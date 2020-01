Les meilleurs jeux Android à venir dans les prochaines semaines

bientôt, de nombreux nouveaux jeux seront disponibles sur le Google Play Store auquel, entre-temps, il est déjà possible de se préinscrire. Ce faisant, vous recevrez une notification dès que ce titre pourra enfin être téléchargé sur votre smartphone Android. Mais quels sont les jeux bientôt disponibles sur le Google Store? Chez TecnoAndroid, nous avons sélectionné les meilleurs.

League of Legends: Wild Rift

Il s’agit de la version mobile du célèbre Moba de Riot Games. League of Legends: Wild Rift apporte au smartphone le PvP stratégique qui a toujours caractérisé le titre, dans d’incroyables batailles 5v5. Au lancement, de nombreux héros du monde de LoL et une nouvelle terre seront disponibles: Wild Rift.[[LINK]

Diablo Immortal

Nouveau chapitre de la saga Diablo, le premier pour les appareils mobiles, situé entre la fin de Diablo II: Lord of Destruction et le début de Diablo III. Avec six classes héroïques personnalisables et de nombreuses activités à faire (aussi) en compagnie d’amis, Diablo Immortal va révolutionner le RPG pour smartphones.

Légendes de Runeterra

Deuxième titre mobile développé par Riot Games et inspiré par le monde de League of Legends. Légendes de Runeterra est un nouveau jeu de cartes stratégique dans lequel affronter des ennemis et des joueurs du monde entier avec votre propre deck.

Might & Magic: Chess Royale

Might & Magic: Chess Royale est le premier autobattler massif en temps réel pour une centaine de joueurs, développé par Ubisoft. Vous vous battrez contre 99 autres joueurs en ligne, en jouant avec les héros de l’univers Might & Magic.

Shadowgun War Games – Le meilleur jeu de tir 5v5

Jeu de tir à la première personne où vous affronterez d’autres joueurs dans des combats 5v5 fantastiques. Shadowgun War Game il accueillera de nombreux héros, chacun avec ses propres compétences uniques, et bénéficiera de différents modes et cartes.

Dragon Quest Of The Stars

Ceci est la version mobile du jeu de rôle populaire. en Dragon Quest Of The Stars vous vous retrouverez à explorer une vaste planète et à combattre des monstres aux côtés de vos amis, grâce au mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs.