les meilleurs arrière-plans de Pixar, The Simpsons et bien plus encore

La propagation du coronavirus (COVID-19) dans le monde a conduit de nombreux employés et entreprises à adoptez le travail à distance pour continuer à développer vos opérations. Cela a notamment profité aux outils numériques tels que Zoom, qui a connu une croissance très importante entre décembre et avril, passant d’environ 10 millions d’utilisateurs actifs quotidiens à plus de 300 millions, selon Eric S. Yuan, PDG de la société. .

Cet outil, qui rivalise avec les propositions d’entreprises plus établies telles que Skype, Google Meet ou même Slack, a un grand nombre de fonctionnalités intéressantes, y compris la possibilité de participer à une réunion sans installer d’applications ni s’inscrire au service. Cependant, le plus frappant de tous est probablement la possibilité de changer l’arrière-plan d’un appel vidéo, comme si un chroma était placé derrière chaque sujet qui participe à la réunion.

La fonctionnalité est devenue si populaire ces dernières semaines que même Pixar, le studio d’animation appartenant à The Walt Disney Company, a publié sur son profil Twitter officiel une série de parcours inspirés de ses films les plus célèbres. Il s’agit notamment de Toy Story, Up!, Inside Out (Backwards), Finding Nemo et Cars.

Vers vos emplacements Pixar préférés… et au-delà! Laissez le plaisir commencer avec ces arrière-plans d’appel vidéo rootin ‘, tootin’! pic.twitter.com/xidQ5thBn4 – Pixar (@Pixar) 30 mars 2020

Rendez votre prochain appel vidéo encore plus magique avec nos arrière-plans d’appels vidéo #PixarOnward! ✨Onward est maintenant diffusé sur @disneyplus aux États-Unis et au Canada. pic.twitter.com/HQyhUII0DO – Pixar (@Pixar) 6 avril 2020

Fox, derrière des séries comme The Simpsons et Family Guy, entre autres, a également publié une brève collection d’arrière-plans conçus pour Zoom. Et NBC aussi avec la populaire série américaine Parks and Recreation.

Besoin d’un fond @zoom_us pour vos réunions?

Besoin d’un fond @zoom_us pour vos réunions?

Bien que ce soit Zoom qui ait popularisé ce type d’arrière-plans virtuels lors des visioconférences, son outil ce n’est pas le seul qui offre actuellement cette possibilité. Au cours des dernières semaines, Microsoft l’a également implémenté sur Skype et Teams, deux de ses outils les plus populaires pour le télétravail. Ceux-ci sont utilisés par des millions d’employés, de sociétés et d’individus chaque jour à la fois pour travailler à distance et pour se rapprocher de leurs proches pendant le confinement dérivé du coronavirus (COVID-19).

