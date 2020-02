Les meilleurs ordinateurs portables 13 pouces 2020: les meilleurs ordinateurs portables avec de petits écrans

En ce qui concerne les meilleurs ordinateurs portables de 13 pouces, la portabilité est le nom du jeu. Alors que les ordinateurs portables de 15 pouces offrent un espace d’écran plus grand et un espace pour des internes plus puissants, leurs homologues de 13 pouces offrent cette conception compacte et légère que de nombreux utilisateurs apprécient.

Cependant, cela ne signifie pas que les ordinateurs portables de 13 pouces ne peuvent pas rivaliser en termes de performances. Les meilleurs ordinateurs portables de 13 pouces combinent une portabilité extrême avec une grande puissance, de sorte qu’ils vous aideront à accomplir les tâches quotidiennes exigeantes sans être un fardeau pour vous lorsque vous êtes en déplacement. Ils disposent même d’assez de puissance pour effectuer des jeux légers, l’édition de musique et l’édition de photos.

Beaucoup des meilleurs ordinateurs portables de 13 pouces sont suffisamment puissants pour créer nos meilleurs ordinateurs portables ou nos meilleures listes d’Ultrabooks. Donc, que vous recherchiez un ordinateur portable 2-en-1, que vous cherchiez quelque chose de spécifique comme l’un des meilleurs ordinateurs portables Acer ou que vous décidiez toujours entre les meilleures tablettes Windows ou les meilleurs Mac, vous serez heureux de devenir petit. Tenez-vous à notre liste des meilleurs ordinateurs portables de 13 pouces et vous ne serez pas déçu.

Meilleur ordinateur portable 13 pouces en un coup d’œil:

Dell XPS 13Huawei MateBook 13Google Pixelbook GoHP Spectre x360Microsoft Surface Book 2 (13,5 pouces) Razer Blade Stealth 13 (2019) HP Envy x360 13 (2019) Surface Laptop 2Lenovo Yoga C930MacBook Pro (13 pouces, 2019)

Huawei MateBook 13 coche toutes les bonnes cases. (Crédit d’image: Huawei)

1. Huawei MateBook 13

CPU: Intel Core i5 à quatre cœurs – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 (en option) | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: 13,3 pouces QHD (2 560 x 1 440) | Espace de rangement: 256 Go – 512 Go SSD

Des performances fantastiques

Grande valeur

Limité à 8 Go de RAM

Ce n’est pas souvent que nous trouvons un ordinateur portable de 13 pouces qui coche toutes les bonnes cases avec très peu de compromis. Le Huawei MateBook 13 est l’un de ces très rares appareils. Basculant les derniers processeurs Intel Whiskey Lake et les graphiques Nvidia MX150 dans un châssis qui devrait vraiment être trop petit pour tous les contenir, le Huawei MateBook 13 est une machine puissante qui peut facilement se glisser dans la plupart des sacs à dos ou des fourre-tout de taille moyenne. Encore mieux pour les utilisateurs qui ne peuvent pas se permettre de faire des folies, c’est abordable. Que pourriez-vous demander de plus?

Lire la critique complète: Huawei MateBook 13

Le Dell XPS 13 est, sans aucun doute, l’un des meilleurs ordinateurs portables 13 pouces en ce moment. (Crédit d’image: Dell)

2. Dell XPS 13

Le meilleur de sa catégorie comme vous ne l’avez jamais vu auparavant

CPU: Intel Core i3 à quatre cœurs – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran Full HD de 13,3 pouces (1 920 x 1 080) – 4K (3 840 x 2 160) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 2 To

Magnifique nouveau design

Des performances impressionnantes

L’option blanche est plus chère

Bien que ses changements par rapport au modèle de l’année dernière soient subtils, il ne fait aucun doute que le Dell XPS 13 est toujours l’un des meilleurs ordinateurs portables 13 pouces que l’argent puisse acheter. Sur le haut de gamme, l’écran 4K offre une image plus nette à tous les niveaux. Mais, même si vous ne pouvez pas vous permettre le modèle le plus haut de gamme, la conception élégante, la longue durée de vie de la batterie et le logement pour carte SD ne vont nulle part. Plus important encore, vous disposez d’un processeur quadricœur quelle que soit la configuration avec laquelle vous vous retrouvez. Le Dell XPS 13 est, sans aucun doute, l’un des meilleurs ordinateurs portables 13 pouces en ce moment.

Lire la critique complète: Dell XPS 13

Google Pixelbook Go possède de nombreuses fonctionnalités de haute qualité, mais sans ce prix élevé. (Crédit d’image: Google)

3. Google Pixelbook Go

Le meilleur Chromebook grand public

CPU: Intel Core m3 – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: 13,3 pouces Full HD – Écran moléculaire Ultra HD 4K 13,3 pouces | Espace de rangement: 64 Go – 256 Go

Incroyable clavier «Hush»

Webcam 1080p rare

Pas de connexion biométrique

Si vous admirez depuis longtemps le Chromebook premium de Google mais que le prix vous retient, vous voudrez peut-être plutôt envisager le nouveau Google Pixelbook Go. Fraîchement préparée par Google, cette alternative au Pixelbook cher du fabricant possède bon nombre de ses fonctionnalités de haute qualité, mais sans ce prix élevé – à savoir, une autonomie incroyable et ce clavier convoité. Si votre utilisation informatique se limite à envoyer des e-mails et à y répondre, à créer des documents et des feuilles Excel sur Google Docs et Sheets, et à diffuser des films et des vidéos après le travail, alors celui-ci est gagnant.

Lire la critique complète: Google Pixelbook Go

La construction taillée en pierres précieuses du HP Spectre x360 signifie qu’il fera votre travail avec style. (Crédit d’image: HP)

4. HP Spectre x360

CPU: Intel Core i5 – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 – Nvidia GeForce MX150 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran tactile Full HD 13,3 pouces (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) | Espace de rangement: 256 Go – SSD PCIe 2 To

Belle refonte

Longue durée de vie de la batterie

Coûteux

Un coup d’œil au HP Spectre x360, et vous le trouverez nier qu’il est l’un des plus beaux ordinateurs portables sur le marché aujourd’hui. Cette construction taillée en pierres précieuses signifie que votre travail sera effectué avec style. Mais ce n’est pas tout au fond de la peau. Ce superbe ordinateur portable de 13 pouces est également équipé du dernier matériel Intel, vous savez donc qu’il peut faire votre travail. Et, si cela ne suffit pas, il peut également être basculé en mode tablette. Le HP Spectre x360 est vraiment l’un des meilleurs ordinateurs portables de 13 pouces.

Lire la critique complète: HP Spectre x360

Surface Book 2 gérera votre charge de travail quotidienne sans effort et avec style. (Crédit d’image: Microsoft)

5. Microsoft Surface Book 2 (13,5 pouces)

Plus grand n’est pas toujours mieux: un mémoire

CPU: Intel Core i5 – i7 | Graphique: Intel UHD 620 – Nvidia GeForce GTX 1050 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran PixelSense 13,5 pouces, 3 000 x 2 000 | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Très bonne autonomie de la batterie

Puissant

Très cher

Pas aussi puissant que le modèle 15 pouces

Bien que la version 13 pouces ne soit pas le Surface Book 2 le plus puissant, elle constitue toujours l’un des meilleurs ordinateurs portables 13 pouces du marché. Que vous soyez un professionnel, un créatif ou même un étudiant, le Surface Book 2 gérera votre charge de travail quotidienne sans effort et avec style. De plus, la charnière dynamique du point d’appui est beaucoup améliorée cette fois-ci, complétant le robuste processeur quadricœur. Et, contrairement à de nombreux autres ordinateurs portables 2-en-1, le clavier est amovible pour le rendre beaucoup plus maniable et plus fin lorsqu’il est en mode tablette.

Lire la critique complète: Microsoft Surface Book 2

Razer a amélioré son Ultrabook Blade Stealth 13 avec les derniers composants internes sans affecter son fonctionnement ultra-silencieux. (Crédit d’image: Razer)

6. Razer Blade Stealth 13 (2019)

Style Razer léger, maintenant en blanc

CPU: Intel Core i7 de 10e génération | Graphique: Carte graphique Intel Iris Plus – GeForce GTX 1650 Max-Q | RAM: 16 Go | Écran: 13,3 “FHD mat avec lunette latérale mince de 4,9 mm – 13,3” 4K Touch avec lunette latérale mince de 4,9 mm | Espace de rangement: 512 Go SSD

Qualité de construction de premier ordre

Fonctionne tranquillement

La durée de vie de la batterie est solide

Décidément cher

Espace de stockage limité

Manque un GPU discret

Le «premier ultrabook de jeu au monde» ne se contente pas de parler; il marche aussi la promenade. Razer a amélioré son Ultrabook Blade Stealth 13 avec les derniers composants internes sans affecter son fonctionnement ultra-silencieux. Doté d’un processeur Intel Core i7 de 10e génération et de meilleures options graphiques, l’ordinateur portable 13 pouces offre et bien mieux que son prédécesseur. En fait, il s’agit peut-être de la meilleure expérience de jeu que nous ayons jamais eue sur les graphiques intégrés avec la configuration Iris Plus. Complétez cela avec des ventilateurs extrêmement silencieux, une faible puissance thermique, une durée de vie de la batterie prolongée et cette délicieuse couleur Mercury White, et nous sommes vendus. Vous aussi, si vous en avez les moyens.

Lire la critique complète: Razer Blade Stealth 13 (2019)

HP Envy x360 13 (2019) propose une version haut de gamme, 9 heures de lecture vidéo et des performances exceptionnelles. (Crédit d’image: HP)

7. HP Envy x360 13 (2019)

HP donne à son ordinateur portable mince une mise à niveau AMD

CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Graphique: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: IPS FHD de 13,3 po de diagonale (1 920 x 1 080) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Mince et élégant pour un 2 en 1

Châssis de haute qualité

Durée de vie de la batterie améliorée

Les performances du processeur sont tout simplement suffisantes

Performances graphiques décevantes

Grâce à son design élégant de 13 pouces, ce 2-en-1 est plus mince que vous vous attendiez, ce qui fonctionne en votre faveur lors de son utilisation en mode tablette. Il existe d’autres excellentes raisons pour lesquelles vous devez considérer le HP Envy x360 (2019) lors du tri parmi les meilleurs ordinateurs portables 13 pouces sur le marché. Celui-ci bénéficie d’une construction premium, de 9 heures de lecture vidéo et d’une performance qui vous aidera à traverser la plupart de vos travaux scolaires et de votre projet, le tout sans brûler un trou dans votre poche.

Lire la critique complète: HP Envy x360 (2019)

Surface Laptop 2 est actuellement l’un des meilleurs ordinateurs portables de 13 pouces. (Crédit d’image: Microsoft)

8. Surface Laptop 2

Plus rapide. Mieux. Plus forte.

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran PixelSense 13,5 pouces, 2 256 x 1 504 pixels | Espace de rangement: 128 Go – SSD 1 To

Puissance améliorée

Nouvelle palette de couleurs noires

Toujours pas de Thunderbolt 3

Le premier Surface Laptop a obtenu notre vote pour l’un des meilleurs ordinateurs portables de 13 pouces, en raison de son écran magnifique, de ses composants internes compétents et de sa qualité de construction solide. Nous sommes donc heureux de voir sa suite, le Surface Laptop 2, faire mieux et prendre certaines fonctionnalités à un nouveau niveau. Vous ne trouverez aucun changement majeur, mais les processeurs de 8e génération plus rapides, 8 Go de RAM et, surtout, la suppression de Windows 10 S contribuent à faire du Surface Laptop 2 l’un des meilleurs ordinateurs portables de 13 pouces en ce moment .

Lire l’avis complet: Surface Laptop 2

Lenovo Yoga C930 a quelques as dans sa manche. (Crédit d’image: Lenovo)

9. Lenovo Yoga C930

Une expérience 2 en 1 avec peu ou pas de compromis

CPU: jusqu’à Intel Core i7 de 8e génération | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: Jusqu’à 16 Go | Écran: 13,9 pouces UHD (3840 x 2160) – 13,9 pouces FHD (1920 x 1080) IPS Glossy Multi-touch avec Dolby Vision | Espace de rangement: SSD PCIe jusqu’à 2 To

Qualité de construction solide

Ensemble de fonctionnalités robuste

Excellente autonomie de la batterie

Performances graphiques faibles

Bien que légèrement plus grand que votre ordinateur portable 13 pouces habituel, ce challenger 2 en 1 de près de 14 pouces a quelques atouts dans son sac – y compris la longévité, la puissance et la durabilité. Cela signifie que le dernier Lenovo Yoga C930 durera suffisamment longtemps pour que les utilisateurs puissent gérer leur charge de travail quotidienne et profiter de certains divertissements à la fin de chaque journée. Pour couronner le tout, cet appareil dispose également d’un bel écran avec des couleurs profondes, un excellent clavier et un trackpad décent. Il n’a peut-être pas les meilleures performances graphiques, mais il fait largement plus que compenser cela, ce qui en fait l’un des meilleurs ordinateurs portables 13 pouces que 2020 puisse offrir.

Lire la critique complète: Lenovo Yoga C930

Le MacBook Pro (13 pouces, 2019) possède des composants légèrement plus puissants que le modèle de l’an dernier. (Crédit d’image: Apple)

10. MacBook Pro (13 pouces, 2019)

CPU: Intel Core i5 quadricœur à 1,4 GHz – Intel Core i7 quadricœur à 2,8 GHz | Graphique: Intel Iris Plus Graphics 645 – 655 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran 13,3 pouces (diagonale) 2560 x 1600 rétroéclairé par LED avec technologie IPS | Espace de rangement: 128 Go – SSD 2 To | Dimensions (H x L x P): 0,59 x 11,97 x 8,36 pouces

Bonne qualité de construction

Design fin et léger

Excellente autonomie de la batterie

Cher

Pas l’ordinateur portable le plus puissant

Le MacBook Pro (13 pouces, 2019) est une mise à jour mineure du modèle de l’année dernière, avec des composants internes légèrement modifiés. Cependant, étant donné que le modèle 2018 a pris une place sur notre meilleure liste d’ordinateurs portables 13 pouces, la mise à jour 2019 avec ses petites améliorations mérite tout autant cette place. La conception reste la même, ce qui est une bonne nouvelle si vous êtes un fan des MacBook Pro précédents, mais avec des composants légèrement plus puissants, donc si vous avez cherché à mettre à niveau votre MacBook Pro vieillissant, celui-ci vous offre cette chance.

Lire la critique complète: MacBook Pro (13 pouces, 2019)

Bill Thomas, Gabe Carey et Michelle Rae Uy ont également contribué à cet article