Les meilleurs jeux MMO 2020: vivez une seconde vie sur console et PC

Les meilleurs jeux MMO capturent une expérience de jeu pas comme les autres. Autrement connus sous le nom de jeux en ligne massivement multijoueurs, ce sont de vastes mondes fantastiques où les joueurs créent essentiellement leurs avatars, qu’ils peuvent ensuite améliorer et améliorer au fil du temps grâce à des interactions, des batailles et du jeu. Ce qui est si unique à propos de ces jeux, c’est que ces mondes sont remplis de suffisamment de joueurs – tous branchés du monde entier – pour remplir un petit pays.

World of Warcraft: Battle for Azeroth

Bien qu’ils n’attirent pas tous les joueurs, les meilleurs jeux MMO sont devenus si populaires que même Amazon a été occupé à construire le sien – un jeu de plateau du 17ème siècle appelé New World. C’est parce que les jeux MMO vous offrent une chance de mener une seconde vie ou simplement une pause de votre vie actuelle. Mieux encore, ces jeux offrent un certain niveau de liberté que vous n’avez pas dans le monde réel, avec autant de possibilités, un monde d’aventures, des opportunités de vous faire de nouveaux amis et même la possibilité de traverser l’espace dans votre propre vaisseau.

Si vous ne connaissez pas l’acronyme MMO ou sa variante populaire MMORPG (RPG signifie Role Playing Game), ne paniquez pas. Nous avons rassemblé les meilleurs jeux MMO que 2020 puisse offrir. Quoi que ce soit qui vous plaise, l’un de ces jeux MMO vous attirera.

Sur quoi puis-je jouer? PC

Quelle est la structure de paiement? Essai gratuit jusqu’au niveau 20, puis un abonnement mensuel

Regardons les choses en face, c’était une évidence. World of Warcraft de Blizzard existe depuis 2004 environ et il est le champion en titre du genre MMO depuis longtemps. Mais à cette époque, cela a beaucoup changé.

C’est l’un des jeux les plus réussis et les plus influents du genre avec de nouveaux contenus fréquemment ajoutés pour une base de joueurs dédiée et prospère. Si les numéros d’abonnés semblent hésiter même légèrement, vous pouvez être sûr que Blizzard sortira une autre grande extension pour ramener tout le monde dans le giron et peut-être amener quelques débutants avec eux.

La dernière extension, Battle for Azeroth, a été lancée en août et contient une nouvelle charge de donjons, avec une limite de niveau élevée pour les joueurs expérimentés et une option pour & apos; booster & apos; votre niveau pour les plus récents qui veulent des règles du jeu plus équitables.

World of Warcraft est en quelque sorte un élément essentiel pour quiconque s’intéresse au MMORPG de haute fantaisie et nous ne pouvons pas le voir perdre de vue de si tôt.

Vous pouvez télécharger le jeu gratuitement sur le site officiel.

Sur quoi puis-je jouer? PS4 et PC

Quel est le modèle de paiement? Libre de jouer

Planetside 2 est un jeu de tir à la première personne à grande échelle. Si vous n’êtes pas intéressé par le genre de jeu granulaire offert par des jeux comme Black Desert Online, alors ce jeu se concentre sur une guerre totale contre d’autres joueurs pourrait vous plaire.

Le jeu s’articule autour de trois factions en état de guerre constant. Les joueurs choisiront leur faction puis passeront leur temps à attaquer et à défendre des bases sur une immense carte pour rester en tête de la compétition. Un jour, vous pourriez être sur l’attaque, le lendemain, vous pourriez désespérément défendre. Dans tous les cas, vous vous battez toujours.

Planetside 2 a maintenant cinq ans et bien qu’il n’ait pas à peu près la même popularité ou base de joueurs qu’autrefois, il offre quelque chose d’un peu différent du reste des MMO de cette liste.

Vous pouvez commencer gratuitement sur le site officiel.

Sur quoi puis-je jouer? PC

Quel est le modèle de paiement? Libre de jouer

Plutôt qu’un monde tentaculaire avec un choix infini, Secret World Legends est un MMO qui met l’accent sur la narration. Si vous êtes fatigué par la haute fantaisie habituelle et le prix de l’espace, c’est un jeu qui se déroule dans un monde très proche du nôtre. Bon type de. C’est notre monde si les cultes, les créatures mythologiques, les complots fous et les phénomènes surnaturels étaient monnaie courante.

Il y a plus de 100 heures d’histoire à apprécier ici et les joueurs sont capables d’explorer des endroits partout dans le monde et de participer à une gamme de missions pour débloquer les mystères du monde.

Bien qu’il soit possible de jouer à travers l’histoire par vous-même, vous pouvez également faire équipe avec d’autres personnes et partir à l’aventure avec des joueurs du monde entier.

Vous pouvez commencer votre histoire via le site officiel ou sur Steam.

Sur quoi puis-je jouer? PC

Quelle est la structure de paiement? Vous pouvez télécharger le jeu de base gratuitement, puis chaque extension est payante

Si vous recherchez un combat de joueur à joueur, vous devriez certainement consacrer une partie de votre temps à Guild Wars 2. Que vous aimiez combattre d’autres joueurs dans des modes structurés confinés ou que vous soyez intéressé à vous battre contre des centaines de cartes tentaculaires en mode Monde contre Monde, Guild Wars a ce qu’il vous faut.

Pour ceux qui n’apprécient pas le broyage traditionnellement impliqué dans les MMO, Guild Wars 2 fera également appel – c’est un jeu accessible et il n’essaie pas de copier World of Warcraft. Le monde du jeu est dynamique et les décisions des joueurs ont des conséquences réelles qui promettent une histoire qui se sent individuelle.

Vous pouvez télécharger le jeu et acheter des extensions sur le site officiel.

Sur quoi puis-je jouer? PC

Quel est le modèle de paiement? Free-to-play, avec DLC achetable et abonnement optionnel

Peu de mondes fictifs sont aussi parfaits pour le traitement MMO que la Terre du Milieu de Tolkein. Bien sûr, l’aventure de Frodon était passionnante, mais nous savons tous que nous pourrions en avoir une tout aussi excitante si nous en avions la chance.

Vous pouvez choisir entre être un humain, un elfe, un nain ou un hobbit avant de vous rendre sur la Terre du Milieu et d’explorer les endroits que vous connaissez et aimez avec une intimité qu’aucun autre jeu du Seigneur des Anneaux n’a permis.

Vous pouvez vous attendre à trouver ici le style habituel de quêtes de World of Warcraft, ainsi que des mécanismes d’artisanat et la possibilité d’acheter et d’installer une maison. Dans l’ensemble, c’est un MMORPG assez standard en termes de mécanique, mais son réglage l’aide vraiment à se démarquer.

Bien que le jeu soit gratuit, il existe des extensions disponibles à l’achat qui ajoutent à l’histoire du jeu et introduisent de nouveaux objets et mécanismes. Encore mieux pour les fans de Tolkien: les intrigues suivent en ligne avec les livres.

Vous pouvez affiner le jeu de base gratuitement sur le site officiel ou Steam.

Sur quoi puis-je jouer? PS4, Xbox One, PC

Quelle est la structure de paiement? Buy-to-play

Cela fait un moment que la dernière version principale d’Elder Scrolls n’est pas sortie et nous sommes presque sûrs que ce sera un certain temps jusqu’à la prochaine, donc si vous êtes un fan qui cherche à donner une nouvelle vie à Tamriel, Elder Scrolls Online est un excellent option.

Comme Final Fantasy 14, c’est un jeu qui a connu des difficultés au départ. Mais depuis la baisse de ses frais d’abonnement pour un modèle buy-to-play, la perception s’est considérablement améliorée. Bien qu’il soit l’un des MMO les plus modernes et les plus récents du marché, Elder Scrolls Online a vraiment pris de l’ampleur, ce qui est sans aucun doute aidé par le fait d’être dans un univers reconnaissable que beaucoup souhaitent retrouver.

Après le succès de Morrowind, Elder Scrolls Online a eu plusieurs mises à jour de DLC, y compris Summerset, Wolfhunter et Murkmire.

Vous trouverez ici le point de vue et le combat traditionnels d’Elder Scrolls, mais tout est parfaitement lié à ces fonctionnalités MMO traditionnelles telles que le pillage, les systèmes d’artisanat et les missions PvP et PvE.

Sur quoi puis-je jouer? PC et mobile plus tard en 2018.

Quelle est la structure de paiement? Gratuit, mais peut payer un abonnement mensuel pour plus d’objets, la personnalisation des personnages, les quêtes et l’accès au monde du jeu. L’adhésion comprendra également l’accès au jeu mobile lors de son lancement.

Comme World of Warcraft, Runescape est l’un de ces noms qui est renommé dans le monde des MMO, en partie parce que c’est l’un des plus anciens jeux du genre encore en cours. Et pourtant, avec sa base d’utilisateurs réussissant à doubler en 2018, il est toujours très vivant et dynamique.

À l’origine un jeu uniquement sur navigateur, Runescape s’est étendu au fil des ans à son propre programme avec des graphismes et des mécanismes considérablement améliorés. Au fond, cependant, il reste un jeu qui se consacre à donner aux joueurs la liberté de combattre et de rechercher. C’est peut-être pour cette raison qu’il reste l’un des jeux les plus populaires et les plus récents du genre MMO.

Vous pouvez commencer à jouer via le site officiel de Runescape.

Sur quoi puis-je jouer? PC, Xbox One, PS4

Quelle est la structure de paiement? Buy-to-play avec achats en jeu facultatifs

Black Desert Online n’est certainement pas l’un des jeux les plus accessibles de cette liste, mais c’est un jeu dans lequel vous pouvez trouver intéressant d’investir un peu de temps. En tant que MMO coréen, il met l’accent sur le meulage, mais pour tous ceux qui recherchent une profession approfondie et des systèmes d’artisanat, il est un concurrent.

Plus que de nombreux autres MMO, celui-ci tentera de vous entraîner dans une seconde vie. Il possède également l’un des systèmes de création de personnages les plus robustes du genre. C’est un jeu qui a de quoi s’engager à grande et à petite échelle. Vous voulez pêcher et cultiver? Vous pouvez le faire. Mais vous pouvez également prendre part à des guerres de guilde et à des sièges dépassant un certain niveau.

Ne vous attendez pas à une vaste histoire ici – c’est vraiment un jeu de bac à sable où vous créez votre propre histoire et aventure.

Mais il existe différents systèmes et mécanismes pour interagir avec eux et les connecter ensemble peut être gratifiant, même si le processus s’avère long et compliqué.

Black Desert Online est un jeu complexe mais magnifique. Il a ses problèmes, mais son passage de PC à Playstation et Xbox One ne fait que le rendre plus pertinent pour un public grand public.

Sur quoi puis-je jouer? PC

Quelle est la structure de paiement? Free-to-play ou abonnement

Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup de fantaisie dans cette liste – si vous êtes plutôt du type de l’ère spatiale, vous voudrez peut-être jeter un œil à Eve Online.

Un mot d’avertissement, cependant: nous avons dit que Black Desert Online est compliqué, mais Eve Online borde pour le battre. C’est un monde de jeu qui dure depuis 14 ans et il est devenu quelque peu tristement célèbre pour être celui d’une trahison insouciante. Bien que vous puissiez faire ce que vous voulez dans le jeu, n’oubliez pas que les autres peuvent faire ce qu’ils veulent. Et parfois, cela implique de vous ruiner. La colonisation de l’espace est un jeu difficile et il n’y a pas de place pour des amitiés durables.

EVE Online est en quelque sorte le nec plus ultra des jeux MMO en bac à sable – c’est un monde de jeu animé par sa base de joueurs; une base de joueurs capable de traîner les guerres et les stratagèmes sur des périodes de plusieurs mois avec de nombreux combats, contrebande et sabotages entre les deux.

Ce n’est pas parce que ce n’est pas le jeu le plus facile à apprendre que vous ne pouvez pas le faire. Contrairement aux créateurs de Black Desert Online, au fil des ans, le développeur CCP a tenté de le rendre légèrement plus accessible et le développeur a mis au point un didacticiel complet et utile pour les débutants.

En outre, parfois, il n’y a pas de meilleure leçon que de se tromper horriblement. L’introduction d’une option gratuite est également une excellente occasion de plonger vos orteils et de voir si vous êtes intéressé à approfondir.

Sur quoi puis-je jouer? PS4 et PC

Quelle est la structure de paiement? Buy-to-play

Ce n’a pas été un voyage facile pour ce MMO Final Fantasy. Lancé pour la première fois en 2010 suite à une réponse extrêmement négative (et pour cause), Square Enix a ensuite passé deux ans à le retravailler et à le reconstruire pour créer quelque chose de bien meilleur.

Dans sa forme la plus récente et considérablement améliorée, Final Fantasy XIV est un jeu qui plaira aux fans de franchise et aux nouveaux venus.

Bénéficiant d’un système de classe accompli et d’une histoire qui se construit régulièrement au fil des différentes extensions du jeu, il s’agit d’un MMO qui capture vraiment l’essence de la franchise Final Fantasy avec de nombreux services de fans.