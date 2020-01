Les meilleurs fonds d’écran pour Windows 10, choisis directement par Microsoft

Personnaliser le vôtre comprimé, le vôtre smartphone ou le vôtre ordinateur nous permet de rendre notre appareil unique, en choisissant certains éléments en choisissant un style plutôt que l’autre pour pouvoir mieux nous exprimer et notre personnalité.

la fond, en ce sens, se révèle être le élément de personnalisation principal. Il y a ceux qui préfèrent un arrière-plan minimal, certains des motifs géométriques, ceux qui optent pour un portrait de famille, pour une photo prise en mer ou dans une ville récemment visitée. Ou encore, il y a ceux qui tentent d’exprimer, à travers le fond, certaines de ses passions et optent donc pour la couverture d’un album ou d’un film, une image qui dérive de leur jeu vidéo ou série télévisée préférée et ainsi de suite.

Dans d’autres cas, il y a ceux qui recherchent sur Internet quel sera son prochain contexte, s’inspirant des nombreuses propositions que l’on peut trouver aujourd’hui sur le Web. Ce choix peut parfois être très difficile, il n’est pas facile de trouver une belle image en haute résolution, qui ne crée pas d’effets totalement anti-esthétiques lorsqu’ils sont appliqués à la taille de l’écran.

19 fonds d’écran fantastiques pour PC sélectionnés directement par Microsoft

Si vous en cherchez un fond pour le vôtre ordinateur, alors vous pourriez être intéressé par le package Best of Wallpapers 2019 Exclusive, qui comprend bien dix-neuf fonds d’écran 4K sélectionnés soigneusement par Microsoft. Le package pèse un peu plus de 19 Mo et est disponible gratuitement sur le Microsoft Store (cliquez sur ici à télécharger) et il est compatible avec tous les PC équipés du système d’exploitation Windows 10.