: 7 300mAh | Caméra arrière: 13MP | Caméra frontale: 8MP

Interface Dex de type PC de bureau

Stylet S Pen inclus dans la boîte

Mauvaise conception du clavier

L’interface de bureau a besoin de travail

Le Samsung Galaxy Tab S4 était autrefois notre meilleure tablette Android, mais maintenant il a été heurté par le Galaxy Tab S6, entre autres choses. Ce n’est pas vraiment bon marché – bien que son prix ait considérablement baissé au cours des derniers mois – mais il contient une multitude de fonctionnalités pour vous en avoir pour votre argent.

Contrairement à la gamme iPad Pro d’Apple, le Galaxy Tab S4 est livré avec le stylet S Pen de Samsung inclus dans la boîte, tandis que sous le capot, vous obtenez le puissant chipset Snapdragon 835 ainsi que 6 Go de RAM garantissant que Android fonctionne parfaitement à l’écran.

Mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Associez le Samsung Galaxy Tab S4 avec un clavier et une souris et il sera transféré d’Android dans une expérience de bureau tout en essayant de remplacer votre ordinateur portable ainsi que votre tablette.

L’aspect bureau de la tablette est limité, mais toujours utile. En bref, la Galaxy Tab S4 est l’une des tablettes Android les plus polyvalentes du marché.

Lisez notre Courte critique du Samsung Galaxy Tab S4

(Crédit d’image: Huawei)

4. Huawei MediaPad M5 8.4

Une excellente alternative Android à l’iPad Mini

Poids: 316g | Dimensions: 212,6 x 124,8 x 7,3 mm | OS: Android 8 | Taille de l’écran: 8,4 pouces | Résolution: 1600 x 2560 | CPU: HiSilicon Kirin 960 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 32 Go / 64 Go / 128 Go | Batterie: 5,100mAh | Caméra arrière: 13MP | Caméra frontale: 8MP

Excellents orateurs

Écran net et design

Pas de prise casque

Jeu de puces légèrement daté

Le Huawei MediaPad M5 8.4 est une ardoise Android solide et la combinaison de sa petite taille et de sa coque métallique en fait une véritable alternative à l’iPad Mini.

Cela a plus que de la beauté, car le MediaPad M5 8.4 possède également d’impressionnants haut-parleurs stéréo et couplé à son écran net de 1600 x 2560 qui lui assure qu’il est à la hauteur de son nom en tant que machine multimédia.

Il est moins bon pour les jeux et il n’y a pas de port casque 3,5 mm – vous vous ferez donc probablement beaucoup à ces haut-parleurs internes, mais si vous voulez une ardoise très portable idéale pour les films et la musique, le Huawei MediaPad M5 8.4 est un top option.

Lisez notre Huawei MediaPad M5 8.4 évaluation

(Crédit d’image: Lenovo)

5. Lenovo Yoga Tab 3 Pro

Faire passer «Netflix et le froid» au niveau supérieur

Poids: 665g | Dimensions: 246,9 x 179,1 x 4,6 mm | OS: Android 6 | Taille de l’écran: 10,1 pouces | Résolution: 2560 x 1600 | CPU: Intel Atom quad-core | RAM: 2 Go | Espace de rangement: 16 Go / 32 Go | Batterie: 10 200mAh | Caméra arrière: 13MP | Caméra frontale: 5MP

Projecteur intégré

Excellent son

Lourd

Interface glitchy

Le Lenovo Yoga Tab 3 Pro regorge de fonctionnalités axées sur les médias et arbore un design unique et distinctif.

Il y a un support intégré pour vous soulager des mains, tandis que le projecteur intégré vous permet de profiter du divertissement sur grand écran loin de votre téléviseur, bien que l’écran soit suffisamment net pour que vous ne ressentiez pas toujours le besoin d’utiliser un projecteur de toute façon.

Toutes ces technologies le rendent moins portable que la plupart des tablettes de cette liste et l’interface utilisateur pourrait être meilleure, mais c’est une option assez unique.

Lisez notre Test du Lenovo Yoga Tab 3 Pro

(Crédit d’image: Samsung)

6. Samsung Galaxy Tab S3

L’ancienne ardoise Android phare de Samsung est toujours super

Poids: 429g | Dimensions: 237,3 x 169 x 6 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 9,7 pouces | Résolution: 1536 x 2048 | CPU: Snapdragon 820 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 32 Go | Batterie: 6 000mAh | Caméra arrière: 13MP | Caméra frontale: 5MP

Grande conception premium

L’affichage compatible HDR est excellent

Le clavier est un extra coûteux

Étiquette de prix élevé

Le Galaxy Tab S3 de Samsung a peut-être été remplacé par le Galaxy Tab S4 et le Tab S6, mais c’est toujours une tablette haut de gamme et une qui est maintenant plus abordable.

Cette tablette se classe parmi les meilleures tablettes Android grâce à un processeur puissant et un excellent affichage qui sont prêts à vous montrer du contenu HDR.

Il y a un stylet S-Pen dans la boîte et vous aurez également la possibilité d’acheter un clavier, mais cela vous coûtera plus cher.

Lisez notre Courte critique du Samsung Galaxy Tab S3

Crédit d’image: Samsung

7. Samsung Galaxy Tab S2

Quelques années, mais maintenant beaucoup moins cher

Poids: 256g / 389g | Dimensions: 198,6 x 134,8 x 5,6 mm / 237,3 x 169 x 5,6 mm | OS: Android 7 | Taille de l’écran: 8,0 pouces / 9,7 pouces | Résolution: 1536 x 2048 | CPU: Octa-core | RAM: 3 Go | Espace de rangement: 32 Go / 64 Go | Batterie: 4000mAh / 5870mAh | Caméra arrière: 8MP | Caméra frontale: 2.1MP

Conception plus mince et plus légère

Grand écran

Autonomie moyenne

La caméra est médiocre

Le Samsung Galaxy Tab S2 peut maintenant être assez vieux, mais il y a encore des raisons de l’acheter – et cette raison principale est son prix.

Parmi toutes les tablettes Samsung figurant sur cette liste, la Galaxy Tab S2 est de loin la moins chère et offre une expérience conviviale Web et vidéo avec son écran haute résolution 4: 3.

Vous pouvez choisir le Tab S2 dans des variantes de 8 et 9,7 pouces – qui sont probablement conçues pour défier les gammes iPad et iPad mini d’Apple – avec la plus petite option étant la plus portable et la moins chère.

Lisez notre Courte critique du Samsung Galaxy Tab S2

(Crédit d’image: Amazon)

8. Amazon Fire HD 10 (2019)

Une tablette pas chère avec un écran géant

Poids: 504g | Dimensions: 262 x 159 x 9,8 mm | OS: Fire OS | Taille de l’écran: 10,1 pouces | Résolution: 1920 x 1200 | CPU: octa-core | Espace de rangement: 32 Go / 64 Go | Batterie: jusqu’à 12 heures | Caméra arrière: 2MP | Caméra frontale: 2MP

Grand écran clair

Durée de vie de la batterie fiable

Logiciel diviseur

Seuls les haut-parleurs corrects

L’Amazon Fire HD 10 (2019) est essentiellement conçu pour les membres d’Amazon Prime, car son grand écran de 10,1 pouces 1200 x 1920 est un excellent moyen de consommer les films, les émissions de télévision et même les livres électroniques auxquels il vous donne accès.

Et l’interface centrée sur Amazon utilisée – qui ne plaira pas à tout le monde – vous assure que vous n’êtes jamais loin du contenu Amazon Prime.

Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas acheter l’Amazon Fire HD 10 (2019) si vous n’êtes pas membre d’Amazon Prime. Il s’agit d’une ardoise durable et abordable avec des spécifications raisonnables pour l’argent, c’est donc également un choix solide pour quiconque a un budget serré. Mais certaines des options ci-dessus dans cette liste seront probablement mieux adaptées si l’argent n’est pas un objet.

Lisez notre Amazon Fire HD 10 (2019) évaluation

(Crédit d’image: Amazon)

9. Amazon Fire HD 8 (2018)

Le meilleur que vous puissiez obtenir à ce prix

Poids: 363g | Dimensions: 214 mm x 128 mm x 9,7 mm | OS: Fire OS | Taille de l’écran: 8 pouces | Résolution: 1280 x 800 | CPU: Quad-core 1,3 GHz | RAM: 1,5 Go | Espace de rangement: 16 / 32GB | Batterie: Jusqu’à 10 heures | Caméra arrière: 2MP | Caméra frontale: 2MP

Grande valeur

Haut-parleurs décents

Écran faible

Autonomie moyenne de la batterie

L’Amazon Fire HD 8 (2018) est parmi les meilleures tablettes du géant de la vente au détail, car bien qu’il soit à bien des égards plus bas que le HD 10 similaire, le plus petit écran le rend plus portable.

Il offre également des performances de jeu étonnamment fortes, avec une puissance décente pour l’argent. Les haut-parleurs ne sont pas géniaux et les appareils photo sont horribles, mais les tablettes ne sont pas pour prendre des photos et vous pouvez toujours utiliser des écouteurs.

Ce que vous obtenez est une performance solide, sinon spectaculaire, et une intégration étroite avec les autres services d’Amazon via Fire OS, le tout à un prix bien inférieur à la plupart des concurrents de marque non Amazon.

Vous devez également noter que si vous possédez déjà la version 2016 ou 2017 de cette tablette, cela ne vaudra pas la peine de passer à la version 2018 car les différences sont minimes.

Lisez notre Amazon Fire HD 8 (2018) évaluation

(Crédit d’image: Amazon)

10. Amazon Fire 7 (2019)

Presque incroyablement bon marché

Poids: 286g | Dimensions: 115 mm x 192 mm x 9,6 mm | OS: Fire OS | Taille de l’écran: 7 pouces | Résolution: 1024 x 600 | CPU: Quad-core 1,3 GHz | RAM: 1 Go | Espace de rangement: 16 / 32GB | Batterie: Jusqu’à 7 heures | Caméra arrière: 2MP | Caméra frontale: 2MP

Plus de stockage

Performance multimédia décente

L’écran est terne et basse résolution

Sélection limitée d’applications

Les tablettes ne sont pas moins chères que ça – enfin, les tablettes fonctionnelles ne le sont pas. Le prix incroyablement bas et la conception robuste font de l’Amazon Fire 7 (2019) un excellent choix à offrir à un enfant – en fait, Amazon a même construit une version (légèrement plus chère) spécifiquement pour les enfants.

Mais même pour un public grandi, l’Amazon Fire 7 dépasse de loin les attentes, avec un écran de 7 pouces assez lumineux, des haut-parleurs acceptables, une autonomie solide et même des performances raisonnables, avec une interface accrocheuse et la possibilité d’exécuter la plupart des jeux.

La dernière génération de Fire 7 était remarquablement similaire à ce dernier produit, mais cela vient avec le choix de 16 Go ou 32 Go de stockage et il y a aussi quelques améliorations à la caméra avant.

Fire OS ne conviendra pas à tout le monde et ce n’est pas une tablette qui impressionne une fois que vous avez retiré le prix de l’équation, mais pour ce que coûte Amazon Fire, il serait presque impoli de ne pas l’acheter.

Lisez notre Amazon Fire 7 (2019) évaluation

