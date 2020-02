Les meilleures tenues de Dumbledore dans la franchise

Dumbledore, dans la franchise originale de Harry Potter, a été interprété par deux acteurs différents. Après la mort prématurée de Richard Harris, qui était le Dumbledore original dans Harry Potter et la pierre du sorcier et Harry Potter et la chambre des secrets, Michael Gambon a été chargé de jouer le rôle dans les six films restants.

La transition s’est également produite au même moment où la franchise changeait, prenant son premier nouveau réalisateur, après que Christophe Colomb ait réalisé les deux premiers films. Comme l’acteur et le ton des films ont changé, le look du personnage bien-aimé a changé. Ce qui n’a jamais changé, c’est le simple fait que “Dumbledore a du style”.

10 Introduction de Dumbledore

Contrairement aux livres, ce ne sont pas les Dursley qui ouvrent les films Harry Potter, mais plutôt Dumbledore lui-même, qui rencontre le professeur McGonagall pour déposer un bébé Harry sur le pas de la porte de sa tante et de son oncle.

Dans sa première introduction aux téléspectateurs, nous voyons Dumbledore dans l’une de ses combinaisons classiques de robe et de chapeau (peu importe que le réalisateur Dumbledore ait toujours quelque chose pour les chapeaux). Ici, nous obtenons un chapeau de sorcier plus classique, pointu et se tenant relativement droit sur la tête du professeur. Un bon coup d’oeil, et précurseur des choses à venir.

9 Introduction de Michael Gambon

L’introduction de Michael Gambon en tant que “nouveau” Dumbledore intervient lors de la fête d’ouverture dans Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban. Bien qu’il porte toujours un chapeau, il est plat et à glands et, un précédent amour de la couleur semble avoir disparu, car ce nouveau Dumbledore arbore une sorte de pyjama en soie grise.

C’est un look très différent pour un acteur très différent, et pourtant ce sera le costume le plus utilisé pour le personnage. Dumbledore change beaucoup moins souvent de tenue dans les six derniers films que dans les deux premiers. Même lorsque de nouveaux réalisateurs prennent la tête de la franchise, personne ne change le costume de Gambon comme Alfonso Cuaron l’a fait dans le film numéro trois.

8 Dumbledore plus jeune

Nous pouvons voir Dumbledore à la mode moldue une fois dans la franchise d’origine. Lorsque Dumbledore de Michael Gambon va visiter l’orphelinat moldu et abrite Tom Riddle, le futur Lord Voldemort, il est vêtu d’un style beaucoup plus décontracté dans l’espoir de se fondre dans les environs de Londres moldu. Son costume était alors associé à une écharpe à motifs.

Un joli prélude au look que nous obtenons d’un Dumbledore encore plus jeune dans les films Fantastic Beasts.

7 Jude Law Dumbledore

Qui aurait jamais deviné que le Dumbledore était un homme qui portait des costumes trois pièces bien ajustés? Même après avoir vu Gambon rendre visite à un Tom Riddle orphelin, personne n’aurait pu prédire la beauté sur mesure de Jude Law dans le rôle.

Un Dumbledore de 45 ans n’était manifestement pas inquiet de ce que les autres pensaient de lui tant qu’il pensait qu’il avait l’air bien. On se demande si nous pourrons tous voir la bataille culminante de Dumbledore avec Grindelwald avec des manteaux de queue plutôt qu’avec des robes de sorcier.

6 Dumbledore le professeur

S’éloignant du look traditionnel des deux premiers films Harry Potter, la franchise Fantastic Beasts a adopté un look moldu plus traditionnel pour le professeur Dumbledore, plus jeune et plus actif.

Bien qu’il soit en fait le professeur de transfiguration dans les livres du film, il enseigne la défense contre les arts sombres. Il s’habille d’une veste en tweed avec un nœud papillon et un gilet de chandail pour mieux instruire ses élèves, y compris Newt Scamander.

5 Dumbledore et la chambre des secrets

Encore une fois, dans Harry Potter et la Chambre des secrets, nous pouvons voir Dumbledore dans un look un peu plus connecté au Dumbledore décrit dans les romans Harry Potter. Dans une robe rouge forte avec un chapeau pointu mais disquette assorti, Dumbledore, même en grandes manches et broderies dorées, dégage toute la puissance et l’autorité de sa position de directeur quand il vient au message que la Chambre des Secrets a de nouveau été ouverte. .

La couleur est un joli rappel de ses origines Gryffondor et se détache contre les murs blancs austères de ce couloir particulier de Poudlard.

4 Le bal de Noël

La seule mise à jour majeure des fans est présentée en termes de costume de Michael Gambon Dumbledore dans le quatrième film, Harry Potter et la coupe de feu, réalisé par Mike Newell, lorsqu’il assiste au bal de Noël à Noël. Le Bal de Noël trouve tout le personnel et les étudiants vêtus de leurs robes et Dumbledore ne fait pas exception.

Il porte un gilet long en soie et en or brodé sur son gris traditionnel, ainsi que son chapeau gris et à glands habituel. C’est un bel ajout, même s’il est subtil pour l’occasion. C’est certainement un gros problème car il semble changer si peu la plupart du temps en ce qui concerne les six derniers films.

3 Chapeau de Jude Law

Encore une fois, nous montrons notre respect pour la version Jude Law bien adaptée de Dumbledore. Vêtu d’un manteau en velours côtelé, c’est vraiment son chapeau melon qui se démarque le plus dans The Crimes of Grindelwald.

C’est agréable de voir que le Dumbledore d’autrefois avait toujours quelque chose pour les chapeaux, même si c’est la variété melon et à bords plutôt que le style pointu traditionnel de ses frères sorciers.

2 Papy Dumbledore

Alors que nous avons exprimé notre amour pour Dumbledore et sa pléthore de chapeaux, la simplicité de son regard à la fin de Sorcerer’s Stone lorsqu’il rend visite à Harry dans l’infirmerie se distingue par son manque de couvre-chef. En fait, c’est l’une des très rares fois où nous voyons Dumbledore sans chapeau.

L’accent est plutôt mis sur ses cheveux blancs et ses lunettes en demi-lune, un détail clé des romans. Le regard le fait ressembler particulièrement à un grand-père et se soucier d’un Harry de onze ans, réussi mais blessé.

1 tasse de la maison Dumbledore

Le look le plus emblématique du directeur de Poudlard vient du premier film, Harry Potter et la pierre du sorcier. Plus encore que son discours lors de la fête d’ouverture, son discours et l’attribution de la coupe maison à la fin de l’année / le film nous offre le look que beaucoup de gens ont imaginé en lisant les livres.

Une fois de plus, le directeur porte une robe pourpre rougeâtre brodée d’or et un chapeau assorti. Ce chapeau est plus orné que la plupart des autres fans le voient porter tout au long du film. C’est la star alors que Dumbledore se lève pour changer les scores et offrir à Gryffondor la coupe maison.

