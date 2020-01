Les meilleurs Chromebooks, Chromebox et tablettes Chrome OS que vous pouvez acheter dès maintenant (hiver 2020)

Les Chromebooks ont parcouru un long chemin par rapport au CR-48 d’origine, et pour beaucoup, un flux de travail complet est désormais possible dans les limites de Chrome OS grâce à l’ajout de la prise en charge des applications Android et Linux. Mais il y a beaucoup de choix, et certains sont de meilleures options que d’autres. Pour votre commodité, nous avons rassemblé une petite liste de certains de nos choix préférés, classés en fonction de votre considération principale.

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Il existe de nombreux Chromebooks et Chromebox, et de nombreux nouveaux matériels sont toujours à l’horizon, mais ce sont nos recommandations pour les meilleurs appareils fonctionnant avec Chrome OS parmi une gamme de prix et de catégories d’utilitaires.

Ce sont les Chromebooks que nous recommandons actuellement si vous devez vraiment en acheter un, mais pour le moment, nous vous recommandons de ne pas utiliser la plupart des modèles haut de gamme, y compris le Chromebook Flip C434 d’ASUS et le Chromebook Spin 13 d’Acer, car des Chromebooks plus récents et de meilleure qualité sont sur le bien plus tard cette année.

Le meilleur à obtenir: c’est un tirage au sort

L’état actuel des Chromebooks haut de gamme est partout, et il y a des appareils très haut de gamme à l’horizon. Selon moi, il n’y a pas vraiment de “meilleur” en ce moment, juste un choix parmi les compromis, et je fortement exhortez tous ceux qui envisagent de se procurer un Chromebook cher à attendre l’arrivée des nouveaux modèles, car cela affectera considérablement cette liste.

Pixelbook Go

Si vous voulez un facteur de forme d’ordinateur portable traditionnel, le nouveau Pixelbook Go est un bon choix (même s’il est légèrement cher), avec certaines des meilleures spécifications que vous pouvez obtenir, un design léger, une bonne qualité de construction et l’un des meilleurs claviers du marché. . Les processeurs vont du Core M3 à un i7 (éventuellement), bien qu’il n’y ait pas trop de raisons d’obtenir la version la plus haut de gamme si vous ne prévoyez pas de l’utiliser pour des travaux de développement ou des applications Linux.

À un prix de départ de 650 $, cela peut sembler attrayant, mais il existe des choix moins chers si vous ne vous souciez que des spécifications, et cette conception à clapet signifie que vous ne l’utiliserez pas comme une tablette, même si elle a toujours un écran tactile.

Il existe même une version 4K, alimentée par i7, bien que cela coûte plus de deux fois plus cher à 1400 $.

La date de fin de vie du Pixelbook Go est juin 2026.

Où acheter le Pixelbook Go

ASUS Chromebook Flip C434

Si vous voulez un écran plus grand (mais toujours en basse résolution) et que payer ~ 500-560 $ pour 4 Go de RAM ne vous décourage pas, le Chromebook Flip C434 d’ASUS pourrait être un choix décent. Son boîtier en aluminium svelte contient un écran de 14 “sous la forme d’un ordinateur portable de 13”, alimenté par un processeur Core M3, i5 ou i7 de 8e génération.

Il est loin d’être aussi bon que le C302 d’origine, et que 4 Go de RAM sont presque une blague, mais la qualité de construction d’ASUS est toujours premium, le processeur est plus rapide que la plupart des Chromebooks de cette liste et vous disposez de beaucoup plus d’espace visuel pour travailler.

Nous devons noter que si vous pouvez tenir le coup quelques mois et que vous êtes prêt à payer un peu plus, le prochain C436 d’ASUS est prêt à donner la fessée au C434 (et à peu près tout sur cette liste).

L’ASUS Flip C434 ne recevra plus de mises à jour en juin 2026.

Où acheter le Chromebook C434 d’ASUS

Acer Chromebook Spin 13

Cependant, si vous avez besoin de plus de puissance CPU et que vous êtes prêt à faire des compromis avec d’autres compromis, un appareil de plus grande puissance comme l’Acer Chromebook Spin 13 pourrait satisfaire, avec un Intel i5 8250U 15 W quadruple cœur disponible. C’est beaucoup plus de puissance que la plupart des gens n’en auront besoin dans un Chromebook

Il contient également des morceaux, ce qui le rend un peu plus difficile à utiliser lorsqu’il est plié sous forme de tablette. Acer a opté pour quelques choix de conception déroutants, comme un stylet impossible à retirer lorsqu’il est replié, mais il offre un excellent écran, beaucoup de puissance de traitement et une autonomie de batterie décente. Vous finirez par payer une prime pour cela.

L’Acer Chromebook Spin 13 ne recevra plus de mises à jour en juin 2025.

Où acheter le Acer Chromebook Spin 13

Lenovo Yoga Chromebook C630

En parlant de chonk, si vous voulez le plus grand écran possible, le Lenovo Yoga Chromebook C630 de 15,6 pouces est parmi les options les plus haut de gamme. Cet énorme écran HD de haute qualité (qui n’est plus disponible en résolution 4K) est associé à un solide et une construction robuste, un bon clavier, de grandes performances et un pavé tactile décent.

Il y a cependant certains inconvénients. Vous paierez un peu plus pour ce privilège, avec le modèle 4K commençant autour de 760-800 $ (au moment de la rédaction). Il est également assez lourd, sujet aux empreintes digitales et à la lunette.

Le Chromebook C630 de Lenovo ne recevra plus de mises à jour en juin 2025.

Où acheter le Lenovo Yoga Chromebook C630

Milieu de gamme

Les Chromebooks visent généralement le prix le plus bas possible, donc jusqu’à ce que vous descendiez moins de 300 $, la concurrence ne se réchauffe pas trop. Cela dit, la sélection s’est récemment élargie au prix de milieu de gamme, et nous avons quelques recommandations.

ASUS Chromebook C425

Nous n’avons pas eu l’occasion de faire un examen du C425, mais sur le papier, il partage la plupart de ses spécifications avec le C434 plus cher, il devrait donc offrir une expérience similaire dans un facteur de forme légèrement différent.

Vous obtenez le même écran 1080p “NanoEdge” 14 “, un processeur Core m3 de huitième génération et 64 Go de stockage, plus une bosse à 8 Go de RAM. Ce que vous abandonnez, c’est la conception convertible – c’est un ordinateur portable de style à clapet. Il échange également de nombreuses pièces en aluminium contre du plastique pour atteindre le prix le moins cher.

Bien que nous ne puissions pas garantir que les performances ou l’expérience imiteront parfaitement le C434 sur lequel il semble être basé, le prix de 370 $ (au moment de la rédaction) en fait une affaire décente.

Le Chromebook C425 d’ASUS ne recevra plus de mises à jour en juin 2026.

Où acheter le Chromebook C425 d’ASUS

Samsung Chromebook Plus V2

L’actualisation du Chromebook Plus V2 de Samsung s’accompagne de quelques compromis par rapport à l’original, réduisant l’affichage implicite fou 2400×1600 du V1 pour un panneau piéton 1080p et réduisant la qualité de construction principalement métallique pour le plastique. Mais, c’est un appareil de milieu de gamme raisonnablement puissant, avec un Celeron de la série Y et toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un Chromebook moderne.

Bien sûr, vous n’obtenez pas la meilleure qualité de construction, mais vous obtenez un facteur de forme transformant similaire, un stylet intégré et la prise en charge des applications Linux / Android, et tout cela pour un prix décent. Vous pouvez consulter notre examen de la version équipée LTE pour plus de détails, car elle est généralement la même (bien que nous ne la recommandions pas, compte tenu de l’augmentation du prix).

Le Chromebook Plus V2 de Samsung cessera de recevoir des mises à jour en juin 2024, plus près que les autres Chromebooks de cette liste.

Où acheter le Chromebook Plus V2

Chromebook HP x360 14 “

HP a près d’un millier de versions légèrement différentes de ses Chromebooks, ce qui rend intentionnellement la comparaison des achats entre les détaillants une douleur monumentale, mais ce sont également des unités assez décentes. Au moins, la comparaison des spécifications sur différents sites est un peu plus facile à faire avec la version 14 “x360. Avec un écran 14”, des processeurs haut de gamme et un design 2 en 1 (si vous obtenez le “x360”), vous peut obtenir un Chromebook assez tueur pour le prix.

Ils ne sont pas aussi compacts que certains autres modèles, cependant, et un design pliable est d’une utilité douteuse avec un écran de 14 “, mais purement sur papier, ils sont une assez bonne affaire, et ceux qui les utilisent ont tendance à être vocaux dans leurs éloges.

Chez plusieurs détaillants, le Chromebook x360 14 pouces de HP bénéficie d’une remise appréciable au moment de la rédaction du présent document, bien que les prix soient sujets à changement, et soyez prudent lorsque vous comparez les achats entre les différentes SKU.

Le Chromebook HP x360 14 pouces cessera de recevoir des mises à jour en juin 2026.

Où acheter le HP Chromebook x360 14 “

Alternatives

Si vous voulez un Chromebook plus grand, le Chromebook 15 de HP (que nous n’avons pas examiné) pourrait vous satisfaire, bien qu’il soit un peu cher pour ce que vous obtenez.

Pour certains ciblant ce prix, un Chromebook utilisé mais haut de gamme ou un modèle à prix réduit du niveau supérieur peut être la voie à suivre.

Choix de budget

L’écosystème Chromebook prospère à bas prix, mais bon marché ne signifie pas toujours bon. Il existe de nombreux Chromebooks bon marché, mais nous ne recommandons que quelques-uns.

Lenovo C330

J’ai passé un peu de temps à utiliser le C330, et pour le prix de départ actuel de ~ 200-250 $, c’est toujours mon Chromebook préféré. Vous obtenez un SoC MediaTek de 1,7 GHz (je sais, mais au moins ce n’est pas un Celeron de la série N, n’est-ce pas?), Un écran IPS de 11,6 pouces 768p, 4 Go de RAM, un stockage eMMC de 32 à 64 Go, une connexion Wi-Fi AC 2×2 MIMO, et une batterie de 45 Wh. Le clavier est sur le côté peu profond, et dans la configuration de la tablette, il n’a pas les aimants nécessaires pour se tenir fermé, mais la qualité de construction est étonnamment bonne.

Si votre seule inquiétude est le chipset MediaTek, le nouveau C340 pourrait vous servir mieux, bien qu’il coûte beaucoup plus cher que le simple bump des performances du chipset sur un processeur Intel de série N devrait mériter, et je ne pense pas que cela vaille la peine d’être supplémentaire de l’argent pour la plupart.

Il est un peu gros avec 0,77 “d’épaisseur et assez lourd pour un ordinateur portable de 12” à 2,64 livres, mais le prix de 270 $ atténue toutes ces préoccupations. Bien sûr, vous pouvez obtenir un Chromebook moins cher, mais c’est le roi du bas de gamme.

Le Lenovo C330 ne recevra plus de mises à jour en juin 2025.

Où acheter le Lenovo C330

Lenovo 100E (2e génération)

Si tout ce qui compte lorsque vous y arrivez est le prix d’un Chromebook, alors le Lenovo 100E à 120-140 $ est probablement le chemin à parcourir. Comparé à presque tout le reste de cette liste, il est sous-spécifié et sous-alimenté. Ce n’est pas une tablette, c’est juste un ordinateur portable modeste. Vous n’obtenez pas beaucoup de subtilités sur le papier, juste un écran 11,6 “1366 x 768, un chipset MediaTek (vous pouvez payer plus cher pour un Intel, si vous le souhaitez), 4 Go de RAM et 16 Go de stockage – plus le clavier obligatoire, le pavé tactile et la conception à clapet.

Cependant, vous obtenez un avantage réel au-delà des économies d’argent, et c’est une conception durable. Ce Chromebook peut être bon marché, mais il était destiné à l’éducation. Il a un clavier résistant aux éclaboussures, un design renforcé et il est même explicitement résistant aux chutes jusqu’à 29 “. Entre son prix ultra bas et ce design costaud, il est parfait pour les enfants.

Le Lenovo 100E (2e génération) ne recevra plus de mises à jour en juin 2025.

Où acheter le Lenovo 100E (2e génération)

Alternatives

Si vous pouvez dépenser un peu plus, le HP Chromebook 14 doté de 250 $ AMD (et de nombreux autres modèles de Chromebook HP 14 “apparemment sans fin) pourrait être un meilleur choix à un meilleur prix, mais les prix et les fenêtres de support varient énormément.

Les ventes et les remises intègrent parfois parfois de meilleurs appareils dans la catégorie du budget. Faites juste très attention à vérifier les dates de prise en charge logicielle restante à ce prix, de nombreuses “offres” promues sont souvent pour les Chromebooks à l’aube ou juste après leurs dernières mises à jour.

Tablettes / ardoises:

Je ressens le besoin de faire précéder cela d’un avertissement: je crois toujours qu’il n’y a pas de bonnes tablettes fonctionnant avec Chrome OS, bien que le prochain Lenovo IdeaPad Duet puisse me prouver le contraire. Cela dit, c’est une petite liste, et il existe techniquement une «meilleure» tablette.

Pixel Slate

Je sais. Nous sommes désolés.

La Pixel Slate de Google possède, objectivement, le meilleur ensemble de spécifications pour n’importe quelle tablette Chrome OS, avec des options couvrant les m3 les plus récents jusqu’à un i7 (tous les processeurs de 8e génération de la série Y 5-7W), et l’un des meilleurs écrans vous pouvez obtenir, entassés dans une tablette attrayante et solidement construite. Il a même une bonne autonomie et un scanner d’empreintes digitales unique.

Au lancement, l’expérience logicielle globale a été mieux décrite comme “janky”, bien que certains prétendent que la plupart de ces problèmes ont depuis été résolus. Qu’ils l’aient ou non, il présente également une ergonomie difficile, l’avantage douteux d’une conception tactile en premier sur un système d’exploitation auparavant piloté par souris et clavier, et un prix très élevé. Google a également annulé ses plans pour les futures tablettes fonctionnant sous Chrome OS, et bien qu’il affirme qu’il continuera à prendre en charge le facteur de forme, ce n’est pas un bon signe pour l’avenir.

Bien que cela dépende de vous, la Pixel Slate offre beaucoup d’inconvénients et de compromis pour simplement présenter un nouveau facteur de forme, bien qu’elle ait bénéficié d’une remise importante au cours des derniers mois.

La Pixel Slate ne recevra plus de mises à jour en juin 2026.

Où acheter la Pixel Slate

Alternatives

Si vous voulez pousser un tout petit peu moins cher, le HP Chromebook x2 est une alternative décente, bien qu’il soit un peu plus ancien maintenant, et la plupart des détaillants ont cessé de le vendre. Si le prix est un problème, vous êtes aussi franchement mieux d’attendre l’IdeaPad Duet, qui devrait atterrir plus tard cette année.

Où acheter le Chromebook x2

Boîte / bureau

La sélection de Chromebox diminue, et les prix des anciens modèles (comme notre recommandation précédente) augmentent inexplicablement. Dans ce cas, il ne reste vraiment qu’une seule option abordable.

ASUS Chromebox 3

Nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner la Chromebox 3 d’ASUS, mais la plupart des Chromebox partagent aujourd’hui une plate-forme matérielle commune – elle devrait être assez similaire aux autres de sa génération que nous avons utilisées. À partir de seulement 270 $, c’est également l’un des seuls modèles vraiment abordables qui restent sur le marché des ordinateurs de bureau Chrome OS en déclin.

Ce modèle de base vous offre un Celeron 3865U très daté, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, Wi-Fi 802.11ac et Gigabit Ethernet, plus la prise en charge USB Type-C. Si vous montez à 420 $, vous pouvez obtenir un processeur Core i3 associé aux mêmes spécifications, et 8 Go de RAM représentent 40 $ de plus.

La Chromebox 3 d’ASUS ne recevra plus de mises à jour en juin 2025.

Où acheter la Chromebox 3 d’ASUS

Mention honorable

Certains Chromebooks plus anciens sont toujours de bonnes options, surtout si vous pouvez en acheter un d’occasion, mais ils ne se comparent pas aux modèles plus récents. Le Google Pixelbook est toujours roi en ce qui concerne la qualité de construction, et contient de très bonnes spécifications, mais son prix fixe exorbitant l’a finalement poussé hors de cette liste. Certains autres Chromebooks plus anciens attrapés au bon prix pourraient être une bonne affaire. Assurez-vous simplement de vérifier la date de fin de vie si vous en prenez une.

Nous avons examiné favorablement de nombreux autres Chromebooks et Chromebox, mais une liste des “meilleurs” ne peut malheureusement pas tout inclure, et nous sommes désolés si votre Chromebook préféré n’a pas fait la coupe.