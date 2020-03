Les meilleurs ordinateurs portables de 2020 en Australie: notre sélection des meilleurs ordinateurs portables en vente maintenant

Mise à jour: Alors que nous avions précédemment recommandé le Huawei MateBook 13 en première place, les problèmes persistants auxquels la société est confrontée avec le gouvernement américain jettent une grande incertitude sur le degré de soutien que ses produits recevront à l’avenir. En tant que tel, nous recommandons l’excellent Dell XPS 13 à sa place.

Si vous cherchez à vous procurer un nouvel ordinateur portable mais ne savez pas vraiment par où commencer, vous avez de la chance – c’est tout l’intérêt de cette page!

Ici, chez TechRadar, nous arrivons à examiner toute l’étendue et la largeur des ordinateurs portables actuellement disponibles, nous sommes donc bel et bien à travers ce qui vaut le coup et ce qui ne l’est pas.

Qu’il s’agisse du MacBook Pro le plus récent d’Apple, du tout nouveau Huawei MateBook 13 ou du dernier gagnant de la gamme Dell XPS, nous avons minutieusement comparé et contrasté chacun afin de vous donner un aperçu de l’ordinateur portable avec la meilleure valeur.

Nous avons pris en compte les ultrabooks, les ordinateurs portables de jeu, les 2-en-1 et toutes les autres formes et tailles que les ordinateurs portables proposent de nos jours – alors ne vous inquiétez pas si vous êtes dedans pour travailler ou jouer, nous avons vous avez couvert.

Dell XPS 13Huawei MateBook 13HP Spectre x360 (2020) Gigabyte Aero 15 OLEDApple MacBook Pro (16 pouces, 2019) MSI GS65 StealthDell XPS 15 2-en-1Dell G5 15 5590 GamingMicrosoft Surface Book 2 (13,5 pouces) Alienware Area-51m

1. Dell XPS 13

Nouveau et amélioré pour 2019

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: 13,3 pouces FHD (1 920 x 1 080) – 4k (3840 x 2160) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Webcam centrée

Autonomie de la batterie meilleure que jamais

Bel écran 4K en option

La mise à jour 2019 n’est pas énorme

Coûteux

Qu’en est-il du Dell XPS 13 qui l’a maintenu en pole position sur notre meilleure liste d’ordinateurs portables pendant trois années consécutives? En bref, c’est vraiment la réponse du PC au MacBook. Le Dell XPS 13 2019 ne s’est pas trop amélioré par rapport au modèle déjà excellent de l’an dernier, mais il y a un peu plus de jus dans la batterie et l’appareil photo a finalement été mis à sa place – au-dessus de l’écran! Le Dell XPS 13 est doté d’un processeur Intel Core i5 ou i7 de 8e génération et d’un écran Infinity Edge sans cadre, ce Dell XPS 13 continue d’être l’ordinateur portable Windows le plus populaire au monde. De plus, il existe un large éventail d’options de personnalisation, de sorte que vous pouvez vraiment faire du Dell XPS 13 le meilleur ordinateur portable pour vos besoins.

Lire l’avis complet: Dell XPS 13

2. Huawei MateBook 13

Notre nouveau choix pour le meilleur ordinateur portable au monde

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 2 Go GDDR5 | RAM: 8 Go | Écran: 13 pouces 1440p (2 160 x 1 440) | Espace de rangement: 256 Go – 512 Go SSD

Belle performance

Graphiques Nvidia

Excellent rapport qualité / prix

Seulement 8 Go de RAM

Pas de Thunderbolt 3

Notre choix pour le summum des ordinateurs portables que vous pouvez acheter en Australie pour 2019 serait le Huawei MateBook 13, sans les problèmes persistants auxquels l’entreprise est confrontée. Comme le MateBook X Pro avant lui, le MateBook 13 intègre certains des derniers composants et technologies dans un ensemble léger et astucieux à un prix abordable. C’est cet équilibre habile qui lui donnerait un léger avantage sur le champion en titre, le Dell XPS 13, si ce n’était l’avenir inconnu de la prise en charge de l’appareil.

Lire l’avis complet: Huawei MateBook 13

3. HP Spectre x360 (2020)

CPU: Intel Core i5 de 10e génération – i7 | Graphique: Carte graphique Intel Iris Plus | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran tactile multipoint rétroéclairé WLED à 13,3 pouces FHD (1920 x 1080) IPS BrightView à micro-bords – Écran tactile multipoint AMOLED UWVA BrightView à micro-bords 4K (3840 x 2160) en diagonale UWVA BrightView | Espace de rangement: 256 Go – SSD 2 To

Finition élégante et de haute qualité

Excellentes performances globales

La vie de la batterie prend un coup

Peut parfois chauffer

L’ordinateur portable HP Spectre x360 2-en-1 a connu une grande actualisation pour 2020, avec des processeurs Intel Core de 10e génération et des graphiques Intel Iris Plus, ainsi qu’une conception 2-en-1 impeccable et un châssis de taille gemme vierge. Nous sommes d’énormes fans de la puissance, de la qualité de construction et de la conception de cet ordinateur portable, et s’il n’était pas si cher pour les Australiens comparativement, il serait probablement dans le créneau numéro un.

Lire la critique complète: HP Spectre x360 (2020)

4. Gigabyte Aero 15 OLED

Le list-topper vient de recevoir une mise à niveau OLED

CPU: Intel Core i7 9750H | Graphique: Nvidia GeForce RTX 2070 (8 Go GDDR6; MaxQ) | RAM: 16 Go | Écran: 15,6 pouces, 4K (3 840 x 2 160), 60 Hz, AMOLED, brillant | Espace de rangement: 512 Go SSD

Écran OLED 4K HDR

GPU RTX et CPU de 9e génération

Élégant avec une meilleure gestion thermique

Prix ​​raisonnable

Taux de rafraîchissement max 60 Hz

Emplacement de webcam malheureux

Alors que la gamme Aero 15 de Gigabyte s’adresse aux concepteurs, elle offre le meilleur ordinateur portable de jeu sur le marché australien en ce moment en raison de ses puissants composants internes, de son écran brillant et de son châssis élégant et élégant. Le modèle de cette année est livré avec un nouvel écran HDR 4K de 15 pouces, idéal comme moniteur de jeu haute résolution en déplacement, machine multimédia ou pour son utilisation centrée sur le design. Étant donné qu’il contient également les derniers GPU Nvidia RTX et les processeurs Intel Core de 9e génération.

Lire la critique complète: Gigabyte Aero 15 OLED

5. MacBook Pro (16 pouces, 2019)

CPU: Intel Core i7 de 9e génération – i9 | Graphique: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM: 16 Go – 64 Go | Écran: Écran Retina 16 pouces avec True Tone | Espace de rangement: 512 Go – SSD 8 To

Superbe écran de 16 pouces

Clavier nouveau et amélioré

Coûteux

Limité à quatre ports Thunderbolt 3

Bien que nous soyons tristes que le MacBook Pro 15 pouces ne soit plus, nous avons accueilli le MacBook Pro (16 pouces, 2019) à bras ouverts. Toujours aussi mince, léger et élégant, vous ne penseriez pas que ce soit un monstre de 16 pouces. Pourtant, vous obtenez cet espace supplémentaire sur ce superbe écran, ainsi que les composants les plus récents et les plus performants. C’est, sans aucun doute, le meilleur MacBook pour les créateurs de contenu, les concepteurs et autres professionnels de la création. Avec des haut-parleurs incroyables (et bruyants) et un clavier bien meilleur pour démarrer

Lire la critique complète: MacBook Pro (16 pouces, 2019)

6. MSI GS65 Stealth

Le meilleur ordinateur portable de jeu de 2019

CPU: Intel Core i7 | Graphique: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Go de mémoire GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM: 16 Go | Écran: Écran FHD (1 920 x 1 080) 15,6 pouces antireflet, vue large 144 Hz | Espace de rangement: 512 Go M.2 SSD

Beau design subtil

Performance excellente

Le dessous devient très chaud

Le nouveau MSI GS65 Stealth a fait tomber notre choix précédent du meilleur ordinateur portable de jeu, Asus ROG Zephyrus GX501, hors de cette liste, grâce à son excellente gamme de composants de pointe, qui comprend un processeur Intel Core i7-8750H de 8e génération et un Nvidia GPU GeForce GTX 1070. Son prix est également plus raisonnable que le Zephyrus GX501, et sa conception subtile signifie qu’il peut servir de portable de travail ou d’étude sans soulever de sourcils. Si vous recherchez un ordinateur portable de jeu plus abordable, consultez le Dell Inspiron 15 7000 Gaming ci-dessous.

Lire la critique complète: MSI GS65 Stealth

7. Ordinateur portable Microsoft Surface 3

Le meilleur ordinateur portable de Microsoft

CPU: Intel Core i5 – i7 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 | Graphique: Intel Iris Plus Graphics / AMD Radeon Vega 9 / AMD Radeon RX Vega 11 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: PixelSense 13,5 pouces (2 256 x 1 504) / PixelSense 15 pouces (2 496 x 1 664) | Espace de rangement: SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To

Excellente autonomie de la batterie

Choix de CPU Intel ou AMD

Pas d’option Thunderbolt 3

Trop peu de ports pour sa taille

Avec la troisième version du Surface Laptop 3, Microsoft a fait son meilleur ordinateur portable à ce jour. Bien que ce ne soit pas un bond en avant par rapport à son prédécesseur, le Surface Laptop 3 s’améliore sur presque tous les aspects.

Mieux encore, avec la version 15 pouces, vous avez maintenant le choix entre du matériel Intel ou AMD. Auparavant, seule la technologie Intel était incluse. Ailleurs, le Surface Laptop 3 perpétue la réputation du Surface Laptop d’être un ordinateur portable au design époustouflant.

Ce sont certains des ordinateurs portables les plus désirables au monde qui ne portent pas le logo d’une pomme, avec un nouveau corps en aluminium qui lui donne une sensation de qualité supérieure, tout en le protégeant des chocs et des chutes. Il y a encore quelques soucis, comme le manque continu de ports, mais en général, c’est l’un des meilleurs ordinateurs portables au monde en ce moment.

Lire la critique complète: Ordinateur portable Microsoft Surface 3

8. Dell XPS 15 2 en 1

CPU: Intel Core i5-i7 | Graphique: Carte graphique Radeon RX Vega M GL avec 4 Go de mémoire graphique HMB2 | RAM: 8 Go | Espace de rangement: SSD PCIe de 512 Go

Une puissance impressionnante

Conception ultra-mince

Un peu cher

L’année dernière, le Dell XPS 15 était déjà l’un des meilleurs ordinateurs portables que vous pouviez acheter, mais maintenant que Dell a pris la belle refonte du Dell XPS 13 et l’a appliqué ici – tout en en faisant un convertible. Eh bien, c’est incroyable. Non seulement vous obtenez l’un des ordinateurs portables 15 pouces les plus esthétiques du marché, mais il contient également l’un de ces nouveaux processeurs Intel Kaby Lake série G avec des graphismes Radeon de «classe discrète». Cela signifie que cet ordinateur portable est très puissant, même s’il peut devenir un peu bruyant.

Lire la critique complète: Dell XPS 15 2 en 1

9. Dell G5 15 5590

Actuellement, le meilleur ordinateur portable de jeu à petit budget de 2019

CPU: jusqu’à Intel Core i7-9750H de 9e génération | Graphique: jusqu’à Nvidia GeForce RTX 2070 avec Max-Q | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: 15,6 pouces FHD (1920 x 1080) IPS 300 nits – 15,6 pouces FHD (1920 x 1080) 300nits IPS LED antireflet avec taux de rafraîchissement de 144 Hz | Espace de rangement: 128 Go SSD + 1 To HDD – 1 To SSD

Ensemble de fonctionnalités parfaitement équilibré

Excellentes performances de jeu

Grande autonomie de la batterie

Le panneau IPS est tout simplement OK

Options de configuration confuses

Alors que l’Alienware Area-51m (présenté plus haut dans cette liste des meilleurs ordinateurs portables) est le meilleur ordinateur portable de jeu pour les personnes ayant beaucoup d’argent à épargner, si vous avez un budget plus serré, alors l’ordinateur portable de jeu Dell G5 15 5590 est un fantastique choix. Le G5 15 pouces de Dell n’a pas les spécifications les plus élevées, mais il vous guidera à travers les jeux 1080p et durera jusqu’à 10 heures d’autonomie – ce qui est assez remarquable pour un ordinateur portable de jeu. Il présente également un design élégant et une excellente qualité de fabrication, et Dell vous permet également de configurer le Dell G5 15 5590 pour mieux répondre à votre budget et à vos besoins.

Lire la critique complète: Dell 5 15 5590

10. Microsoft Surface Book 2 (13,5 pouces)

L’ordinateur portable 2-en-1 le plus puissant au monde

CPU: Intel Core i5-7300U – Intel Core i7-8650U 1,9 GHz | Graphique: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce GTX 1050 (2 Go de mémoire GDDR5 VRAM) | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran PixelSense 3 000 x 2 000 (267 ppp), format 3: 2 | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Très bonne autonomie de la batterie

Puissant

Cher

Aucun stylo de surface inclus

Avec le Surface Book 2 (13,5 pouces), Microsoft a conçu l’un des ordinateurs portables 2 en 1 les plus puissants au monde. Le Surface Book 2 dispose de composants suffisamment puissants pour gérer la plupart des tâches quotidiennes, et même certains jeux légers et l’édition vidéo si vous optez pour un modèle avec une carte graphique dédiée. La qualité de construction brillante et l’excellente autonomie de la batterie en font un appareil merveilleux à utiliser comme ordinateur portable ou comme puissante tablette Windows 10. Il est également disponible dans une version 15 pouces, qui est plus puissante et avec un écran plus grand. Si vous recherchez un appareil 2-en-1 plus abordable, alors l’Acer Switch 3, ci-dessous, vaut le détour.

Lire la critique complète: Microsoft Surface Book 2 (13,5 pouces)

11. Zone Alienware-51m

Le meilleur ordinateur portable de jeu de 2019

CPU: Intel Core i7-9700 – i9-9900K | Graphique: NVIDIA GeForce RTX 2060 – 2080 | RAM: 16 Go – 64 Go | Écran: 17,3 “FHD (1920 x 1080) 60 Hz IPS antireflet – 144 Hz IPS NVIDIA G-SYNC | Espace de rangement: 1 To SSHD – 2 To SSD RAID0 + 1 To SSHD

Extrêmement puissant

Esthétique

Clavier parfait

Très cher

Se faire tirer dessus

Fans forts

L’Alienware Area-51m est un concurrent sérieux pour le meilleur ordinateur portable de jeu de 2019, et gagne cette place sur d’autres marchés (comme le Royaume-Uni et les États-Unis) en raison de son abordabilité relative. En dessous, c’est un peu plus cher et ne gagne pas tout à fait cette place, mais ça vaut vraiment la peine d’être considéré (surtout s’il est en vente). Avec un design accrocheur et une qualité de construction brillante, que nous attendons de la marque Dell Alienware, c’est un artiste incroyable, offrant un choix de certains des meilleurs composants de jeu sur le marché en ce moment, y compris Intel Core de 9e génération processeurs et la dernière gamme de GPU RTX de Nvidia. Bien sûr, c’est assez cher, mais si vous voulez vraiment acheter le meilleur ordinateur portable de jeu que vous puissiez acheter en 2019, vous devrez vous attendre à en dépenser un peu, et l’Alienware Area-51m vaut vraiment son prix.

Lire la critique complète: Zone Alienware-51m

Quel type d’ordinateur portable vous convient le mieux?

Ordinateurs portables généraux: Cette catégorie plus large est dédiée aux appareils qui se concentrent davantage sur l’aspect pratique que sur le style, la portabilité ou la puissance. Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas être rapides, mais vous trouverez généralement un ordinateur portable à clapet non Ultrabook avec un écran HD et un stockage sur disque dur pour moins de 1000 $.

Ultrabooks: Où vous trouverez des ordinateurs portables fins et légers dotés d’un stockage SSD et de résolutions d’affichage supérieures à 1080p. Associés à des composants puissants, bien que centrés sur le mobile et à une durée de vie de la batterie particulièrement longue, les meilleurs Ultrabooks coûteront un joli sou – plus près de 1000 $ à 3000 $.

Ordinateurs portables 2 en 1: Où se trouvent les cahiers qui font aussi office de tablettes. Équipés de charnières amovibles et pivotantes à 360 degrés, ces hybrides sont le moyen le plus polyvalent de découvrir Windows 10 (ou Chrome OS) sur un écran tactile.

Chromebooks: Où vous trouverez les meilleurs Chromebooks exécutant Chrome OS. Ceux-ci font une grande partie de ce que Windows et macOS peuvent dans le navigateur, axés sur le stockage en nuage sur local, tout en bénéficiant récemment de la prise en charge d’applications Android pour les modèles à écran tactile. Ils coûtent généralement moins de 500 $.

Ordinateurs portables de jeu: Besoin d’un ordinateur portable pour jouer à des jeux (presque) comme un PC de bureau brillant? Ensuite, vous voudrez l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu. Ces machines coûtent généralement plus de 1 000 $ et peuvent rapidement entrer dans la gamme de 4 à 5 000 $ pour les modèles les plus bestiaux.