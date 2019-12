Les meilleurs fournisseurs d'hébergement de messagerie de 2020

Tout comme les services d'hébergement Web, il est facile de se procurer un compte de messagerie – inscrivez-vous auprès d'un FAI, inscrivez-vous auprès de Google, achetez un compte d'hébergement Web – mais les forfaits gratuits et standard ne fourniront pas toujours la qualité dont les utilisateurs professionnels ont besoin.

Meilleurs services d'hébergement de messagerie

Les plans d'hébergement de messagerie sont un moyen facile d'obtenir un service plus efficace et fiable. Ce qui est inclus dépend du fournisseur, mais vous pouvez bénéficier de la prise en charge de pièces jointes plus volumineuses (jusqu'à 50 Mo), 50 Go ou plus d'espace de stockage pour votre boîte de réception, du stockage en ligne pour un partage de fichiers facile, des applications groupées comme Microsoft Office en ligne, Exchange et Active Directory. pour les utilisateurs professionnels – sans parler de l'assistance 24h / 24 et 7j / 7 en cas de problème.

Votre e-mail fonctionnera avec un domaine personnalisé (adresse@votresite.com), et sa configuration est généralement simple. Vous pouvez utiliser un plan d'hébergement de messagerie pour remplacer efficacement le service de votre hébergeur, ou vous pouvez en essayer un sans avoir d'hébergement du tout.

Avec des services de qualité à moins de 1 $ par mois par utilisateur et des essais gratuits disponibles, il est facile pour quiconque de consulter le marché de l'hébergement de messagerie. Que vous recherchiez un compte individuel ou souhaitiez couvrir l'ensemble de votre entreprise, lisez la suite pour cinq grands fournisseurs que vous voudrez peut-être consulter en premier.

Les meilleurs services d'hébergement de messagerie de 2020 sont:

1. Hébergement de messagerie exclusif Bluehost TechRadar

Très, très abordable

Très facile à mettre en place

Grande limite de pièces jointes de 50 Mo

Vous devez vous familiariser avec un panneau de contrôle

Si vous êtes une petite entreprise avec un petit effectif et que vous ne voulez pas dépenser des centaines de dollars en comptes de messagerie, alors pensez-y. Bluehost, propriété de l'EIG, propose un package exclusif de courrier électronique professionnel pour les lecteurs TechRadar où vous obtenez comptes de messagerie illimités et stockage des e-mails pour aussi peu que 2,75 $ en payant pendant trois ans; c'est seulement 99 $ pour la durée du mandat. Est-ce vraiment illimité?

Bluehost dit qu'ils n'appliquent aucune limitation officielle. En outre, ils ajoutent «alors que la création de compte de messagerie est illimitée, celles-ci dépendent du stockage de fichiers disponible sur le compte. Par conséquent, les clients doivent fonctionner dans les conditions d'utilisation pour garantir que les ressources sont disponibles pour activer pleinement la fonctionnalité de messagerie. Les clients opérant dans le cadre des conditions d'utilisation n'ont pas encore rencontré de limites techniques pour les e-mails, les domaines ou les sites Web. »

Quel est le problème alors? Pour commencer, alors que vous bénéficiez d'une assistance POP3 et IMAP4 plus 24/7, il s'agit davantage d'une solution barebone. Vous avez le choix entre trois applications de messagerie Web (l'équivalent d'Outlook.com ou de Gmail.com); Horde, Roundcube ou Squirrelmail.

Vous pouvez bien sûr configurer un client de messagerie comme Mail pour Windows 10 ou Mozilla Thunderbird pour lire vos e-mails hors ligne. La création d'une nouvelle adresse e-mail est un jeu d'enfant grâce à une interface utilisateur simple.

Rackspace reste l'un des meilleurs fournisseurs d'hébergement de messagerie sur le marché

2. Hébergement d'e-mails Rackspace

Offre quelque chose pour tout le monde – même les utilisateurs les plus exigeants

Plans bien spécifiés

Support technique de qualité

Pas le service le moins cher

Le géant de l'informatique en nuage basé au Texas, Rackspace, possède une multitude de produits de messagerie électronique hébergés pour tous les niveaux d'utilisateurs.

Même le forfait de base bas de gamme est bien spécifié, avec des boîtes aux lettres de 25 Go, des filtres anti-spam et antivirus, et il est accessible via Outlook, la messagerie Web ou par les utilisateurs mobiles. Les boîtes aux lettres sont au prix de 2,99 $ par mois avec un minimum de quatre requis par commande, mais il n'y a pas de contrats à long terme, juste des factures mensuelles que vous pouvez annuler à tout moment.

Le compte Plus de la prochaine étape offre 30 Go de stockage dans le cloud, la prise en charge d'ActiveSync, des applications compatibles avec Office et une messagerie instantanée pour 3,99 $ par mois, ce qui est également plus avantageux que la plupart.

Un compte Plus étendu ajoute un espace de stockage illimité via l'archivage. Cela peut être pratique si vous pensez qu'une boîte de réception de 25 Go est trop petite, mais nous ne savons pas si elle vaut vraiment le prix de 6,99 $.

Les utilisateurs plus exigeants peuvent consulter les plans Hostspace Exchange 2016 de Rackspace. Les spécifications incluent des boîtes de réception de 100 Go et la prise en charge des pièces jointes de 50 Mo. Le prix de départ est de 10,99 $ par boîte aux lettres par mois.

Il existe des services moins chers, mais la qualité est également importante et Rackspace fait mieux que la plupart. Tous les plans incluent une garantie de disponibilité à 100% et une assistance de haute qualité 24x7x365 via chat, ticket ou téléphone pour résoudre rapidement tous les problèmes qui pourraient survenir.

Fasthosts fait partie de la formidable famille United Internet qui comprend également 1 & 1

3. Hébergement de messagerie Fasthosts

Idéal pour ceux à petit budget

Excellent rapport qualité / prix

Domaine gratuit avec plan de messagerie Exchange

Pas le service le plus puissant

L'hébergement des e-mails peut sembler coûteux, et c'est en grande partie parce que les grandes entreprises se font constamment concurrence pour offrir les plus grandes quantités de boîte de réception et d'espace de stockage de fichiers. C'est génial si vous en avez besoin, mais pas tant pour les utilisateurs de messagerie légers à la recherche d'une bonne affaire.

Le plan de messagerie standard Fasthosts est un plan d'hébergement de messagerie dépouillé qui offre l'essentiel à un prix très bas.

L'inscription vous donne cinq comptes Mail Lite avec une minuscule boîte de réception de 100 Mo et un maximum de 10 Mo de pièces jointes, et deux comptes Mail Extra avec des boîtes de réception de 4 Go et la prise en charge de pièces jointes jusqu'à 15 Mo. Les deux produits vous donnent uniquement accès à la messagerie Web. C'est limité, mais regardez le prix: seulement 2,60 $ (1,99 £) par mois sur le plan annuel (au moment de la rédaction, vous pouvez obtenir une réduction de 50%). Si vos utilisateurs n'ont vraiment pas besoin des gigaoctets disponibles ailleurs, le package plus basique Fasthosts pourrait avoir beaucoup de sens.

Fasthosts propose également un produit de messagerie Exchange plus performant avec une boîte de réception de 50 Go, un accès via l'application Web d'Outlook et même un domaine gratuit pour la première année. Son prix est de 5,8 $ (4,49 £) par mois pour 5 utilisateurs ou plus avec le contrat annuel. Vous pouvez également choisir une boîte de réception de 100 Go pour 13 $ (9,99 £). Comme auparavant, Fasthosts se concentre sur le prix plus que sur la puissance, mais si vous n'avez besoin que d'un compte Exchange de base, il y a beaucoup de valeur ici.

Office 365 BE est un troisième surprenant dans notre liste de fournisseurs d'hébergement de messagerie

4. Hébergement de messagerie Microsoft Office 365 Business Essentials

Vous obtiendrez bien plus qu'un simple hébergement de messagerie…

Prise en charge des pièces jointes volumineuses

1 To de stockage en ligne via OneDrive

Des tonnes d'extras

Microsoft Office 365 n'est pas seulement une suite puissante d'applications de productivité. Il propose également un package de messagerie très performant, et pour moins d'argent que certains fournisseurs facturent uniquement le courrier électronique, ce qui pourrait faire en sorte que le service mérite une place sur votre liste restreinte.

Microsoft Office 365 Business Essentials prend en charge les pièces jointes de 150 Mo, par exemple, trois fois la taille autorisée, même avec certains concurrents premium. 50 Go de stockage par utilisateur (et une adresse de domaine de messagerie personnalisée) signifie que vous pourrez conserver vos messages pendant très longtemps, et 1 To de stockage en ligne est disponible dans votre compte OneDrive.

L'accès à Office Online permet de travailler avec des documents Word, Excel, OneNote et PowerPoint à partir de votre navigateur, et il existe toute une gamme d'extras professionnels: calendriers, conférence en ligne, recherche intelligente, automatisation du flux de travail et plus encore.

Si vous ne possédez pas déjà Office 365, le prix Business Essentials de 5 $ par mois (pour la facturation annuelle) nous semble être un bon rapport qualité-prix. Si vous êtes uniquement intéressé par le courrier électronique de classe affaires, le plan Exchange Online de Microsoft 1 fournit des comptes Exchange pour 4 $ par utilisateur et par mois sur le plan annuel.

Zoho, basé en Inde, n'est peut-être pas un nom familier, mais ses offres ont beaucoup de punch.

5. Hébergement de messagerie Zoho

Offre une gamme d'options, avec un plan de démarrage gratuit

Forfait gratuit astucieux

Suite bureautique intégrée

L'offre de cadeaux est quelque peu limitée

Zoho Mail – maintenant connu sous le nom de Zoho Workplace – est un service de messagerie hébergé avec une suite bureautique en ligne intégrée et une pile d'autres extras. Fin novembre 2019, Zoho a introduit le mode hors ligne qui vous permet d'envoyer des e-mails sans interruption.

Un plan gratuit vous offre 25 boîtes aux lettres avec jusqu'à 5 Go par utilisateur, une limite de pièces jointes de 20 Mo et un accès à la messagerie Web. Un programme de parrainage pourrait vous aider à prendre en charge 25 autres boîtes aux lettres (au moment de la rédaction, le programme de parrainage n'était pas disponible en raison d'un remodelage).

Si c'est trop basique, le plan Standard vous offre une prise en charge IMAP et POP, des pièces jointes de 30 Mo et 30 Go de stockage, 5 Go d'espace de stockage de fichiers et une prise en charge pour travailler avec plusieurs domaines. C'est plus performant que certains de la concurrence premium, et comprend les mêmes outils de productivité que la suite gratuite, mais ne coûte toujours que 3 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement.

Le plan professionnel de Zoho vous offre 100 Go de stockage (par utilisateur), 40 Mo de pièces jointes, la prise en charge des groupes Active Directory, etc. C'est le vôtre pour 6 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement), pas mal du tout pour l'espace de stockage et les fonctionnalités que vous obtenez. De plus, le plan Lite est disponible avec moins de fonctionnalités, mais ce n'est que 1 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement.

Liquidweb est basée aux États-Unis et offre un prix bas attractif pour son offre.

6. Hébergement de messagerie Web liquide

Facile à installer avec quelques fonctionnalités supplémentaires assez soignées

Protection anti-spam de qualité

Une valeur irrésistible

Certains plans ne fonctionnent pas si bon marché

Liquid Web est probablement mieux connu pour ses packages complets de serveurs gérés et dédiés, mais la société fournit également un service d'hébergement de messagerie intéressant pour ce qui pourrait être un prix très bas.

Notez que vous devrez acheter l'hébergement Web Premium de LW pour obtenir leur service de messagerie. Ils ne le vendent pas en tant que service autonome.

Le plan standard de base offre un accès POP, SMTP et IMAP, prend en charge des pièces jointes de 50 Mo et vous offre un espace de stockage de 25 Go décent. La possibilité d'importer des contacts depuis Gmail, Outlook et plus vous permet de configurer rapidement, la protection anti-spam est gérée via la technologie Cloudmark de qualité supérieure, et vous pouvez configurer des filtres et des règles de messagerie personnalisés selon les besoins.

Liquid Web facture des frais fixes de 10 $ par mois pour votre compte, mais après cela, chaque boîte aux lettres du plan Standard ne coûte que 1 $ de plus. Si vous avez besoin de cinq boîtes aux lettres ou plus, cela va être très bon rapport qualité-prix, en particulier pour le haut niveau de support proposé.

Le plan Plus améliore le service avec 30 Go de stockage dans le cloud, la synchronisation mobile pour les contacts et les calendriers et l'édition en ligne de feuilles de calcul et de documents. Cela comprend également des frais de service uniques de 10 $ et de 3 $ par boîte aux lettres, ce qui est potentiellement une très bonne affaire si vous répondez à de nombreuses personnes.

Un plan Microsoft Exchange final vous offre des boîtes aux lettres de 100 Go, la compatibilité ActiveSync et la prise en charge d'Active Directory, et ajoute même une copie gratuite d'Outlook.

Son prix de 10 $ par mois n'est pas aussi impressionnant que ses cousins ​​bas de gamme, mais Liquid Web vous permet d'inclure les comptes Exchange et Starter ou Plus dans le même ordre. Vous pourriez avoir 10 boîtes aux lettres Starter et deux Exchange pour seulement 40 $ par mois, par exemple, et cela rivalise bien avec les fournisseurs de budget, même de grands noms.

10 choses à rechercher dans votre prochain hébergement de messagerie

Si vous souhaitez héberger des comptes de messagerie avec votre site Web, vous devez consulter ces fonctionnalités de messagerie avant de vous inscrire.

La plupart des sociétés d'hébergement offrent la possibilité d'héberger votre propre e-mail (quelque chose comme email @ votredomaine.com). Votre forfait comprendra un certain nombre de comptes de messagerie – généralement entre 1 et 10 pour l'hébergement de base.

Vous aurez accès à votre propre panneau de configuration de messagerie pour configurer vos comptes. L'utilisation du courrier électronique nécessite deux choses: un serveur de messagerie et une application de messagerie, il peut s'agir d'un client de messagerie tel qu'Outlook, ou d'un accès alternatif à Webmail comme Gmail ou Yahoo.

le serveur de messagerie est un logiciel qui s'exécute sur le serveur et est constamment connecté à Internet. Il reçoit et traite tout courrier qui lui est envoyé et envoie tout courrier que vous envoyez.

Le client de messagerie est une application qui s'exécute sur votre PC, téléphone ou tablette et vous permet d'envoyer, de recevoir et d'organiser vos e-mails, par ex. Microsoft Outlook. Le client recherche les messages sur le serveur de messagerie et les télécharge pour les visualiser. Il s'agit d'un panneau de contrôle pour lire et écrire des messages.

La bonne nouvelle est que la plupart des clients de messagerie peuvent se connecter à la plupart des serveurs de messagerie, vous pouvez même connecter plusieurs serveurs de messagerie pour travailler avec plusieurs comptes de messagerie.

Ainsi, vos e-mails professionnels et personnels sont accessibles à partir du même client de messagerie. Les clients de messagerie les plus populaires tels qu'Outlook vous offrent plus de fonctionnalités (calendriers, tâches, etc.) que l'utilisation de la messagerie Web.

Webmail est une interface de messagerie Web accessible à partir d'un navigateur Web qui est souvent plus rapide et plus pratique car elle accède plus directement aux données stockées sans que l'utilisateur n'ait à télécharger de logiciel localement.

Les e-mails peuvent être vérifiés à partir de n'importe quel appareil ayant accès à Internet. Les protocoles de messagerie sont un ensemble de règles qui aident le client à envoyer les informations vers ou depuis le serveur de messagerie. POP et IMAP sont deux des protocoles de messagerie les plus courants:

1. POP (Protocole de bureau de poste) Des applications comme Outlook utiliseront POP pour télécharger des e-mails du serveur vers votre ordinateur, puis les supprimer sur le serveur.

2. IMAP (Protocole d'accès aux messages Internet) IMAP est plus avancé que POP, avec IMAP, les e-mails sont stockés dans le serveur de messagerie et sont accessibles à partir de n'importe quel client n'importe où s'ils utilisent tous IMAP.

Les données de courrier sont conservées sur le serveur ainsi que sur votre ordinateur, jusqu'à ce que vous supprimiez le courrier. Lorsque vous comparez des packages d'hébergement, assurez-vous d'en choisir un avec une prise en charge IMAP complète.

Exchange Exchange est le protocole de messagerie standard d'or – l'option la plus chère des trois, mais pour une bonne raison. Il s'agit d'un protocole Microsoft qui vous permet de synchroniser des tâches comme le fait IMAP, mais avec la possibilité supplémentaire de partager des contacts et des calendriers entre les employés.

Si vous pouvez vous permettre de payer le coût supplémentaire (environ 9,99 $ par mois et par boîte aux lettres), vous bénéficierez des avantages de ses fonctionnalités avancées et de ses outils qui peuvent être utilisés même lorsque vous êtes en déplacement.

