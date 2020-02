Les meilleurs jeux hors ligne sur votre smartphone Android

Souvent et volontiers, nous nous retrouvons à occuper les heures mortes d’une journée à jouer sur le smartphone. Cependant, il n’est pas toujours possible de compter sur la présence d’une connexion Internet pour jouer à des jeux en ligne, ou qui ont en tout cas une composante multi-joueurs.

Dans cet article, nous vous signalons quelques titres à télécharger sur votre smartphone que vous pouvez facilement jouer même si vous n’avez pas de connexion Internet, lorsque vous voyagez ou attendez quelque part.

Cooking Mama: Cuisinons!

Il s’agit de la version mobile du célèbre jeu Nintendo, basée sur la préparation de certains plats, principalement japonais. En plus de la préparation de plus de trente recettes, en Cooking Mama: Let’s cook vous devrez créer et gérer votre propre restaurant, cultiver des légumes, des légumes et élever des animaux dans le ranch.

FarmVille 2: aventure rurale

en Farmville, vous devrez créer et gérer votre propre ferme, élever des animaux, cultiver des fruits et légumes, pêcher et préparer différents produits, des soupes aux gâteaux, des vêtements aux bijoux. Tout cela peut ensuite être commercialisé avec des gens du monde entier ou avec des amis de votre coopérative agricole.

Fallout Shelter

Situé dans l’univers de Fallout, une série de jeux vidéo se déroulant dans un avenir post-apocalyptique menacé par une guerre nucléaire, en Fallout Shelter vous devrez créer et gérer votre propre caveau, une sorte de ville souterraine dans laquelle héberger les habitants de la zone contaminée. Il est possible d’explorer la zone contaminée pour trouver des ressources utiles, telles que des armes, des armures et des casquettes (la monnaie du jeu) et vous devrez vous protéger des attaques ennemies.

Plants vs Zombies ™ 2

Une belle tour de défense où vous devrez défendre votre jardin contre l’invasion de terribles zombies. Avec plus d’une centaine de types de personnages différents, Plants vs Zombies 2 vous pouvez améliorer vos plantes en utilisant des paquets de graines et d’autres bonus.

Candy Crush Saga

Le jeu de puzzle extrêmement populaire joué par des millions d’utilisateurs à travers le monde. Candy Crush Saga est un jeu de match-trois dans lequel vous avancerez en niveau en échangeant et en faisant correspondre des bonbons colorés.

Asphalt Nitro

Jeu de course dans lequel tu peux concourir dans huit modes différents et dans des circuits qui ont certains des plus beaux scénarios du monde, du Brésil à la Chine. en Asphalt Nitro de nombreuses voitures de marques célèbres sont disponibles, telles que Ferrari et Lamborghini Veneno, pour n’en nommer que quelques modèles.