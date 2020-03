Les meilleurs bracelets Apple Watch: notre sélection des meilleurs bracelets portables Apple

Non content d’être l’une des meilleures montres intelligentes que l’argent puisse acheter, l’Apple Watch propose la meilleure sélection de groupes officiels et tiers sur le marché. Associés au choix de taille et de couleur de la montre elle-même, les nouveaux bracelets Apple Watch peuvent totalement personnaliser l’Apple Watch pour qu’elle vous convienne.

Cela signifie également que vous pouvez avoir plusieurs sangles différentes que vous pouvez faire pivoter selon que vous êtes au travail, au gymnase ou lors d’un dîner de fantaisie. Lorsque les bandes sont si faciles à changer, vous pouvez changer de look en quelques secondes.

Il existe une vaste sélection de bracelets Apple Watch, des nombreuses offres officielles d’Apple à une multitude de bracelets en silicone, en tissu et en métal conçus pour s’adapter par d’autres sociétés. Il y a même des bracelets de style OTAN ici, bien que vous ne puissiez pas avoir de véritable bracelet OTAN car le matériau couvrirait le capteur de fréquence cardiaque de la montre.

La grande chose à propos de l’Apple Watch est que, malgré le nouveau design de l’Apple Watch 4 et de l’Apple Watch 5, les bracelets plus anciens resteront en place. Les sangles de 38 mm conçues pour les Apple Watch 1, 2 et 3 s’adapteront aux modèles plus récents de 40 mm, tandis que les sangles de 42 mm s’adapteront aux modèles les plus récents de 44 mm.

Les nouveaux bracelets de 40 mm et 44 mm sont donc rétrocompatibles avec les anciennes montres Apple de 38 mm et 42 mm respectivement.

La polyvalence offerte par une si large sélection de sangles est excellente, mais cela signifie qu’il y a beaucoup trop de choix. C’est pourquoi nous avons choisi nos douze favoris – il y en a pour tous les goûts ici.

Ce sont des produits que nous n’avons pas eu dans nos laboratoires de test, mais sur la base de l’opinion de nos experts et de la connaissance des marques les plus réputées, nous pensons que cela vaut la peine d’être examiné.

Nos sélections, classées du moins cher au plus cher, tiennent compte des avis en ligne, de la réputation de la marque, de la capacité du produit ou des fonctionnalités uniques, pour vous aider à parcourir le labyrinthe de choix qui s’offre à vous.

Les meilleurs bracelets et bracelets Apple Watch en un coup d’œil:

Bracelet d’horlogerie Synergy classique OTAN Bande de montre Apple impriméeBracelets du sud Bracelet de montre Apple en nylonHoco Bracelet en acier inoxydable d’origine pour Apple WatchUAG Bracelet de montre activeApple Nike Sport BandApple Sport BandApple Sport LoopUllu Skinny Strap pour Apple WatchApple Leather LoopApple Leather Boucle moderneApple Milanese LoopApple Link Bracelet bracelet en cuirHermès Fauve Bar Groupe Single Tour

Meilleurs bracelets et bracelets Apple Watch

Crédit d’image: Clockwork Synergy

1. Bande OTAN classique Synergy Clockwork

Style OTAN sans masquer le capteur

N’obscurcit pas le capteur

Looks classiques de l’OTAN et quelques designs modernes aussi

La conception de la fierté n’aide pas la charité

Expédition prohibée au Royaume-Uni

Les pédants diraient que ce ne sont pas des bandes de l’OTAN, car cela décrit un type très particulier de bracelet qui passe sous la montre elle-même, alors qu’il s’agit de bracelets Apple Watch en deux parties. Mais vis ces gars!

Ces modèles de l’OTAN ressemblent beaucoup à la vraie chose et viennent dans une gamme de designs clairement conçus pour couvrir toutes les bases – il y a donc un bon drapeau américain à l’ancienne juste à côté d’un arc-en-ciel Pride aux couleurs vives (bien que contrairement au groupe Pride d’Apple il n’y a aucun organisme de bienfaisance qui en profite ici) et de nombreuses autres options

Crédit d’image: Casetify

2. Bracelet Apple Watch imprimé Casetify

Une large gamme de designs pour tous les goûts

Grand choix

Quelque chose pour tout le monde

Faux cuir

Certains sont hideux

Les bandes imprimées de Casetify sont très amusantes et probablement moins chères que vous ne le pensez. Fabriqués à partir de similicuir sans cruauté, les bandes sont disponibles dans une variété vertigineuse de motifs et de couleurs, des imprimés animaliers et des fleurs audacieuses aux motifs géométriques, emoji et drapeaux.

Il devrait y avoir quelque chose ici pour tous les goûts et toutes sortes de looks: par exemple, il y a une belle sangle noire avec des fleurs rouges et gris foncés qui iraient bien avec une belle robe, ou vous pourriez revivre les années 1990 avec des visages souriants fluorescents.

Les bracelets sont disponibles dans les deux tailles de montre et vous pouvez choisir entre des fixations et des boucles en or, noir ou argent.

Crédit d’image: Southern Straps

3. Bracelet de montre en nylon à sangles sud pour Apple

Fabriqué à la main et construit pour durer

Magnifiquement fait

Bretelles longues

Le nylon n’est pas pour tout le monde

Cher à expédier à l’international

Vous ne disposez pas de nombreux bracelets Apple Watch offrant une garantie de cinq ans, mais vous ne disposez pas de nombreux bracelets Apple Watch aussi joliment que cela.

Fabriquées à la main à San Francisco à partir d’une seule pièce de nylon et avec une quincaillerie de qualité sensiblement supérieure à la majorité des produits similaires, ces sangles sont disponibles dans une variété de couleurs, y compris des rayures de style OTAN dans des couleurs sobres et amusantes.

Il y a 84 combinaisons possibles – et elles sont plus grandes que certaines: si vous avez des mains plus grandes, vous apprécierez l’ajustement jusqu’à 25 cm.

Fait fascinant: Southern Straps a été la première entreprise à mettre des sangles de style OTAN sur l’Apple Watch sans masquer le capteur de fréquence cardiaque.

Crédit d’image: Hoco

4. Bracelet d’origine en acier inoxydable Hoco pour Apple Watch

Très métal, mais pas très cher

Beaucoup moins cher que ceux d’Apple

A l’air et se sent plutôt bien

Ne durera pas comme ceux d’Apple

Difficile à trouver aux États-Unis

Si vous aimez le look des bandes en acier inoxydable d’Apple mais aussi que vous pouvez vous permettre de manger, les bandes Hoco sont une alternative attrayante et abordable: cela représente environ 1/10 du prix du bracelet à maillons d’Apple.

Comme vous vous en doutez, ce n’est pas tout à fait conforme aux normes Apple – les sombres ont toujours des bords où le métal d’origine jette un œil et leur finition est sujette aux rayures – et bien qu’il existe un outil de suppression de lien pour obtenir le bon ajustement, le processus est vraiment assez délicat.

Mais il est agréable et il a l’air et se sent mieux que des concurrents similaires mais moins chers.

(Crédit image: UAG)

5. UAG Active Watch Band

Style extérieur

Couleurs froides

Pourrait prendre du temps à sécher

Design pas pour tout le monde

Si vous êtes du genre plein air, alors c’est la sangle qu’il vous faut. Disponible en orange, noir et camouflage et fait d’un tissage en nylon haute résistance, c’est le bracelet de montre parfait pour le style de vie actif.

Compatible avec toutes les séries Apple Watch des deux tailles, le look est fini avec une grosse boucle en acier inoxydable. Ce n’est pas la plus subtile des sangles, mais si vous creusez le look, cela fera un excellent ajout au poignet.

Crédit d’image: Apple

6. Apple Nike Sport Band

Simple, élégant et ne suffoquera pas votre peau

Respirant

Élégant

Coûteux

Certains sont criards

La bande de sport officielle Apple / Nike a la ténacité et la simplicité de conception de la bande de sport normale, mais elle a également ces perforations moulées par compression – ou ce que nous aimons appeler des “trous”.

Ces trous font une grande différence pour le confort à long terme de l’Apple Watch car ils permettent à votre peau de respirer sous le bracelet.

La gamme de couleurs n’est pas aussi exhaustive que pour le Sport Band normal et certaines, comme la Black / Volt, sont un peu bruyantes pour être portées en dehors de la salle de gym, mais il y a encore des nuances subtiles telles que Teal Tint, Smokey Mauve et le brouillard d’épinette.

Crédit d’image: Apple

7. Apple Sport Band

L’original est toujours un excellent polyvalent

Beaucoup de couleurs

Simple et résistant

La fixation n’est pas pour tout le monde

Non respirant

Si vous préférez ne pas avoir un groupe plein de trous, le groupe Sport original reste un excellent polyvalent.

C’est cher parce qu’Apple, mais il est également fait de matériaux plus agréables que les imitations que vous trouverez sur certains sites d’enchères – et cela signifie que vous n’allez pas vous retrouver avec des choses étranges qui arrivent à votre peau après quelques heures de port .

Il est disponible en quinze couleurs pour convenir à la plupart des tenues et il existe également une version Product Red, caritative. Vous n’avez pas non plus à vous soucier d’obtenir la bonne taille: vous avez les sangles S / M et M / L dans la même boîte.

Crédit d’image: Apple

8. Apple Sport Loop

Les bandes en nylon d’Apple sont élégantes, quoique un peu chères

Qualité typique d’Apple

Conception intelligente pour la respirabilité

Tarification typique d’Apple

Certains sont un peu brillants

Oui, c’est une autre sangle officielle d’Apple et cela signifie de l’argent officiel d’Apple – mais nous avons trouvé les bandes en nylon d’Apple très résistantes et confortables. Le Sport Loop est fabriqué à partir de nylon double couche et a un design intelligent côté peau qui utilise des boucles plus grandes pour l’amorti et la respirabilité.

Parce que c’est un design sportif, les couleurs peuvent être du bon côté, mais les versions Cerulean, Product Red et Pink Sand sont un peu plus subtiles et il y a aussi des noirs et des gris convenablement sobres. C’est une option utile pour les fans de bracelets OTAN qui ne veulent pas couvrir les capteurs de leur Apple Watch.

Crédit d’image: Ullu

9. Ullu Skinny Strap pour Apple Watch

Vous aimez le cuir, mais vous n’aimez pas les prix d’Apple? Essaye ça

Cuir italien

Beaucoup de couleurs

Acier inoxydable uniquement

Ne bénéficie pas de la livraison gratuite

Voici une alternative légèrement moins chère aux bandes de cuir d’Apple. Le bracelet skinny Ullu est fabriqué à partir de cuir italien de bonne qualité et est disponible en onze couleurs, qui ont toutes été colorées à la main – bien que, malheureusement, les cosses et les boucles ne viennent qu’en acier inoxydable.

Parce que c’est du vrai cuir, il deviendra plus intéressant avec le temps à mesure que le cuir vieillit, et cela signifie qu’il n’y aura jamais deux sangles identiques. Si les Skinny Straps semblent un peu trop minces, Ullu propose également une version rembourrée qui utilise le même type de cuir, est disponible dans une gamme de couleurs similaire et coûte le même prix.

(Crédit d’image: Apple)

10. Boucle en cuir Apple

Fermeture magnétique intelligente

Cuir de haute qualité

Coûteux

Ne convient pas aux entraînements

Un bracelet officiel cher mais excellent, le Apple Leather Loop est disponible en jaune, marron ou noir. Son astuce de fête est sa fermeture magnétique segmentée intelligente qui signifie que vous pouvez obtenir un ajustement précis et confortable à chaque fois.

C’est le bracelet Watch à acheter si vous aimez porter votre Apple Watch lors d’événements officiels ou pour le travail et que vous sentez qu’un caoutchouc standard n’est pas tout à fait le bon look. C’est ce que vous obtenez avec du cuir fabriqué à la main à Arzignano, en Italie.

Notez cependant que ce bracelet n’est qu’une option de 44 mm – il ne convient donc qu’aux Apple Watch 4 et 5 plus grandes de 44 mm et uniquement aux Apple Watch 1, 2 et 3 de 42 mm.

Crédit d’image: Apple

11. Boucle moderne Apple

Belles bandes dans un choix de couleurs

Magnifique

De bon goût

Coûteux

Couleurs limitées

À 149 $ / 149 £, ils ne sont guère bon marché, mais les options de boucle moderne en cuir d’Apple sont vraiment belles et sont beaucoup moins chères que les options Apple / Hermes.

La boucle moderne est un cuir lisse avec une grande boucle rectangulaire qui fait écho à la forme de la montre elle-même, et Apple conserve différentes couleurs en stock selon la saison.

C’est une excellente option si vous voulez un bracelet en cuir officiel d’Apple avec un design non magnétique.

Crédit d’image: Apple

12. Apple Milanese Loop

Ajoute un look très premium

Confortable, respirant

Peut accrocher sur les poils des bras

Coûteux

Peut-être le groupe Apple Watch le plus recherché, l’attention que le groupe Milanese Loop reçoit est justifiée.

À un prix similaire à la bande en cuir, les propriétaires peuvent se mouiller les pieds avec une bande en acier inoxydable froide au toucher qui allie élégance et simplicité dans sa conception.

Vous saurez à première vue si ce groupe est pour vous, et si c’est le cas, vous pouvez choisir entre les options traditionnelles argent et noir.

Crédit d’image: Apple

13. Bande de bracelet Apple Link

L’option la plus sérieuse et haut de gamme

Liens personnalisables

L’acier inoxydable ne s’usera pas avec le temps

Coûte plus cher que l’Apple Watch

OK, maintenant nous montons dans le prix. Apple propose son bracelet à maillons en acier inoxydable brossé, mais il ne sera pas bon marché.

Construire les matériaux à part, cela ne pourrait pas être plus différent que la boucle milanaise. Basculant un look semblable aux montres analogiques haut de gamme, le bracelet Link possède un éclat sophistiqué que les autres n’ont pas.

Équipé d’un outil de montre, vous pouvez personnaliser la taille pour s’adapter parfaitement à votre poignet et si l’argent ne vous convient pas, il est également disponible en noir. Associé à l’Apple Watch, c’est probablement l’un des groupes les plus élégants que vous puissiez créer.

Crédit d’image: Apple

14. Hermès Fauve Barenia Leather Single Tour band

Un bracelet en cuir encore plus premium

La qualité Hermès au poignet

Sans doute le meilleur cuir que vous puissiez obtenir

Coûteux

Un coup d’œil au nom et vous savez que cela va coûter cher. Pour votre argent, vous obtenez le design Hermès leader de l’industrie dans un groupe, avec des coutures de tissu de classe supérieure et une qualité de cuir qui est inégalée dans le vaste lot de bracelets Apple Watch disponibles.

Cela peut coûter cher, mais si vous êtes amateur de montre, rien ne remplace la qualité.