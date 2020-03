Les meilleurs articles de la semaine: nouveaux iPad Pro et MacBook Air, rumeurs sur l’iPhone 9 Plus, iPadOS 13.4, plus

Dans les articles phares de cette semaine: Apple dévoile un nouveau MacBook Air et une nouvelle gamme d’iPad Pro, ainsi qu’un nouvel accessoire Magic Keyboard. Nous avons également plus de détails exclusifs sur ce à quoi s’attendre d’iOS 14, de l’iPhone 9, etc. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Apple a officiellement dévoilé cette semaine un nouveau MacBook Air, qui remplace enfin le clavier papillon peu fiable. Le nouveau MacBook Air est doté du design Magic Keyboard du commutateur à ciseaux d’Apple, qui a fait son retour avec le MacBook Pro 16 pouces l’automne dernier.

En plus du nouveau clavier, Apple a également amélioré les performances du MacBook Air. Le MacBook Air dispose désormais des derniers processeurs Intel de 10e génération. Le modèle de base contient un processeur Core i3 bicœur à 1,1 GHz, mais vous pouvez le configurer avec un processeur i7 quadricœur à 1,2 GHz.

Apple a également doublé le stockage du modèle de base, passant de 128 Go à 256 Go. Parallèlement à cela, le prix d’entrée de gamme est passé de 1199 $ à 999 $. Découvrez plus de détails dans notre couverture complète ici.

Ensuite, Apple a annoncé une toute nouvelle gamme d’iPad Pro. Les nouveaux modèles iPad Pro disposent d’un processeur A12Z plus puissant à l’intérieur, tandis que chaque modèle contient également 6 Go de RAM. Il y a également une nouvelle matrice de caméras LiDAR à l’arrière de l’iPad Pro, qui mesure la distance aux objets environnants jusqu’à 5 mètres de distance.

En plus du scanner LiDAR, la nouvelle matrice de caméras sur l’iPad Pro comprend une caméra 12MP Wide, ainsi qu’une caméra Ultra Wide 10MP. En savoir plus sur la nouvelle gamme iPad Pro ici.

Pour l’iPad Pro, Apple a également annoncé un nouveau Magic Keyboard avec étui folio pour trackpad. Apple décrit le nouveau Magic Keyboard comme ayant une «conception flottante avec un réglage en douceur de l’angle». Il se fixe magnétiquement à l’iPad Pro et dispose de «charnières en porte-à-faux uniques» qui lui permettent de s’ajuster jusqu’à 130 degrés.

Le Magic Keyboard avec trackpad sera disponible en mai. Il en coûtera 299 $ pour l’iPad Pro 11 pouces et 349 $ pour l’iPad Pro 12,9 pouces. Apple a également annoncé que iOS 13.4 et iPadOS 13.4 seront disponibles le 24 mars. Cette mise à jour apportera pour la première fois un support complet du trackpad à l’iPad, que nous avons abordé en détail plus tôt cette semaine.

Ailleurs, . a rapporté exclusivement cette semaine qu’Apple travaille sur un «iPhone 9 Plus» pour accompagner l’iPhone 9. Selon la rumeur, il serait logique de considérer que ces iPhones devraient remplacer la gamme iPhone 8, qui comprend les 4,7 pouces et Versions de 5,5 pouces.

Nous avons également signalé qu’Apple prévoyait des mises à niveau majeures d’Apple Maps, y compris plus de détails sur les Apple Stores, des informations spécifiques sur les lieux avec des réductions pour les enfants, les cinémas IMAX, etc. Pour CarPlay, iOS 14 apportera la possibilité de définir des fonds d’écran personnalisés pour la première fois.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

Beaucoup d'entre nous connaissent Casey Liss d'Accidental Tech Podcast, Analog (ue) et des applications, y compris Vignetteand Peek-A-View, mais que savez-vous de l'expérience de Casey avec la course à pied et l'Apple Watch? Cette semaine, nous explorons juste cela.

Benjamin et Zac déballent les nouvelles versions d'Apple, notamment un MacBook Air moins cher et amélioré, des mises à niveau de stockage Mac mini, le nouveau modèle iPad Pro 2020, iOS 13.4 et la prise en charge du trackpad sur iPad, le nouveau Magic Keyboard en mai, les débuts de Beats Powerbeats et plus.

Le nouvel iPad Pro, la prise en charge du pointeur de souris natif dans iPadOS, des conseils sur le travail à domicile, l'architecture des applications et la conception du système, le choix des technologies et des dépendances appropriées pour un projet, et les meilleurs conseils sur le développement d'applications indépendantes de Kaya Thomas, Casey Liss et Curtis Herbert . C'est l'épisode de Stacktrace le plus long et le plus bourré d'action que nous ayons jamais réalisé!

