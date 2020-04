Les meilleurs LEGO sur la science, la technologie et la science-fiction

Bien que LEGO soit associé aux enfants et aux jeunes, il est clair que sa collection de jeux de construction et jeux Ils sont conçus pour tous les âges. D’où la limite d’âge apparaît sur leurs cases entre 4 et 99 ans.

Sur Internet, nous pouvons trouver des dizaines de collectionneurs d’âge avancé et vrai artistes que grâce à des pièces LEGO, ils parviennent à recréer des lieux, des bâtiments ou des œuvres d’art du monde entier et qui ne figurent pas dans le catalogue officiel.

Telle est la créativité que LEGO permet que de nouvelles lignes ont été ajoutées à sa collection qui recréent avec une grande précision bâtiments, véhicules et d’autres éléments impensables il y a des années.

Ce qui suit est une sélection d’ensembles LEGO axés sur des domaines tels que la science, la technologie et la science-fiction. Dans certains cas, elles impliquent des dépenses importantes, un plaisir coupable qui ce sera parfait dans votre maison.

Le Faucon Millenium

Peu de présentations ont besoin du Millennium Falcon, l’un des vaisseaux spatiaux les plus emblématiques de l’histoire de la science-fiction, et qui est également l’un des ensembles LEGO les plus complexes avec le plus de pièces que vous pouvez trouver.

Si vous avez assez de patience et le budget nécessaire, vous pouvez obtenir une réplique du Millennium Falcon et passer des heures à l’assembler pièce par pièce. Plus précisément, 7541 pièces pour un ensemble conçu pour plus de 16 ans. Ses mesures sont de 85 x 60 centimètres et il a tous les détails de ce navire, en plus d’inclure le personnages de la dernière trilogie Star Wars.

La Station spatiale internationale

L’une des plus grandes étapes que l’humanité a franchies dans l’espace, la Station spatiale internationale, se présente sous la forme d’un modèle avec des pièces LEGO, une réalisation à laquelle 15 pays participent depuis plus de 20 ans.

Cette construction se compose de 864 pièces et il a des dimensions de 20 x 31 x 49 centimètres. Et bien qu’il fonctionne sans piles, il est composé de modules mobiles que l’on peut déplacer. De plus, il dispose d’un socle pour le placer sur le dessus.

Jurassic Park: Chaos de T. rex

LEGO a sa propre collection d’ensembles LEGO inspirés de la saga Jurassic World et également de Jurassic Park. Et parmi les nombreux disponibles, l’un des plus remarquables pour sa spectaculaire est Jurassic Park: Chaos de T. rex, l’occasion de se remémorer des scènes et des personnages classiques du premier film.

Dans cet ensemble, nous trouverons la porte mythique de Jurassic Park, une réplique du Tyranosaurus Rex et six personnages du film original. Non seulement cela, la porte a des pièces cachées où chacun des protagonistes peut être placé, inspiré par des scènes mythiques du film Jurassic Park.

NASA Apollo 11 Lunar Lander

Comme nous l’avons expliqué à l’époque, profitant du 50e anniversaire de l’arrivée de l’homme sur la Lune, la NASA et LEGO ont décidé de lancer un ensemble commémoratif appelé NASA Apollo 11 Lunar Lander.

Dans cet ensemble LEGO, vous trouverez le module lunaire formé par 1087 pièces et que la base qui recrée la Lune peut être séparée en deux parties. De plus, l’ensemble comprend les deux astronautes qui ont marché sur la Lune pour la première fois.

Fossiles de dinosaures

Dans la collection LEGO Ideas on trouve Fossiles de dinosaures, un ensemble qui recrée deux dinosaures et un reptile sous forme de fossiles comme s’il s’agissait d’un musée. Plus précisément, un T-Rex, un Triceratops et un Pteranodon, ainsi qu’un paléontologue et le squelette d’un autre.

Au total, environ 910 pièces LEGO pour créer votre propre salle de musée paléontologique à l’échelle 1:32. Le plus grand squelette, par exemple, mesure 20 x 40 centimètres. Parfait pour décorez votre maison avec style.

The Imperial Star Destroyer

Parler de LEGO et de Star Wars implique d’ouvrir toute une gamme de produits, des jeux vidéo aux décors pour tous les goûts. Avec le Millennium Falcon, un autre des navires les plus emblématiques de la saga et qui a été le mieux recréé par LEGO est le Destructeur impérial d’étoiles, un ensemble gigantesque qui ne convient qu’à ceux qui ont le budget et suffisamment d’espace.

Cet ensemble de 4784 pièces Recrée fidèlement ce vaisseau de l’Empire Galactique avec des proportions de 110 x 66 centimètres. De plus, il comprend deux figurines et possède des éléments mobiles tout au long et à l’intérieur de sa gigantesque structure.

Eolienne Vestas

Dans la collection LEGO Creator Expert, nous trouvons un ensemble curieux appelé Eolienne Vestas et, comme son nom l’indique, il recrée une éolienne, bien que dans ce cas son mouvement soit effectué au moyen d’un petit moteur LEGO alimenté par batterie.

Formé par 826 pièces et avec 3 figurines, en plus de l’éolienne elle-même, l’ensemble complet mesure 100 centimètres de haut, 62 de large et 31 de profondeur. Une petite maison et une camionnette Vestas sont également incluses dans l’ensemble.

Stranger Things – Le monde à l’envers

Bien que sa renommée ait légèrement diminué, il est inévitable de parler de Stranger Things comme l’une des séries de révélations du moment. Dans LEGO, ils en sont conscients, d’où l’existence de leur propre ensemble intitulé Stranger Things – Le monde à l’envers.

Comme son nom l’indique, cet ensemble LEGO original recréer les deux mondes de Stranger Things, le nôtre et le monde à l’envers, y compris une partie de la maison de l’un des protagonistes ainsi que des figurines de certains des personnages les plus pertinents de la première saison: Once, Mike Wheeler, Lucas Sinclair, Dustin Henderson, Will Byers , Joyce Byers, le chef Jim Hopper et le Demogorgon.

L’ensemble se compose de 2287 pièces et a des dimensions de 32 x 44 et 21 centimètres.

Pelle Liebherr R 9800

La collection LEGO Technic se compose de recréations de machines et de véhicules avec une grande précision et que, en plus, nous pouvons contrôler à distance dans certains cas. À titre d’exemple, nous avons Pelle Liebherr R 9800 recréé avec 4108 pièces et qui ravira les amateurs de machines et de technologies à grande échelle.

S’il est spectaculaire en tant qu’ensemble LEGO, son intérieur n’est pas loin derrière, car cette machine se compose de 3 moteurs XL, 4 moteurs L et 2 Smarthubs contrôlés par Bluetooth. Ainsi, avec votre smartphone, vous pouvez contrôler cette pelle comme si c’était un jouet radiocommandé à l’échelle. Quant aux dimensions, il mesure 39 centimètres de haut par 65 de long et 27 de large.

