Les meilleures technologies et tendances de la décennie

Il est difficile de résumer les dix dernières années en technologie. Nous avons eu de nouveaux téléphones, des fuites de données, des technologies pliables, de la réalité virtuelle et toute une série de choses qui nous ont occupés. La technologie ne reste jamais immobile pendant longtemps, et si les dix dernières années se passent, alors nous sommes certainement prêts pour un tourbillon pour la prochaine décennie.

Ici, au siège de TechRadar, nous avons eu notre propre part de technologie amusante à méditer, nous avons donc limité nos choix préférés au fil des ans. De l'Oculus Rift révolutionnaire à l'obsession mondiale des bâtons à selfie, voici nos choix pour les meilleures technologies et tendances de la dernière décennie.

2010 – Apple iPad

Lorsque l'iPad est entré en scène, tout le monde s'est moqué de lui. Pourquoi diable aurions-nous besoin de cette énorme tablette, et qui en achèterait même une? Il s'avère que tout le monde. Avec un écosystème d'applications en constante augmentation et l'interface simple et facile à utiliser d'iOS, l'iPad d'Apple a véritablement inauguré l'ère des tablettes. Bien sûr, il y avait beaucoup de tablettes PC avant l'iPad, mais aucun d'entre eux n'a apporté la simplicité et l'élégance de la même façon que l'iPad.

2011 – iPhone 4S

L'iPhone d'origine était vraiment quelque chose auquel nous n'étions pas préparés, mais il avait sa juste part de problèmes en tant que produit de première génération. L'iPhone 4 d'Apple s'est beaucoup amélioré à ce sujet, mais c'est l'iPhone 4S qui, selon nous, a vraiment incité les gens à réclamer l'un de ces téléphones. Outre un meilleur processeur et un meilleur appareil photo, l'iPhone 4S a également présenté au monde Siri, l'assistant vocal numérique d'Apple. Très vite, les gens aboyaient des commandes sur leur téléphone, et Apple savait qu'ils avaient un gagnant sur les mains.

2012 – Oculus Rift

Peu de choses étaient aussi excitantes sur la scène technologique que l'introduction correcte de la VR avec l'Oculus Rift. Les fondateurs du Rift voulaient créer une solution VR plus efficace que ce qui était actuellement sur le marché, et également la rendre plus accessible aux joueurs. Il a lancé un Kickstarter extrêmement réussi en 2012, débutant la première version du Rift, puis continuant à améliorer le casque au fil des ans. Finalement, la société serait arrachée par Facebook en 2014 pour la modique somme de 2 milliards de dollars.

Mention honorable: Tesla Model S

Peu d'anticiperaient la magie d'un véhicule tout électrique, mais lorsque Tesla a finalement révélé la Model S au monde, les consommateurs étaient complètement abasourdis. Voici une voiture écoénergétique qui avait fière allure sur les routes, et était facile à monter et à conduire? Les consommateurs étaient plus qu'heureux de se séparer de leur argent durement gagné pour la Model S, et c'était bien avant que la conduite autonome ne soit même discutée chez Tesla. Cela a montré qu'il y avait vraiment un marché pour les véhicules électriques et Tesla était plus qu'heureux de diriger le peloton.

2013 – PlayStation 4

Sony a fait d'énormes vagues avec la PlayStation 3, et ce n'était qu'une question de temps avant de passer à la prochaine grande chose. La PlayStation 4 était un exploit d'ingénierie incroyable, avec un processeur plus rapide, des capacités graphiques incroyables, un plus grand espace de stockage et un gameplay et des fonctionnalités en ligne beaucoup plus étroits. Les développeurs ont applaudi Sony pour avoir écouté leurs demandes ainsi que celles des fans, livrant finalement une console qui définirait une nouvelle génération de joueurs.

2014 – Amazon Echo

Apple a peut-être introduit Siri dans le monde, mais c'est Amazon qui a installé un assistant numérique dans nos maisons. Le haut-parleur Echo de la société a amené Alexa dans nos vies, et de là, les vannes se sont ouvertes. Qu'il s'agisse de répondre à des questions, de commander des produits d'épicerie ou de jouer de la musique, Alexa était plus qu'heureuse de s'y conformer. Alors que les gens pensaient que c'était un peu effrayant d'avoir un appareil dans votre maison qui était toujours à l'écoute, la plupart ont jeté la prudence au vent et ont saisi le petit assistant d'Amazon à une vitesse vertigineuse.

Mention honorable: bâton à selfie

Ah oui, le selfie stick. Cette chose encombrante que les gens étaient plus qu'heureux de saluer en public ou même de vous frapper accidentellement en essayant de capturer la photo parfaite. Ils ont fait le buzz en 2014, et leur popularité (et un certain inconvénient pour les autres) a conduit à leur interdiction dans diverses salles de concert, musées et sites historiques. Bien que leur utilisation ait peut-être diminué au fil des ans, le bâton à selfie est un véritable témoignage de jusqu'où les gens iront pour obtenir une photo décente d'eux-mêmes.

2015 – Hoverboards

Écoutez-nous simplement sur celui-ci – ces engins à deux roues ennuyeux (et dangereux) ont atteint des sommets de popularité en 2015, et tout le monde, des enfants aux adultes, réclamait de monter à bord de l'une de ces choses. Malheureusement, leur popularité signifiait que le marché était inondé d'imitations bon marché, ce qui conduisait à de graves accidents, à l'explosion des batteries, à l'interdiction des compagnies aériennes et à toute une série de problèmes. Heureusement, l'engouement était bientôt terminé, alors maintenant repérer quelqu'un dans la nature en train de chevaucher une de ces machines à mort est un vrai spectacle à voir.

2016 – Apple Airpods

2016 a été l'année où Apple a finalement fait ses adieux à la prise écouteurs et a inauguré l'ère des AirPod. Ces écouteurs sans fil finiraient par être dans l'oreille des gens 24/7, même (nous supposons) lorsque les gens n'écoutaient rien. Cela a également provoqué une vague de produits similaires sur le marché, mais la vaste base de fans d'Apple était plus qu'heureuse d'empocher ces écouteurs au lieu d'une prise casque décente sur leurs iPhones.

Mention honorable: Samsung Galaxy Note 7

Lorsque le Note 7 a été révélé, le monde était enthousiaste à l'idée. Voici un téléphone chic qui avait beaucoup d'espace d'écran et un stylet pour des notes et des croquis rapides. Cela semblait être la suite parfaite pour la série Note de l'entreprise – jusqu'à ce qu'elle soit entre les mains des consommateurs. Les problèmes de batterie ont continué de tourmenter le Note 7 après le lancement, ce qui a eu pour résultat une réception peu conviviale. L'entreprise a travaillé dur pour essayer de rectifier les divers problèmes avant de finalement débrancher la prise et d'offrir des remboursements aux clients concernés. DÉCHIRURE.

2017 – Nintendo Switch

Alors que la majorité de la population mondiale se contente de regarder les jeux sur leurs smartphones, le reste d'entre nous qui rêvaient d'une expérience de jeu portable décente ont finalement été récompensés lorsque Nintendo a annoncé le Nintendo Switch. Cette console de jeu portable peut être transportée n'importe où et livrée avec deux contrôleurs qui peuvent être utilisés en tandem ou séparés pour permettre à deux joueurs de jouer. En outre, le Switch pourrait également être utilisé comme une console domestique connectée à un téléviseur, ce qui en fait un succès massif auprès des fans et des joueurs de Nintendo, et attire discrètement l'attention de la WiiU mal reçue.

Mention honorable: Bose QuietComfort 35

L'annulation du bruit est quelque chose que l'on attend presque toujours des écouteurs de nos jours, mais à l'époque où Bose a présenté le QuietComfort 35 au monde, il n'était pas aussi banal que les autres casques ni d'aucune utilité. Mais Bose semblait avoir cloué la suppression du bruit sur le QuietComfort 35, ce qui en fait un ajout sérieux à l'arsenal de tout voyageur ou vraiment pour tous ceux qui veulent juste un peu de paix et de tranquillité. À ce jour, ils sont toujours l'un de nos écouteurs les plus recommandés, et si vous avez la chance de passer quelques minutes avec eux, vous comprendrez rapidement pourquoi.

2018 – Apple Watch 4

L'Apple Watch a été lancée en 2014, et bien qu'il s'agisse certainement d'un nouveau produit qui mérite d'être mentionné, elle présentait un certain nombre de problèmes qui ralentissaient peut-être son potentiel de conquête du public. Le fait qu'il nécessitait un iPhone couplé pour les services de localisation, avait un stockage limité et un prix légèrement supérieur à la moyenne signifiait que peu de gens voulaient sauter dans le train de l'Apple Watch. Mais quand Apple a sorti l'Apple Watch 4, les choses ont changé. Il comportait un processeur plus rapide, deux fois plus de stockage, un meilleur capteur cardiaque, une détection des chutes et une foule d'autres améliorations, ce qui en fait une montre intelligente incontournable pour les utilisateurs d'iPhone.

2019 – Samsung Galaxy Fold

Bien que quelques entreprises travaillent sur les écrans pliables et la technologie associée, Samsung a été le premier à mettre un téléphone pliable sur le marché avant tout le monde. Oui, il a rencontré quelques problèmes avec l'écran lors de son premier déploiement auprès des examinateurs, mais la société n'a pas tardé à ramener le téléphone pour plus de tests et d'améliorations avant de finalement le publier pour achat au public. Bien que son prix énorme ne soit peut-être pas le plus facile à digérer, le Galaxy Fold reste toujours l'une des pièces technologiques les plus uniques que nous ayons vues cette année, et sera certainement le premier de nombreux appareils pliables similaires pour l'avenir.