Les meilleurs jeux Steam 2020

Limiter les meilleurs jeux Steam de 2020 est un travail éreintant, principalement parce que vous passerez des heures à vous pencher sur votre ordinateur pour le faire. Après tout, la plate-forme de jeux en ligne populaire compte plus de 23 000 titres et de nouveaux titres passionnants apparaissent chaque jour.

Ce n’est pas seulement le vaste catalogue. Les meilleurs jeux Steam englobent également une grande variété de genres de jeux, des meilleurs jeux du monde ouvert et des meilleurs jeux MMO aux meilleurs jeux PC coopératifs dont vous pouvez profiter avec vos amis. Et, même si une partie du plaisir consiste à parcourir et à découvrir tous ces jeux, dont beaucoup dont vous n’avez jamais entendu parler auparavant, il vaut peut-être mieux consacrer votre temps à vous immerger dans les jeux plutôt qu’à chasser.

C’est pourquoi nous avons creusé profondément et fait le travail pour vous. Nous avons parcouru Steam nous-mêmes et avons trouvé les meilleurs jeux Steam de 2020, dont certains parmi les meilleurs jeux PC auxquels nous ayons jamais joué. Que vous souhaitiez quelque chose de nouveau, un hit récent ou un classique, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un de ces titres sur notre liste.

Vous allez obtenir des heures et des heures sur des heures de jeu avec Kenshi. (Crédit d’image: Jeux Lo-Fi)

Kenshi

Certains des meilleurs jeux Steam de 2020 sont ceux qui ne peuvent pas vraiment exister ailleurs. Les RPG et les jeux de stratégie compliqués nécessitent les caractéristiques uniques d’un PC de jeu pour prospérer, et Kenshi en est un parfait exemple.

S’inspirant des anciens jeux Mount & Blade, Kenshi est un RPG basé sur une escouade de sandbox où vous êtes en charge de votre propre histoire. Vous êtes abandonné au milieu d’un monde immense – pensez à Elder Scrolls: Daggerfall – et vous n’êtes limité par aucun des systèmes de jeu. Vous pouvez simplement vous construire une maison ou partir pour une grande aventure.

Vous allez obtenir des heures et des heures de jeu avec Kenshi, car le monde est le jeu, pas seulement son cadre.

Si vous avez joué et aimé Firewatch, vous apprécierez certainement What Remains of Edith Finch. (Crédit d’image: Annapurna Interactive)

Ce qui reste d’Edith Finch

L’un des meilleurs jeux Steam est en fait ce smash indépendant de 2017. Cependant, puisqu’il a remporté le prix BAFTA du «meilleur jeu», il est temps de lui donner une autre chance. What Remains of Edith Finch, facilement l’un des premiers meilleurs jeux Steam de notre liste, est une aventure narrative dans laquelle vous marchez, à la première personne, sous le nom d’Edith Finch, explorant la maison dans laquelle vous avez grandi.

Vous regardez les reliques préservées des membres de la famille décédés et vous êtes aspirés dans des vignettes qui racontent comment divers Finches sont morts. Nous comprenons, cela semble sombre. Cependant, son style attrayant et son réalisme magique rendent What Remains of Edith Finch touchant et profond plutôt que déprimant.

Cela se joue un peu comme un film interactif. Vous ne pouvez pas échouer en tant que tel, à part vous perdre, et l’expérience entière dure 2-3 heures au lieu de 20.

N’achetez pas cela si vous vous sentez raccourci par sa longueur, mais si vous avez joué et aimé Firewatch, Everybody’s Gone to the Rapture ou Gone Home, vous trouverez certainement ce qui reste d’Edith Finch pour être l’un des meilleurs jeux Steam 2020.

Il y a beaucoup de carburant fantastique dans Ni No Kuni II: Revenant Kingdon, et il est plus immersif que votre jeu moyen. (Crédit d’image: Bandai Namco Entertainment)

Ni No Kuni II: Revenant Kingdon

Alors que le premier jeu Ni No Kuni était une collaboration avec le maître d’animation japonais Studio Ghibli, Ni No Kuni II ne l’est pas. Cependant, il conserve le même style artistique délicieux.

Il fait également basculer la mécanique de combat. Au lieu d’entraîner des avatars à se battre pour vous, Ni No Kuni II: Revenant Kingdom a un système de combat amusant en temps réel. Vous contrôlez trois combattants avec des attaques rapides, lentes et magiques, et la capacité d’esquiver. Et, la suite est un peu plus bourrée d’action que la première.

Ce n’est pas seulement une question d’action, cependant. Alors que Ni No Kuni II est un RPG d’action-aventure, vous construisez également un royaume, qui vous permet de bénéficier de bonus pour vos personnages. Cette partie crée une dépendance inattendue.

L’histoire est plus conventionnelle que celle du premier jeu, ce qui pourrait être dû à l’implication limitée de Studio Ghibli. Cependant, il y a beaucoup de carburant fantastique, et il est plus immersif que votre jeu moyen, ce qui lui vaut à juste titre une place parmi les meilleurs jeux Steam que 2020 apporte à la table.

Into the Breach est plusish, intelligent et trompeusement profond. (Crédit d’image: Subset Games)

Dans la brèche

Tous les meilleurs jeux Steam ne sont pas un titre épique en monde ouvert qui vous coûtera 60 $ sur PS4 et Xbox One. Into the Breach est une explosion de stratégie de science-fiction sophistiquée que vous pouvez jouer pendant votre pause déjeuner au travail.

Il est fabriqué par l’équipe derrière Faster than Light, toujours l’un de nos jeux PC préférés de la dernière décennie. Et pour les vétérans du jeu portable, il y a aussi des nuances d’Advance Wars.

La Terre a été attaquée – et presque occupée – par des extraterrestres. Dans Into the Breach, vous contrôlez des groupes de mechs envoyés du futur pour inverser ce destin. Cela peut sembler une prémisse hallucinante, mais cela prouve en fait que l’intrigue n’a pas trop d’importance parfois. Nous savons que la Terre sortira du sommet, c’est juste une question de comment.

Chaque rencontre comprend une grille de blocs 8×8, votre champ de bataille. Le jeu se déroule à tour de rôle, et vos mechs doivent empêcher les extraterrestres d’effacer trop de bâtiments et d’avant-postes du terrain. Il a la pureté tactique des échecs. Pendant que vous jouez, vous pouvez améliorer vos mechs pour améliorer vos chances.

Comme FTL, Into the Breach est plus riche, intelligent et trompeusement profond.

Survivre à l’approche de survie de Mars pour la construction de «villes» est absorbant. (Crédit d’image: Paradox Interactive)

Survivre à Mars

Certaines captures d’écran font ressembler Surviving Mars à l’édition Les Sims: Red Planet. Cependant, ce meilleur jeu à vapeur ressemble plus à Sim City que The Martian. Vous construisez un avant-poste sur une parcelle stérile de Mars et vous devez le faire fonctionner pour éviter que vos colons ne meurent sur la surface dure de la planète. Et, c’est plus difficile que ça en a l’air.

Autrement dit, bien que la mauvaise gestion des ressources dans Sim City ou Civilization puisse mettre vos habitants en colère ou réduire vos revenus, dans Surviving Mars, cela peut provoquer une réaction en chaîne qui voit les systèmes de survie échouer. Vous entendrez «un colon est mort», et vous vous efforcez de résoudre le problème avant que d’autres habitants ne commencent à mourir comme des bulles qui éclatent en touchant le sol.

L’interface de Surviving Mars laisse à désirer, mais son approche de la survie de la construction de la «ville» est absorbante.

Final Fantasy XV est quelque peu différent des jeux FF d’autrefois. (Crédit d’image: Square Enix)

Final Fantasy XV

Après l’énorme multijoueur Final Fantasy XIV, Square Enix a finalement retrouvé les racines solo de sa série avec Final Fantasy XV. Il est arrivé sur PS4 fin 2016, mais n’a été porté sur PC qu’en mars 2018. Cependant, tous les DLC sont publiés sur les consoles et, si votre PC est suffisamment costaud, vous obtiendrez de meilleurs taux de trame.

Final Fantasy XV est quelque peu différent des jeux FF d’autrefois. Vous voyagez dans un monde ouvert, souvent en voiture, rempli de bâtiments de style américain, tous vos compagnons sont humains et le combat se déroule en temps réel, pas comme des virages. Pourtant, vous pouvez dire que c’est un jeu Final Fantasy en attrapant un clip de 15 secondes en action.

Un mélange de style de jeu mobile et de mécanismes de progression old-school impitoyables donne à Descenders une nouvelle sensation. (Crédit d’image: No More Robots)

Descendants

Le PC a tendance à être lié au type de jeux qui vous assoient – pendant des heures jusqu’à ce que vos yeux soient rouges et qu’une partie de vous commence à regretter vos choix de vie. Cependant, ce n’est pas toujours le cas.

Avec Descenders, vous pouvez jouer en rafales rapides. De toute façon, si vous pouvez vous éloigner de son plus-value. Vous êtes un coureur de descente libre qui doit descendre des parcours générés de manière procédurale avec autant de style que possible, de préférence en utilisant une manette de jeu. Cela pourrait vous rappeler l’âge d’or des jeux Tony Hawk ou de la console de snowboard SSX classique.

L’utilisation de «pistes» générées signifie que vous ne pouvez pas maîtriser les cours, ce qui signifie que c’est la maîtrise de la physique du vélo que vous devez viser. Un mode carrière vous oppose à une série de cours dans le même style d’environnement, chacun avec des objectifs. Terminez le «cours de boss» et vous débloquez un nouveau terrain. Mais vous avez des vies limitées pour toute la course. Un mélange de style de jeu mobile et de mécanismes de progression old-school impitoyables donne à Descenders une nouvelle sensation, ce n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles il a fait notre meilleure liste de jeux Steam.

Il y a un côté commercial à American Truck Simulator qui lui donne de la profondeur. (Crédit d’image: SCS Software)

American Truck Simulator

Tous les jeux ne doivent pas nécessairement être de détruire des extraterrestres ou d’abattre des soldats sans nom. Par exemple, American Truck Simulator, l’un des meilleurs jeux Steam à jouer en 2019, ressemble à une méditation de pleine conscience à côté de ces jeux.

Vous conduisez un gros camion de style 18 roues sur les longues autoroutes des États-Unis, transportant du fret de A à B. Le non-respect des codes de la route ne se termine pas dans une poursuite policière de style GTA, c’est très bien. C’est le genre de jeu que vous pouvez mettre comme des pantoufles confortables après une longue journée de travail.

Mais il y a aussi un côté commercial qui lui donne de la profondeur. Vous commencez en tant qu’entrepreneur modeste, mais vous pouvez gagner suffisamment d’argent pour construire votre propre empire maritime.

Pillars of Eternity est un RPG difficile et légèrement rétro. (Crédit d’image: Paradox Interactive)

piliers de l’Eternité

Les joueurs sur PC qui jouent depuis les années 90 se souviendront peut-être de toute l’agitation entourant les titres Baldur’s Gate. En fait, certains de leurs fans les plus fidèles se souviennent encore de leurs larmes aux yeux de leurs personnages préférés.

Les jeux de rôle isométriques comme Baldur’s Gate ne le coupent plus dans le monde AAA. Cependant, Pillars of Eternity ramène l’esprit de ces jeux à la foule Steam. Il s’agit d’un RPG difficile et légèrement rétro dans lequel vous contrôlez un groupe d’aventuriers de style fantastique classique. Il est fait par Obsidian, l’équipe derrière Fallout: New Vegas. Pillars of Eternity II est également à l’horizon.

Si vous aimez vos RPG sur le thème de la fantaisie, pensez également à Torment: Tides of Numenera.

Legend of Grimrock II est un robot de donjon où vous vous déplacez en blocs. (Crédit d’image: presque humain)

Légende de Grimrock II

Un autre retour à un style de jeu qui a presque disparu, Legend of Grimrock 2 est un robot de donjon où vous vous déplacez en blocs, par opposition à librement. Pourquoi voudrai-tu ceci? Cela change votre relation avec l’environnement, ce qui donne l’impression d’un puzzle complexe au lieu d’un monde ouvert sur lequel un artiste de texture a été lâché.

Il y a énormément d’énigmes réelles impliquées ici aussi, entre les épisodes de rencontres de combat classiques de style “Donjons & Dragons”. De plus, aussi rétro que soit le style de jeu, Legend of Grimrock 2 est incroyable, avec de nombreux espaces extérieurs pour vous empêcher de vous enliser dans des donjons faiblement éclairés.

PUBG reste l’un des tireurs les plus amusants du marché en 2019. (Crédit image: PUBG Corporation)

Champs de bataille de PlayerUnknown

En ce qui concerne les jeux en vogue, peu de titres continuent de capturer le zeitgeist (et de le remplir de trous de balle) comme le font les champs de bataille de PlayerUnknown. Il possède peut-être l’un des pires acronymes de tous les temps, mais cela n’a pas empêché PUBG de mettre le sous-genre de la «bataille royale» sur la carte et de se transformer en phénomène dans le processus. Bien sûr, beaucoup de battage médiatique l’entoure toujours, mais le jeu derrière toute la couverture et la fascination pour Twitch est toujours l’un des plus addictifs sur Steam, ainsi que l’un des meilleurs jeux Steam de 2019.

Cette prémisse simple – parachuter dans une carte sans équipement, récupérer des armes et des armures et se battre pour la survie avec une seule vie dans une carte en constante diminution – est toujours captivante, même si elle contient quelques bogues de trop. Que vous fassiez équipe avec des amis ou que vous braviez ses cartes en solitaire, PUBG reste l’un des tireurs les plus amusants du marché en 2019.

Kingdom Come: Deliverance est l’une des dernières versions de notre meilleure liste de jeux Steam. (Crédit d’image: Deep Silver)

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance, l’une des dernières versions de notre meilleure liste de jeux Steam, propose une expérience à la fois familière et profondément étrangère. Situé dans une Europe médiévale fictive, il s’agit d’un RPG à la première personne où les choix de dialogue façonnent votre monde autant que votre capacité à résoudre des problèmes et vos compétences en combat de mêlée. C’est un jeu d’une liberté incroyable, vous permettant de vous frayer un chemin à travers les âges sombres comme bon vous semble.

Vous pourriez vous détacher du schnaps et vous battre avec l’ivrogne de la ville. Vous pouvez commencer à remplir vos poches avec l’or de citadins sans méfiance, à la voleuse, ou tacher votre lame de sang sur le champ de bataille. En partie Elder Scrolls, en partie Dark Souls, en partie autre chose entièrement, c’est un RPG d’action qui punit autant qu’il donne le pouvoir. Il fonctionne également mieux sur PC (avec les bonnes spécifications, évidemment), alors obtenez-le sur le téléchargement pronto.

Rainbow Six: Siege est l’une de ces réussites qui continue de réussir. (Crédit image: Ubisoft)

Rainbow Six: Siege

Qui savait, en 2015, qu’un jeu Tom Clancy allait devenir l’une des plus grandes réussites de l’industrie. Mais nous voici, quatre ans plus tard, avec un jeu qui compte plus de 25 millions de joueurs inscrits et dans sa quatrième année de mises à jour de contenu consécutives ainsi que des cloches et des sifflets premium. Rainbow Six: Siege est l’une de ces histoires à succès qui continue de réussir, et pour une raison très importante mais simple: c’est amusant comme l’enfer de jouer.

Réduire la formule Rainbow Six à ses racines – deux équipes se battent sur la même carte, l’une protégeant un objectif tandis que l’autre attaquant et se frayant un chemin – il n’y a jamais deux matchs de Siege identiques. Vous barricaderez des portes, ferez des brèches à travers les murs, exploserez à travers les plafonds et construirez un opérateur adapté à votre style de jeu. Ce n’est peut-être pas révolutionnaire. Cependant, ajoutez le mode Outbreak à durée limitée (pensez à Siege plus zombies), et vous avez l’un des packages les plus complets de Steam.

Celeste est l’un des jeux les plus inoubliables que nous ayons rencontrés depuis de nombreuses années. (Crédit d’image: Matt Makes Games)

Celeste

De l’équipe indépendante qui nous a donné TowerFall et TowerFall Ascension vient l’un des jeux de plateforme pixel les plus gratifiants depuis des années. Alors que vous escaladez la montagne titulaire, l’héroïne aux cheveux enflammés Madeline combat ses démons les plus intimes autant que les conditions difficiles et dangereuses qui l’entourent. Dans sa forme la plus simple, Celeste est un jeu de plateforme serré, de style twitch 2D, mais en réalité c’est l’un des jeux les plus inoubliables que nous ayons rencontrés depuis de nombreuses années.

Aussi poignante dans le récit qu’impitoyable dans le gameplay, Celeste a plus de 700 «scènes» à parcourir, une myriade de secrets à découvrir et une histoire qui vous saisira autant que la formule de renforcement de la mémoire musculaire de sa plateforme. Pour un jeu construit autour de la mécanique simple du saut, de l’air-dash et de la montée, il y a une quantité incroyable de profondeur à trouver lorsque vous vous frayez un chemin vers le sommet de plusieurs façons, c’est pourquoi il mérite une place sur notre meilleur liste des jeux Steam.

La sauce secrète de Divinity: Original Sin 2 est la complexité de son combat. (Crédit d’image: Larian Studios)

Divinité: Original Sin 2

Lorsque Divinity: Original Sin 2 est sorti en 2017, il avait tout l’héritage à la hauteur de celui de son prédécesseur, qui se trouve d’ailleurs être l’un des RPG les plus accomplis de tous les temps. Alors que fait le développeur Larian Studios? Il ne fait que le suivre avec l’un des ajouts les plus importants au genre depuis des années. Divinity: Original Sin 2 est un monde fantastique passionnant avec un modèle de combat profond et complexe et l’une des histoires les plus fascinantes que vous vivrez en dehors d’un tome de 1000 pages.

Le gros argument de vente, et l’ingrédient principal de la sauce secrète de Divinity: Original Sin 2, est la complexité de son combat. Vous contrôlez un groupe de personnages avec votre propre avatar personnalisé et utilisez chacun individuellement au combat. Avec d’innombrables compétences et attributs à mélanger et à assortir, l’étendue des tactiques disponibles en fait un moyen intimidant mais profondément gratifiant de tester vos capacités RPG.

Il y a une multitude de connaissances et de mécaniques de science-fiction à explorer avec Stellaris. (Crédit d’image: Paradox Interactive)

Stellaris

Le genre de stratégie grandiose et d’opéra nous a donné de vrais classiques sur PC, des expériences que les consoles n’ont toujours pas reproduites. Des Crusader Kings à Europa Universalis, ce sont des jeux avec beaucoup de tactiques et de ruse.

Eh bien, il se trouve que le développeur de ces jeux a pris ce concept profondément immersif et l’a mis dans l’océan sombre de l’espace. Entrez Stellaris, une évolution du genre qui prend l’exploration spatiale d’EVE Online et de Mass Effect et frappe le bouton hyperdrive.

Vous traverserez d’innombrables galaxies procédurales, remplies de milliers de planètes et d’une myriade d’espèces exotiques, chacune possédant des traits, des économies et des couches sociales uniques. Qu’il s’agisse de la puissance (et de l’équilibrage cohérent) de la diplomatie interstellaire ou de la personnalisation approfondie des conceptions de vaisseaux spatiaux, il y a une richesse de connaissances et de mécaniques de science-fiction à explorer avec Stellaris.

Dota 2 est toujours l’un des titres les plus addictifs sur Steam. (Crédit d’image: Valve Corporation)

Dota 2

De loin l’un des jeux les plus anciens de la liste – enfin, si vous considérez l’ancien 2013 – le MOBA (arène de combat en ligne multijoueur) de Valve, Dota 2, est toujours l’un des titres les plus addictifs sur Steam. C’est également le seul jeu de cette liste à être gratuit, vous n’avez donc même pas besoin d’avoir un solde bancaire sain pour profiter de ses batailles addictives. Mis à part l’âge, Valve a constamment mis à jour et révisé le jeu depuis son lancement, ce qui en fait l’un des MOBA les plus évolués du marché.

Si vous ne l’avez jamais joué auparavant, c’est une configuration simple mais enivrante: deux équipes de cinq joueurs s’affrontent sur une grande carte. Chacun défend une base avec un “Ancien” à l’intérieur qui doit être protégé à tout prix. Trouvez la base de votre adversaire et rasez-la pour gagner. Anticipez pour vivre des affrontements de héros contre héros brillants, des embuscades brutales, des jeux tactiques et une action sans escale.

Brutal et beau dans une égale mesure, Cuphead est un titre Steam incontournable. (Crédit d’image: StudioMDHR)

Cuphead

Les plateformes de course à pied et d’armes à feu se sont taillé une niche sur mobile, mais elles sont rares sur PC. Heureusement, celui-ci a été conçu pour être une exclusivité Microsoft avec Xbox One à l’esprit et le résultat est l’une des expériences de jeu les plus uniques que vous aurez jamais rencontrées. Destiné à capturer le look et l’atmosphère des dessins animés des années 1930, Cuphead vous place dans la peau du héros titulaire et vous charge de vous battre dans trois mondes et boss distincts qui captiveront votre imagination avec leur ingéniosité qui écraseront votre résolution avec leur difficulté.

Recommander un jeu notoirement difficile peut sembler contre-intuitif, mais la courbe de difficulté abrupte fait partie de son attrait. Avec une bande-son distinctive et ces visuels exceptionnels à vos côtés, vous gagnerez chaque dégagement de scène comme un morceau de territoire dans une guerre, chaque victoire se sentant beaucoup plus satisfaisante. Brutal et beau dans une égale mesure, Cuphead est un titre Steam incontournable.

Subnautica est un jeu de survie situé au fond de l’océan dans un monde extraterrestre. (Crédit d’image: Unknown World Entertainment)

Subnautica

Autre sortie un peu fraîche sur cette liste, Subnautica a déjà fait des vagues (pardonnez le jeu de mots) bien qu’il n’ait chuté qu’en janvier de cette année. Un jeu de survie situé au plus profond de l’océan dans un monde étranger, sa torsion unique sur le modèle classique en fait un jeu à la fois fascinant à regarder et stimulant dans ses nombreuses mécaniques interconnectées. Vous explorerez les récifs peu profonds, les tranchées dangereuses sur le fond marin et tout le reste, tout en gérant votre précieux approvisionnement en oxygène.

Oh, et il y a tout un écosystème de vie marine extraterrestre à affronter. Beaucoup de ces bestioles de poissons et de mammifères veulent vous ajouter à leur menu, vous devrez donc les déjouer et les éviter tout en cherchant des ressources pour construire de nouveaux équipements et outils. Comme tous les meilleurs jeux de survie, les meilleurs matériaux se trouvent dans les endroits les plus dangereux. Osez-vous nager assez profondément pour les trouver?

Wolfenstein II: The New Colossus accentue la violence et la profondeur de la narration. (Crédit d’image: Bethesda Softworks)

Wolfenstein II: le nouveau colosse

Avec autant de tireurs multijoueurs partageant le feu des projecteurs dans cette fonctionnalité, il semblait grand temps de rendre hommage à l’un des meilleurs jeux FPS en solo jamais créés.

MachineGames a donné à Wolfenstein un renouveau sanglant de toute l’histoire sous la forme du Nouvel Ordre de 2014, donc il a eu du pain sur la planche quand il s’agit d’améliorer tout ce massacre nazi viscéral. Vient ensuite le nouveau colosse de 2017, accentuant la violence et la profondeur de la narration selon laquelle la plupart des titres de Call Of Duty regarderaient le sol avec humiliation.

Ce qui rend le New Colossus si vital, c’est qu’il ne s’écarte pas de sa formule, mais le polit et l’étend de presque toutes les manières. Patrons plus grands et plus difficiles; décors intenses; une myriade d’armes qui crachent une mort glorieuse; une histoire qui pose beaucoup plus de questions et présente des réponses audacieuses. Il est également très dur et impitoyable, alors verrouillez et chargez à vos risques et périls …

Vous seriez fou de ne pas ajouter Resident Evil 7: Biohazard à votre bibliothèque Steam. (Crédit image: Capcom)

Resident Evil 7: Biohazard

Ce n’est pas souvent qu’une franchise aussi importante que Resident Evil retrouve un nouveau souffle – en particulier si vous considérez que la licence qui aime les zombies était tombée dans une parodie sans vie au cours de la dernière décennie – mais nous voici avec un jeu d’horreur vraiment terrifiant avec le mots «Resident Evil» dans le titre. Quel monde, hein?

Bien que nous, les PC, ne soyons pas encore autorisés à nous effrayer à moitié en VR (RE7 est un PSVR pour le moment), cela ne signifie pas pour autant que cela soit moins effrayant. Laissant tomber la perspective à la troisième personne qui se sentait fatiguée et par cœur depuis un certain temps maintenant, RE7 embrasse la vue à la première personne qui a aidé Outlast et la société à redynamiser le genre de l’horreur, et le garçon en fait une fête effrayante de 8 à 10 heures.

Avec le gros budget de Capcom, un décor de marais effrayant (honnêtement, allez-y) et un scénario qui alimente la mythologie sinueuse de la série, vous ne seriez pas fou de ne pas l’ajouter à votre bibliothèque Steam.

Civilization VI vous offre plus de liberté et de contrôle que jamais. (Crédit d’image: 2K Games)

Sid Meier’s Civilization VI

Comment pourrions-nous faire cette liste de jeux pour jouer sur Steam et ne pas inclure l’offre la plus récente du maître de la stratégie au tour par tour et de la simulation tactique? La série Civilization a pris de nombreuses formes au fil des ans, mais la sixième entrée reprend tous les meilleurs morceaux de ces incarnations antérieures, adoucit les bords et sert l’un des jeux vidéo au tour par tour les plus gratifiants jamais créés.

Il n’y a rien de tel que de construire une nation à partir d’une colonie naissante et de la transformer en une puissance mondiale, et Civilization VI vous donne plus de liberté et de contrôle que jamais. Éliminant les chemins prédéfinis qui gênaient la Civ V encore stellaire, Civ VI se transforme en un paysage qui récompense les explorateurs intrépides et les conquérants sûrs d’eux avec la possibilité d’élargir leur société naissante avec de nouvelles technologies et alliances. Le nom de Sid Meier fait à lui seul partie de l’héritage noble du jeu sur PC, donc posséder ce petit doozy est une évidence.

Undertale tisse tous les meilleurs éléments du genre RPG en constante évolution dans un monde construit sur le choix, les conséquences et la compassion. (Crédit image: Toby Fox)

Sous-titre

Undertale est l’un de ces jeux qui reste avec vous. Une œuvre d’art numérique dont le charme et la créativité ne manquent pas de garder son bord, peu importe le nombre de fois que vous la jouez. Et compte tenu du nombre de JRPG inoffensifs qui existent actuellement, c’est un exploit assez extraordinaire en soi.

Alors, pourquoi Undertale est-il si superbe? Il prend tous les meilleurs éléments du genre RPG en constante évolution et tisse un monde construit sur le choix, les conséquences et la compassion. Quand un enfant est tombé dans un monde souterrain rempli de terreurs, vous devrez affronter une multitude de monstres pour rentrer à la maison. Comment vous les affrontez et quels choix vous faites, définissez votre parcours.

Et son système de conséquences Telltale ne se limite pas aux choix de dialogue – vous pouvez épargner des monstres après un combat, forgeant des alliances cruciales possibles pour plus tard dans le jeu. Vous pouvez même mettre fin aux combats en racontant des blagues à votre adversaire. C’est un jeu d’une qualité si chaleureuse et agréable que vous croiriez presque que c’était un JRPG dès les débuts du genre.

Il y a tellement de vertus que The Witcher 3 a à son nom. (Crédit d’image: CD Projekt)

The Witcher 3: Wild Hunt

Pendant des années, un jeu s’est assis au sommet de la montagne sombre et brumeuse des RPG d’action. Skyrim était son nom, et aucune autre franchise, que ce soit Dragon Age ou Dark Souls, ne pouvait même briser son emprise de fer sur le genre. Puis vint Geralt de Rivia, au sommet de The Witcher 3: Wild Hunt avec un fanfaron confiant, prêt à donner une bonne raclée à The Elder Scrolls.

Si vous recherchez un jeu qui trouve un équilibre parfait entre la durée du jeu (vous pouvez facilement passer plus de 100 heures sur sa carte incroyablement diversifiée – une qui est 20% plus grande que la pauvre vieille Skyrim) et la pure qualité, alors The Witcher 3 est un must. Il y a tellement de vertus que The Witcher 3 a à son nom. Une écriture brillante, des quêtes mémorables, des bêtes vraiment difficiles et une paire d’extensions DLC (Hearts of Stone et Blood and Wine) en font l’un des meilleurs jeux de cette génération ou de toute autre génération.

Il y a une raison pour laquelle Inside a remporté de nombreux prix GOTY en 2016. (Crédit image: Playdead)

À l’intérieur

L’intérieur vous brisera le cœur. Avertissement juste. Si vous n’êtes pas découragé par cela, alors voyez-le plutôt comme un mystère à résoudre par une scène déchirante. Créé par le même studio qui a créé le merveilleux jeu de plateforme 2.5D Limbo – vous savez, celui d’un petit garçon coincé dans un monde de cauchemar où une araignée géante le poursuit sans cesse – cela devrait être un énorme choc d’apprendre qu’Inside vous quittera tout aussi larmoyant que son prédécesseur.

La chose est, Inside est une œuvre d’art brillante. Sans un morceau de dialogue, vous explorerez un monde dans une veine de plate-forme similaire à Limbo, surmontant diverses énigmes environnementales ingénieuses et évitant à la fois les lampes de poche d’un gouvernement oppressif et l’ombre d’une conspiration qui ne se terminera clairement pas bien.

Mais ça vaut chaque seconde. Il y a une raison pour laquelle il a remporté de nombreux prix GOTY en 2016, donc vous ne seriez pas fou de ne pas l’ajouter à votre bibliothèque Steam. N’oubliez pas d’emballer quelques mouchoirs.

Rocket League possède une physique affinée et une plus grande concentration sur le multijoueur. (Crédit d’image: Psyonix)

Rocket League

Il était une fois un petit jeu sur PlayStation 3 appelé Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars. Il s’agissait d’utiliser des voitures télécommandées pour frapper un ballon de football géant autour d’un terrain de fortune. Le fait est que personne n’y a joué et le jeu s’est lentement estompé dans l’obscurité.

Puis la Rocket League est arrivée, ce qui était fondamentalement la même chose, mais avec une physique affinée et une plus grande concentration sur le multijoueur. Un voyage dans la gamme PS Plus de PlayStation 4 plus tard et le jeu est devenu supernova.

Et pour cause aussi. C’est un concept modeste mais ça marche – c’est un endroit où les compétences transparaissent lorsque vous augmentez votre petite voiture RC et frappez l’équivalent motorisé d’un coup de pied de vélo. C’est magnifique, offrant l’une des meilleures façons de jouer en ligne (que ce soit avec des amis ou un groupe d’étrangers). Allez, qui ne veut pas passer sa soirée à courir après un ballon de foot avec une voiture? FIFA? Pfft.

Portal 2 parvient à prendre une recette brillante et à la rendre encore plus délicieuse. (Crédit d’image: Valve Corporation)

Portal 2

Portal, à l’époque, était révolutionnaire. Bien sûr, on dirait que nous remplissons des bottes d’hyperbole, mais en 2007, tous ces portails, cubes compagnons et IA sociopathes nous époustouflaient encore et encore. Ensuite, Portal 2 est arrivé et a fait ressembler l’original à un jeu de mots croisés dans The Sun.

D’accord, le premier portail est toujours remarquable, mais Portal 2 a pris un concept vraiment révolutionnaire et l’a transformé en quelque chose de nouveau. Tout dans ce jeu fonctionne sans accroc – le flux et le reflux de son histoire, la difficulté croissante des puzzles et les nouvelles façons dont vous êtes obligé de vous faire réfléchir avec des portails. Il y a même Stephen Merchant et JK Simmons dedans!

Portal 2 parvient à prendre une recette brillante et à la rendre encore plus délicieuse, saupoudrant de toutes nouvelles profondeurs de plate-forme et de saveur de puzzle. Si vous ne l’avez pas joué, achetez-le maintenant. Si c’est le cas, recommencez.

Les graphismes rétro pixelisés de Stardew Valley, la bande sonore unique et les personnages fantaisistes en font un jeu détendu et amusant. (Crédit d’image: Chucklefish / ConcernedApe)

Stardew Valley

L’incroyablement charmante Stardew Valley est un RPG d’agriculture indépendante qui vous permet de passer de la ville animée à l’ancienne ferme délabrée de votre grand-père près de Pelican Town endormie. Vous découvrirez les secrets de la ville mystérieuse tout en développant un empire agricole prospère.

Les graphismes rétro pixelisés de Stardew Valley, la bande sonore unique et les personnages fantaisistes en font un jeu détendu et amusant qui combine des éléments tels que la simulation agricole, l’aventure, la simulation de rencontres et l’artisanat.

Préparez-vous à devenir émotionnellement attaché, car une fois que vous aurez mis les pieds dans Pelican Town, il sera difficile de partir.

Stardew Valley – PlayStation 4