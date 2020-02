Les meilleurs jeux de smartphones Android de la semaine

Quels ont été les meilleurs jeux de la semaine selon la rédaction de TecnoAndroid? Il y avait vraiment beaucoup de jeux que nous avons téléchargés sur nos smartphones Android. Certains, cependant, nous ont conquis plus que d’autres, grâce aux graphismes, au gameplay et aux heures de plaisir qui nous ont assurés. Appelez pour parler, voici nos propositions.

Magic: ManaStrike

C’est comme Clash Royale, mais situé dans l’univers de Magic: The Gathering, le premier jeu de cartes à collectionner au monde. Choisissez un planeswalker, créez et améliorez votre deck et défiez des joueurs du monde entier dans de fantastiques batailles en temps réel d’une durée de 3 minutes. Invoquez vos unités, lancez des sorts puissants et détruisez le Planeswalker ennemi pour conquérir la victoire et gravir le classement!

Mobile Legends: Bang Bang

En attendant League of Legends: Wild Rift (version mobile du célèbre MOBA créé par Riot Games), nous avons essayé ce qui pourrait actuellement être considéré comme le meilleur MOBA pour mobile. Mobile Legends: Bang Bang propose un gameplay 5v5 classique avec des cartes à trois voies et une grande quantité de héros à choisir, chacun avec un ensemble unique de compétences.

Sword Art Online Alicization Rising Steel

Jeu de rôle basé sur Sword Art Online: Alicization, troisième saison de l’anime avec Kirito et son groupe d’amis qui, grâce à l’utilisation d’un casque particulier (le NerveGear), sont catapultés dans le monde virtuel d’un jeu de rôle massivement multijoueur. Le seul défaut du jeu est que la traduction italienne n’est pas disponible, il sera donc nécessaire de mâcher un peu d’anglais si vous voulez comprendre quelque chose de l’histoire.

Visite de Mario Kart

Version mobile de la série Mario Kart bien-aimée, avec de nouvelles cartes inspirées des villes célèbres et de certains des principaux moteurs du titre. Il y a quelques jours, il a été prolongé l’expérience multijoueur en ligne pour tous les utilisateurs, ce qui ajoute une touche de plaisir supplémentaire. Il est désormais possible de défier des joueurs aléatoires, des personnes à proximité ou de créer des halls personnalisés pour affronter des amis.