Les meilleurs et les pires traits de chaque maison de Poudlard

La merveilleuse franchise sorcière de Harry Potter s’est transformée en un phénomène dont peu sont plus grands ou meilleurs dans la sphère de la culture pop. Rédigé par J.K. Rowling avant d’être réalisé à l’écran pendant une décennie, il y a une immense iconographie née du film, de Harry lui-même à Voldemort à Dumbledore à Poudlard.

L’une des caractéristiques les plus connues de la franchise et de Poudlard sont les maisons; Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Chaque fan de Potter a sa maison et a probablement fait le quiz de tri officiel plus d’une fois. Chaque individu dans les quatre maisons regorge de traits et de qualités qui ont conduit le Sorting Hat à les trier dans cette maison spécifique, et ces traits peuvent être à la fois bons et mauvais. Alors, quels sont les meilleurs et les pires traits de chacune des maisons de Poudlard?

8 LE MEILLEUR DE GRYFFINDOR

Gryffondor est la maison la plus célèbre aux côtés de Serpentard, ce qui est compréhensible, étant donné que c’est la maison du personnage titulaire de la franchise et de ses amis. C’est une maison qui a beaucoup de qualités positives qui en font une maison parfaite pour les principaux protagonistes de la série.

Les Gryffondors sont avant tout courageux et courageux. La maison est construite sur le courage et la résistance de leurs membres face à la peur, au danger et à la douleur, et récompense le courage de surmonter la peur et d’entreprendre des tâches pénibles malgré cette peur. Parallèlement à cela, les Gryffondors sont audacieux, avec un penchant pour sauter dans des situations difficiles et y faire face. Ils sont également aventureux et recherchent le frisson et le plaisir, ce qui est un trait inspirant. Les autres caractéristiques positives d’un Gryffondor incluent la loyauté, qui est toujours admirable.

7 PIRE DE GRYFFINDOR

Beaucoup de ce qui rend Gryffondor bon, et certains de leurs meilleurs traits, conduisent également à certaines de leurs pires qualités. Bien qu’il abrite de nombreux héros principaux de la franchise, il y a sans aucun doute certains traits négatifs possédés par ceux qui mettent le rouge et l’or.

Les Gryffondors sont têtus, et ils peuvent parfois avoir un esprit étroit et penser en noir et blanc – se concentrer sur une chose ou une idée et ne pas se laisser convaincre du contraire. En plus de cela, les Gryffondors ont la tête brûlée. Harry en est un excellent exemple, contrôlé par des émotions et de mauvaise humeur, qui se rattache également à un autre de leurs pires traits, l’insouciance. Par les ennemis de la maison, les Gryffondors sont souvent critiqués pour avoir participé à des héroïques égoïstes et absurdes, pour être un héros, ce qui peut avoir du mérite.

6 LE MEILLEUR DE HUFFLEPUFF

Poufsouffle est une maison souvent mal comprise, considérée comme tombant au bas de la hiérarchie, et est stéréotypée comme une maison qui ne produit pas de grands sorciers. Ceux comme Newt Scamander, Nymphadora Tonks et même Cedric Diggory prouvent que ce n’est pas vrai.

Les Poufsouffle ont beaucoup de bons traits, et les principaux sont la loyauté et le travail acharné. Ils sont une maison qui colle avec leurs amis et sont incroyablement gentils, un autre de leurs grands traits. Ils travaillent dur et ont une éthique qui diffère des autres maisons mais qui est tout aussi bonne, sinon meilleure. Leur humilité est ce qui affecte leur dur labeur car ils ne se vantent pas; ils acceptent tout défi de travail et le font au mieux de leurs capacités. Les Poufsouffles sont justes, justes, modestes, sages et prennent n’importe quelle sorcière ou sorcier, ce qui fait souvent mal à la maison, mais c’est un trait admirable.

5 PIRE DE HUFFLEPUFF

Poufsouffle est une maison qui a beaucoup à aimer et beaucoup de traits positifs, mais cela ne veut pas dire qu’elle est exempte de critiques. Poufsouffle est une maison largement critiquée, et une partie de cette négativité est gagnée.

L’un des pires traits d’un Poufsouffle est le fait qu’ils peuvent être des poussées, beaucoup trop dépendants des autres, avec une incapacité à exprimer leur propre opinion ou à se défendre parce qu’ils ne veulent pas offenser les autres ou créer un conflit. En fin de compte, trop agréable est la façon de décrire un Poufsouffle, qui peut ne pas sembler une mauvaise chose, mais qui a beaucoup de problèmes. En plus de cela, si Poufsouffle est une maison modeste, juste et accueillante, il y a un grave manque de fierté individuelle et collective qui devrait exister.

4 LE MEILLEUR DE RAVENCLAW

Serdaigle est une autre maison qui est souvent éclipsée par les manigances de Gryffondor et de Serpentard. Cependant, Serdaigle n’a pas de représentant massivement moche et a beaucoup de qualités qui devraient faire en sorte que les Serdaigle se sentent chanceux de faire partie de la maison.

Par-dessus tout, les Serdaigle apprécient, recherchent et aiment l’intelligence. L’intelligence est, bien sûr, une bonne chose et est le trait principal d’un Serdaigle, c’est pourquoi Hermione Granger a failli être triée dans la maison. Ils sont intelligents, spirituels et sages et en plus de cela sont créatifs et originaux, avec beaucoup de ses membres ayant un air d’excentricité, il suffit de regarder Luna Lovegood qui est un personnage fantastique. Ils sont motivés intellectuellement, originaux dans leurs pensées et légitimement fiers de cela.

3 PIRE DE RAVENCLAW

Comme c’est le cas avec chaque maison, cependant, Serdaigle a sa juste part de défauts et de traits négatifs. Semblables à Poufsouffle, ils n’ont pas beaucoup de rivalité avec les autres maisons, mais cela ne change pas le fait que Serdaigle a des problèmes.

D’une part, les Serdaigle ont tendance à être extrêmement critiques. Ils ont une nature froide et plus introvertie, et sont des perfectionnistes, alors jugez les autres personnes et les autres maisons pour ne pas être aussi capables qu’eux ou aussi talentueux intellectuellement qu’eux et peuvent être coincés en termes d’intelligence. Le caractère des Serdaigles d’être un perfectionniste est également préjudiciable car il les amène à être pointilleux et à s’énerver sur les choses les plus petites et les plus dénuées de sens.

2 LE MEILLEUR DE SLYTHERIN

En parlant de stéréotypes, Serpentard est sans aucun doute la maison qui reçoit le plus de représentants négatifs et est souvent appelée une maison maléfique, ou du moins une mauvaise maison qui ne produit que des sorciers sombres avec peu ou pas d’attributs de rachat. Ce n’est pas vrai, cependant, car les Serpentards ont beaucoup de grands traits.

L’ambition est au cœur de l’idéologie de Serpentard, s’efforçant de grandir, de réussir, de définir des objectifs et de les atteindre, puis de définir plus d’objectifs et de travailler pour eux aussi. En moyenne, ceux de la maison Serpentard sont extrêmement intelligents, avec une manière rusée à leur sujet et un brillant sens de l’ingéniosité. Les Serpentards ont également tendance à être des leaders naturels et possèdent la qualité d’être très fidèles, comme un Gryffondor ou un Poufsouffle.

1 PIRE DE SLYTHERIN

Serpentard, cependant, est, bien sûr, la maison qui produit le plus grand nombre de sorciers sombres, et a produit le pire de tous dans Tom Riddle. Il est donc clair qu’il y a beaucoup de mauvais traits en eux.

Un trait qui n’est pas dans tous les Serpentards, mais qui est certainement commun dans cette maison, est la cruauté, le fait d’être méchant et d’être insensible. Les caractéristiques négatives plus générales de la maison sont qu’elles sont égoïstes, ne se souciant qu’en fin de compte, ou du moins elles-mêmes et leurs proches, et feront tout pour avancer. Ils sont aussi immensément arrogants, mais pas à la manière de Gryffondor ou de Serdaigle; au lieu de cela, ils sont suffisants, le nez tourné vers ceux qu’ils jugent indignes de leur présence, qui se trouve être beaucoup de gens.

