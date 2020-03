Les meilleures tenues et ce qu’elles font

Red Dead Redemption 2 est un jeu en monde ouvert qui s’appuie sur la formule définie par son prédécesseur, Red Dead Redemption. Agissant comme une préquelle de Red Dead Redemption, la suite permet aux joueurs d’explorer le Far West pendant ses années de crépuscule en tant qu’Arthur Morgan, un flingueur hors-la-loi faisant partie du gang de Dutch van der Linde.

Il y a beaucoup à voir, à explorer et à collectionner, y compris l’acquisition de tenues uniques à porter par Morgan. Le jeu propose de nombreuses tenues à obtenir pour les joueurs et qui offrent des avantages.

Mais quels costumes sont les meilleurs à obtenir dans Red Dead Redemption 2? Voici un guide des meilleures tenues et de ce qu’elles font dans Red Dead Redemption 2.

Avertissement de spoiler pour Red Dead Redemption 2 à venir.

The Gunslinger

La tenue par défaut de Morgan dans le jeu est également l’une de ses meilleures tenues. Comme il s’agit de l’apparence originale du personnage au début de la partie, le joueur n’aura pas besoin de remplir aucune condition pour l’obtenir. Il est également livré avec deux variantes différentes pour l’été et l’hiver.

Pour la tenue Gunslinger par défaut, il est préférable de la porter pendant les saisons météorologiques chaudes et moyennes. Les versions été et hiver sont les mieux adaptées à leurs saisons titulaires. Quelle que soit la saison, le Gunslinger est le costume qui représente le mieux le personnage de Morgan.

Le chasseur d’ours

Le Bear Hunter est l’une des tenues les plus uniques de Red Dead Redemption 2, et l’une des plus coûteuses à collectionner. Les joueurs peuvent récupérer cette tenue au trappeur de Saint-Denis après avoir possédé les objets de collection suivants: trois peaux d’ours légendaires, une peau de bison parfaite, une peau de taureau parfaite, une peau de sanglier parfaite et deux peaux de lapin parfaites.

Cette tenue sera composée de différentes parties et la collecte des peaux d’animaux appropriées aidera les joueurs à fabriquer les différents composants qui composent la combinaison au trappeur de Saint-Denis. L’une des parties, la peau d’ours légendaire, peut être acquise lors d’une mission d’histoire avec Osée où les joueurs chasseront l’ours légendaire. Ce qui rend le costume agréable à porter, c’est le fait que les joueurs pourront porter un ours pour un chapeau et la tenue n’est pas limitée à une ou deux saisons.

Le Saint-Denis

Le Saint-Denis est l’un des vêtements les plus à la mode du jeu qui aide Morgan à se fondre dans les habitants de Saint-Denis. Cette tenue peut être acquise auprès du tailleur de Saint-Denis pour un peu plus de 98 $. Il peut être porté par temps moyen et chaud.

Grâce à la tenue, Morgan peut apparaître comme un local de Saint-Denis; il peut se fondre dans la foule de la ville et ne pas s’inquiéter des gens qui le regardent pour sa tenue de cow-boy. Cela lui donne une pause dans le port de sa tenue de cow-boy et quelque chose de plus propre à porter sans alarmer personne à sa nature de hors-la-loi.

The Faulkton

Disponible à l’achat au magasin général Strawberry, la tenue Faulkton permet à Morgan de porter un long pardessus qui peut être porté par temps moyen et chaud. Cela ne fait aucun mal à Morgan de porter quelque chose de long et de tendance. Coûtant environ 84 $, c’est également l’une des tenues les moins chères à acquérir dans le jeu.

De plus, les joueurs n’auront pas à se soucier de leur cote d’honneur pour obtenir cette tenue. Cette tenue sera facilement disponible pour la prise lorsque les joueurs décident de l’acheter. Il n’est donc pas nécessaire de s’inquiéter des conditions préalables à la collecte de ce costume.

La bête de proie

Comme le Bear Hunter, la Bête de proie est l’une des tenues les plus chères et les plus longues à obtenir. Il est disponible auprès du trappeur de Saint-Denis après que les joueurs ont rassemblé les éléments suivants pour créer les différents composants de la combinaison: trois peaux de couguar légendaires, deux plumes de dinde, deux peaux de loup légendaires, une peau de chèvre parfaite, deux peaux de sanglier parfaites et deux peaux de taureau parfaites.

La bête de proie est composée de différentes pièces qui peuvent être fabriquées avec les objets de collection mentionnés au trappeur de Saint-Denis. Cette tenue peut être portée dans n’importe quel climat mais est plus bénéfique à porter grâce à l’esthétique qu’elle dégage. Il dépeint Morgan comme un cow-boy qui n’a pas peur de se salir les mains.

Légende de l’Orient

La tenue Legend of the East est la plus précieuse de Red Dead Redemption 2. Les joueurs peuvent acquérir cette tenue après avoir terminé tous les nombreux défis du jeu. Contrairement aux autres tenues de cette liste, cette tenue légendaire s’accompagne de nombreux bonus de statistiques pour Morgan, y compris une diminution des dégâts de mêlée des ennemis et une augmentation de l’argent provenant du pillage.

Mis à part les avantages du gameplay, la tenue est également très à la mode. Morgan portera un joli manteau et un pantalon en portant cette tenue. Mais les joueurs ne peuvent acquérir la légende de l’Orient que si et seulement s’ils accomplissent tous les défis du jeu.

Red Dead Redemption 2 est disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.

